Schimmel vermeiden & Luftschadstoffe erkennen: Smarte Raumluft-Sensoren ab 10 €

Während in unsanierten Wohnungen nicht nur Wärme schnell entweicht, sondern auch CO₂ und Luftfeuchte, ist der Luftaustausch in energetisch sanierten Wohnungen deutlich geringer. Das hat zur Folge, dass bei fehlender regelmäßiger Frischluftzufuhr das Raumklima die Bildung von Schimmel begünstigt und sich Luftschadstoffe schneller anreichern und somit die Arbeitsproduktivität sinkt.

Smarte Raumluft-Sensoren können dabei helfen, das Schimmelrisiko und der Leistungsfähigkeit sowie der Gesundheit abträgliche Luftschadstoffe wie CO₂, flüchtige organische Verbindungen (TVOC, Total Volatile Organic Compounds) oder Feinstaub frühzeitig zu erkennen, sodass durch rechtzeitiges Lüften Bausubstanz und produktive Arbeitsumgebung erhalten bleiben – und gesundheitsförderlich ist ein optimales Raumklima ebenfalls.

Smarte Sensoren, die Temperatur und Luftfeuchte messen und damit das Schimmelrisiko im Blick haben, gibt es bereits ab 10 Euro. Leistungsfähigere Varianten, die darüber hinaus noch andere Luftparameter wie die Konzentration von CO₂, TVOCs, Feinstaub, Radon und weitere Schadstoffe ermitteln, sind ab etwa 50 Euro erhältlich. Der Blick auf die neusten und leistungsfähigsten Raumluft-Sensoren zeigt, wo die Unterschiede liegen und wie die Einbindung in ein Smart Home helfen kann, das Raumluftklima deutlich zu verbessern.

Luftschadstoffe belasten die Gesundheit erheblich?

Laut der Weltgesundheitsbehörde (WHO) zählt die Luftverschmutzung zu einem der größten Umweltrisiken für die Gesundheit. Durch eine Verbesserung der Luftqualität sinkt das Risiko für zahlreiche Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzerkrankungen, Lungenkrebs und chronische und akute Atemwegserkrankungen, einschließlich Asthma.

Studien belegen, dass je geringer die Luftverschmutzung ausfällt, desto besser ist die kardiovaskuläre und respiratorische Gesundheit der Bevölkerung, sowohl langfristig als auch kurzfristig. Laut WHO lebten 99 Prozent der Weltbevölkerung 2019 an Orten, an denen die Luftqualitätsrichtwerte der Gesundheitsbehörde nicht eingehalten wurden.

Schätzungen zufolge verursachte die Luftverschmutzung (Außenluftverschmutzung) in Städten und ländlichen Gebieten im Jahr 2016 weltweit 4,2 Millionen vorzeitige Todesfälle. Neben der Luftverschmutzung im Freien stellt aber auch die Schadstoffbelastung in Innenräumen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.

Nach Angaben des Umweltbundesamts halten sich die Menschen in Mitteleuropa durchschnittlich 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen auf. Pro Tag atmet der Mensch je nach Alter und Aktivität 10 bis 20 m3 Luft ein.

Zur Verbesserung der Luftqualität existieren daher schon seit Jahren Grenzwerte für verschiedene Luftschadstoffe und Empfehlungen für ein besonders gesundheitsverträgliches Raumklima.

CO

CO (Kohlenmonoxid) ist gefährlich, besonders in Innenräumen mit Kamin und Gaskocher. Es entsteht bei unvollständiger Verbrennung und ist ein farb-, geruch- und geschmacksneutrales Gas, welches in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift wirkt.

In Ländern wie Großbritannien und den USA sind entsprechende Sensoren bereits häufig fester Bestandteil in vielen Haushalten. Diese erkennen im besten Fall frühzeitig einen erhöhten CO-Gehalt in der Luft und warnen die Bewohner.

CO₂

CO₂ ist geruchs- und geschmacksneutral, der Mensch kann es also nicht erkennen – zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Da Menschen und Tiere CO₂ ausatmen, kann die Konzentration von Kohlendioxid, die natürlich bei 0,04 Prozent (400 ppm) liegt, schnell steigen. Diese Gefahr besteht hauptsächlich in der kalten Jahreszeit, wenn Fenster und Türen überwiegend geschlossen bleiben. Die Harvard School of Public Health hat ermittelt, dass eine zu hohe CO₂-Menge in der Raumluft direkte Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit hat. Zu hoch sind Werte ab 1400 ppm (parts per million), als akzeptabel gelten 1000 bis 1400 ppm – optimal sind CO₂-Konzentrationen unter 1000 ppm.

Kohlenstoffdioxid-Werte können in schlecht gelüfteten Büros und Klassenzimmern schnell wachsen. Beispielsweise steigt in einem 3,5 bis 4 Quadratmeter großen geschlossenen Raum mit einer einzigen Person der CO₂-Gehalt in nur 45 Minuten von 500 ppm auf über 1000 ppm an.

Viele Raumluftsensoren messen zusätzlich die Temperatur. Laut Experten liegt im Schlafzimmer die optimale Raumtemperatur bei 16 bis 18 Grad Celsius, im Wohn- und Arbeitszimmer sowie der Küche sind 19 bis 22 Grad und im Kinderzimmer sowie Bad 22 bis 24 Grad optimal.

Feinstaub

Feinstaub wirkt sich negativ auf den Gesundheitszustand des Menschen aus. Während in Außenbereichen häufig Autoabgase, Kraftwerke oder Industrie für den Feinstaub verantwortlich sind, treiben in Innenräumen Emissionsquellen wie Rauchen, Kerzen, Staubsaugen, Drucker und Kochen, genauer gesagt Braten den Feinstaubwert nach oben.

Auch wenn es für die Feinstaubbelastung in Innenräumen keinen festgelegten Wert gibt, ab wann diese als gesundheitsschädigend gilt, geht die WHO davon aus, dass jede Feinstaubkonzentration negativen Auswirkungen auf den Menschen hat.

Wenn die Außenluft bereits mit Feinstaub belastet ist, hilft auch kein Lüften, um die Feinstaubkonzentration in Innenräumen zu senken. In diesem Fall sind Luftreiniger (Ratgeber) erste Wahl. Sie können bei richtiger Dimensionierung die Feinstaubkonzentration in Innenräumen innerhalb von wenigen Minuten absenken. Auch Zimmerpflanzen können das Raumklima nachhaltig verbessern.

Laut Umweltbundesamt gibt es für Feinstaub der Klasse PM10 einen Tagesgrenzwert von 50 μg/m³. Dieser darf lediglich an 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Allgemein gilt ein maximaler Jahresmittelwert von 40 μg/m³. Für die kleineren Partikel PM2.5 gibt es von der EU und der WHO nur unverbindliche Zielwerte von 25 μg/m³. Für die kleineren und noch gefährlicheren Partikel existieren aktuell noch keine Grenzwerte.

Radon

Bei Radon handelt dies sich um ein radioaktives Gas, das aus dem Erdboden oder aus Baumaterialien entweichen kann. In Deutschland gibt es je nach Region eine unterschiedlich starke Radon-Konzentration im Boden, welche von dort in Innenräume gelangt. Radon ist unsichtbar sowie geschmacks- und geruchsneutral. Sensoren können das Gas erkennen. Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt vor hohen Radon-Konzentrationen, da es auf lange Sicht das Lungenkrebsrisiko erhöht. Etwa fünf Prozent der Lungenkrebstoten sollen auf zu hohe Radon-Belastung zurückzuführen sein.

VOC/TVOC

Mit den flüchtigen organischen Verbindungen VOC (Volatile Organic Compounds) sind zahlreiche Stoffe gemeint, die bei gewissen Temperaturen in die Gasphase übergehen, sich also in der Luft befinden und eingeatmet werden. Sie können bei zu hoher Konzentration Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen und Reizungen der Atemwege hervorrufen. Die Gesamtzahl aller in der Luft befindlichen Stoffe wird als TVOC (Total Volatile Organic Compounds) bezeichnet.

Dabei ist es gar nicht so einfach, hohe VOC-Konzentrationen zu vermeiden. Die Verbindungen sind unter anderem in Möbeln, Farben, Stoffen und Reinigungsmitteln enthalten. Negative Auswirkungen auf die Gesundheit sind unter Umständen spürbar, obwohl viele Stoffe geruchs- und geschmacksneutral sind. Ganz vermeiden lassen sie sich nicht. Das Bundesumweltministerium empfiehlt, Produkte mit dem Siegel „Blauer Engel“ zu kaufen und Materialien zu verwenden, die laut AgBB-Bewertungsschema geprüft wurden. Auch hier gilt, wenn sich die Quellen nicht vollständig vermeiden oder beseitigen lassen: Lüften reduziert die VOC-Konzentration in Innenräumen. Doch es gibt es auch für diese Stoffe Sensoren, die vor zu hohen Konzentrationen warnen.

Luftfeuchtigkeit

Zu trockene Luft belastet die Schleimhäute und lässt sie austrocknen. Das führt zu gereizten Atemwegen und kann Krankheiten begünstigen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schweißausbrüchen führen und Schimmel verursachen. Vor allem bei energetisch sanierten Wohnungen ist aufgrund der Dämmung die Schimmelgefahr hoch, wenn nicht regelmäßig gelüftet wird. Experten empfehlen für die Luftfeuchtigkeit Werte zwischen 40 und 60 Prozent.

In der Praxis ist vorwiegend das richtige Lüften und Heizen ein probates Mittel, um die Luftfeuchtigkeit im grünen Bereich zu halten. Beim Heizen könnten smarte Thermostate für Heizkörper (Bestenliste) und Fußbodenheizungen (Ratgeber) helfen. Dabei ist es einfacher, einen passenden Wert zu halten, als Extremwerte umzukehren. Sollten diese Maßnahmen nicht greifen, können Luftbefeuchter oder Zimmerpflanzen helfen. Letztere wandeln über das Chlorophyll in ihren Blättern mithilfe von Sonnenlicht Kohlendioxid (CO₂) unter anderem in Sauerstoff um (Fotosynthese). Das Gießen von Zimmerpflanzen sorgt für eine natürliche Luftbefeuchtung, da mehr als 90 Prozent des Gießwassers wieder an die Umgebung abgegeben wird.

Switchbot Meter Plus Bild: TechStage.de Tapo T315 Bild: TechStage.de Xiaomi Bluetooth Temperatur Sensor Bild: TechStage.de Pearl-Thermometer ZX-7136-675: Temperatur, Luftfeuchte, Taupunkt, Alarm bei Schimmelgefahr Bild: TechStage.de Als besonders leistungsfähig entpuppt sich im Test der wetterfeste Sensor Switchbot Outdoor Meter. Er ist nach IP65 staub- und wasserdicht und kann in Küchen, Bädern oder Gewächshäuser genutzt werden. Bild: TechStage.de Switchbot Outdoor Meter misst Temperatur, relative und absolute Luftfeuchte, Taupunkt und den Wasserdampfgehalt. Bild: TechStage.de Aqara Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Bild: TechStage.de Shelly H&T: Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor Bild: TechStage.de Digitale Thermometer mit Display und Temperatur-Sensoren Bilder

Smarte Thermometer mit Display

Einfache digitale Thermometer, die darüber hinaus die Luftfeuchte anzeigen, gibt es ab etwa 9 Euro. So viel kostet etwa das Xiaomi Bluetooth-Thermometer mit den Seitenmaßen von 43 Millimeter und einer Höhe von 13 Millimetern. Sein unbeleuchtetes LCD ist mit 38 Millimeter Diagonale ausreichend groß. Das Display zeigt im oberen Bereich dauerhaft und groß die aktuelle Temperatur an. Im unteren Bereich steht die Luftfeuchtigkeit in Prozent, direkt daneben symbolisiert ein Emoji die Luftqualität. Der Clou am Bluetooth-Thermometer von Xiaomi ist aber die Einbindung in das Smart-Home-Ökosystem des Herstellers. So sendet es via Bluetooth grafisch aufbereitet einen Verlauf der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Auch kann es dank „Wenn-Dann-Befehlen“ als Aktor agieren. Das funktioniert aber nur mit Geräten, die ebenfalls von der Xiaomi-App unterstützt werden. Was immer geht, ist etwa eine Benachrichtigung, wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit einen zuvor bestimmten Wert über- oder unterschreitet. Insgesamt hat uns das Xiaomi Bluetooth Thermometer im Test dennoch gefallen. Es zeigt zuverlässig und genau die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.

Mit 11 Euro kostet das digitale Thermometer von Pearl (ZX-7163-675) nur wenig mehr. Es bietet zwar keine Steuerung per App, warnt Nutzer aber bei drohender Schimmelgefahr. Hierzu stellt man die Luftfeuchte ein, bei der der Schimmelalarm aktiviert wird. Das Display zeigt den Alarm mit der englischen Bezeichnung Mould an. Grenzwerte für die Luftfeuchtigkeit können Nutzer ebenfalls einstellen. Und neben Temperatur und Luftfeuchte zeigt das Pearl-Thermometer auch den Taupunkt an. Damit erhalten Anwender Informationen darüber, bei welcher Taupunkt-Temperatur die vorhandene Menge Feuchtigkeit gerade noch von der Luft aufgenommen werden kann.

Neben den Einzelwerten für Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt zeigt das Display auch grafisch den aktuellen Klimastatus in Englisch an. Außerdem warnt es noch vor Hitze- und Erkältungsgefahr und zeigt bislang registrierte Maximal- und Minimalwerte für Temperatur und Luftfeuchte an. Konfiguration und Anzeige sowie die einzelnen Funktionen können Anwender im deutschsprachigen Handbuch nachlesen. Das digitale Thermometer von Pearl (ZX-7163-675) zeigt die wesentlichen Raumklimadaten auf einem gut lesbaren und mit einer Diagonalen von knapp 9 Zentimeter relativ großen LC-Display an und durch die Komfortanzeige für das Raumklima muss man diese Werte nicht einmal interpretieren.

Mit dem Switchbot Meter Plus hat der gleichnamige Smart-Home-Spezialist ein neues Digital-Thermometer vorgestellt, das gegenüber der Vorgängervariante ein größeres Display bietet. Es bietet eine Diagonale von 7,5 Zentimeter und lässt sich auch von einigen Metern Entfernung noch gut ablesen. Das Display zeigt Temperatur und Luftfeuchte, sowie über ein Symbol das aktuelle Raumklima an. Letztere Anzeige differenziert zwischen Komfortabel, Trocken und Feucht. Die entsprechenden Parameter dafür definieren Anwender in der Switchbot-App unter Komfortstufen-Einstellungen. Das Gerät selbst speichert Daten bis zu fünf Wochen. In Verbindung mit einem Switchbot Hub können Anwender Daten unbegrenzt und kostenlos in der Switchbot Cloud speichern. Außerdem besteht die Möglichkeit, Daten im CSV-Format zu exportieren. Neben der Switchbot-Plattform unterstützt das Gerät außerdem die Einbindung in Samsung Smartthings (Testbericht) und Homey Pro. Zu Google Assistant und Amazon Alexa ist da Digital-Thermometer Switchbot Meter Plus, das inklusive Rabatt mit dem Code „10TECHMETER“ aktuell 16,49 Euro kostet, ebenfalls kompatibel. Im Test überzeugt Switchbot Meter Plus mit einer genauen Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige. Dennoch bietet es auch eine Kalibrierung für beide Sensoren.

Das Digital-Thermometer TP-Link Tapo T315 bietet ein E-Ink-Display, das gegenüber klassischen LC-Anzeigen deutlich besser ablesbar ist. Trotz seiner mit einer Diagonalen von nur 5,8 Zentimetern sind die Werte für Temperatur und Luftfeuchte auch bei wenigen Metern Abstand noch gut zu erkennen. Zudem informiert ein Icon über das aktuelle Raumklima. Dabei unterscheidet es allerdings nur zwischen „innerhalb“ und „außerhalb“, der vom Nutzer festgelegten Grenzwerte und zeigt als Symbol entweder ein Smiley oder ein Emoji mit traurigem Gesicht an. Für den Betrieb benötigt das Digital-Thermometer Tapo T315 allerdings einen Hub, der die nötige Umsetzung des vom Gerät verwendeten Sub-1-GHz-Band zu WLAN und der Koppelung mit dem Smartphone ermöglicht. Damit können Anwender es auch für Automatisierungen in Kombination mit anderen TP-Link-Smart-Home-Komponenten verwenden. Im Test überzeugt das Gerät mit einer genauen Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige. Das ist auch nötig, da es eine Kalibrierung nicht erlaubt.

Alternativ empfehlen sich außerdem noch die von vielen Anwendern positiv bewerteten Digital-Thermometer von Govee und Shelly (Testbericht), die sich ebenfalls folgender Tabelle finden.

Temperatursensoren ohne Display

Neben Digital-Thermometern mit Anzeige gibt es noch eine Reihe von Sensoren ohne eigenes Display, die Anwender in Verbindung mit einer Smart-Home-Zentrale zur Automatisierung in Kombination mit anderen Geräten verwenden können.

Den Aqara Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensor haben wir selbst im Einsatz. Der 36 × 36 × 9 Millimeter kleine Aqara-Sensor kann mit Zigbee über den optionalen Aqara Hub in Apple Homekit, in Amazon Alexa und Google Assistent integriert werden und misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Luftdruck. Mit einem Preis von unter 20 Euro zählt er zu einem der günstigsten smarten Raumluftsensoren am Markt.

Als besonders leistungsfähig entpuppt sich im Test der wetterfeste Sensor Switchbot Outdoor Meter. Er ist nach IP65 staub- und wasserdicht und kann in Küchen, Bädern oder Gewächshäuser genutzt werden. Switchbot Outdoor Meter misst Temperatur, relative und absolute Luftfeuchte, Taupunkt und den Wasserdampfgehalt. Anwender können die erfassten Daten exportieren und mit anderen Anwendungen analysieren. Für den Betrieb ist lediglich ein Bluetooth-fähiges Smartphone nötig. Mit einem Switchbot Hub (Testbericht) können Anwender den Sensor auch für Automatisierungen in Kombination mit anderen Switchbot-Komponenten wie NFC-Tags verwenden. Der Sensor ist aber auch zu Samsung Smartthings (Testbericht) und Homey Pro (Testbericht) kompatibel. Ansonsten bietet er wie Switchbot Meter Plus eine Kalibrierung von Temperatur und Luftfeuchte und auch die Komfortstufen können Anwender anpassen. Trotz seiner Leistungsfähigkeit ist Switchbot Outdoor Meter mit einem aktuellen Preis mit Rabattcode „10TECHMETER“ bereits für 15,29 Euro erhältlich.

Die Shelly-Varianten HT, die es in Schwarz und Weiß gibt, kosten rund 20 Euro. Anders als der Aqara-Sensor sind sie zwar nicht zu Homekit kompatibel, dafür jedoch zu nahezu allen anderen Smart-Home-Plattformen wie Homey Pro (Testbericht), Homee (Testbericht), Samsung Smartthings (Testbericht) oder Open-Source-Lösungen wie Home Assistant. Anwender können Shelly-Komponenten wie HT aber auch ganz ohne Hub mit der Shelly-App oder per Browser verwalten und sie für Automatisierungen in Kombination mit anderen Komponenten aus der Shelly-Plattform (Testbericht) verwenden.

Weitere empfehlenswerte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren haben wir in folgender Tabelle aufgelistet:

Smarte Raumluft-Sensoren mit CO₂, VOC, Feinstaub & mehr

AGT ZX5160-944

Pearl bietet mit dem AGT ZX5160-944 einen Luftgütesensor, der Temperatur und Luftfeuchte noch die Konzentration von Formaldehyd (HCHO) sowie Feinstaub nach PM2.5 und PM1 misst. Dank integriertem Akku kann man das Gerät auch abseits einer festen Stromquelle mobil verwenden. Im Test hält es ungefähr acht Stunden durch, bis die Akkukapazität von 2500 mAh erschöpft ist. Die Werte zeigt das Gerät auf einem großen Display auf der Vorderseite mit einer Diagonalen von etwa 11 Zentimeter und einer Höhe von etwas über 3 Zentimeter je nach Gefahrenstufe in der entsprechenden Farbe an. Die Messwerte sind für Temperatur und Feuchtigkeit genau.

Zur Genauigkeit der Formaldehyd-Messung können wir mangels Vergleich keine Aussage treffen. Aber die ermittelten Feinstaubwerte sind im Vergleich zum Air-Q Pro, Awair Element und dem Tuya-Messgerät (siehe unten) zu hoch. Statt einem PM2.5-Wert von 4 stehen auf der Anzeige 19 ppm. Und auch der PM1.0-Wert ist mit 17 ppm im Vergleich zu den anderen Messgeräten, die zwischen 3 und 4 ppm ermitteln, zu hoch. Leider lassen sich diese Werte nicht kalibrieren, sodass man mit dieser ungenauen Messung leben muss. Das ist schade, denn ansonsten reagiert der Feinstaub-Sensor zügig auf veränderte Werte. Wer mit den ungenauen Feinstaubwerten leben kann, erhält mit dem AGT ZX5160-944 für rund 110 Euro einen Tuya-kompatiblen Luftgütesensor, der sich für Automatisierungen mit anderen Geräten dieser Plattform nutzen lässt.

Air-Q Pro

Der Air-Q Pro stammt von der deutschen Corant GmbH und ist einer der leistungsfähigsten Luftqualitätsmesser. Das in Deutschland gefertigte Gerät bietet 14 Sensoren, die Werte über Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Feinstaub der Klassen PM1, PM2.5 und PM10, Stick- und Stickstoffoxid, Ozon, Schwefeldioxid, VOC-Gase, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte und Lärm erfassen. Zusätzlich werden aus Teilen dieser Werte noch die relative Luftfeuchte und der Taupunkt ermittelt.

Der Air-Q Pro wird über ein USB-Netzteil mit Strom versorgt. Als Energiezufuhr kann aber auch eine Powerbank dienen. Das erleichtert den mobilen Einsatz, wenn man etwa in einem anderen Raum die Luftqualität überprüfen möchte. Gesteuert wird der Luftqualitätssensor mit der Air-Q-App. Sie erfasst sämtliche Daten der Sensoren und stellt diese übersichtlich grafisch dar. Zu jedem einzelnen Wert liefert die App zusätzliche Informationen wie Beschreibung, Grenzwerte, Folgen, Entstehung und Sensorhardware. Auch bei der Überschreitung von Grenzwerten bietet die App nützliche Informationen zu Konsequenzen für Gesundheit und Leistung. Exemplarisch sind hier die Informationen bei einer zu niedrigen Luftfeuchte aufgeführt:

Leistung: Die relative Luftfeuchtigkeit-Konzentration beeinflusst Ihre Leistungsfähigkeit negativ.

Was sind mögliche Folgen? Die relative Luftfeuchtigkeit hat 30 % unterschritten. Das kann die Schleimhäute austrocknen, was zu störendem Kratzen im Hals und trockener Nase führt.

Was sind mögliche Ursachen? Die relative Luftfeuchtigkeit im Innenraum ist im Winter oft zu gering, da die kalte Luft von draußen eine geringe absolute Luftfeuchtigkeit besitzt. Beim Aufheizen im Innenraum sinkt dann die relative Luftfeuchtigkeit stark. Auch können Gipswände der Luft viel Feuchtigkeit entziehen.

Was kann ich dagegen tun? Durch die Verwendung von Luftbefeuchtern oder Pflanzen im Raum, kann die Luftfeuchtigkeit und damit das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit gesteigert werden.

Ferner stehen die erfassten Daten auch online unter my.air-q.com zur Verfügung, wenn der Nutzer dem Datenupload in die Air-Q-Cloud zugestimmt hat. Zudem gibt es noch ein Online-Forum, in dem sich nicht nur Nutzer untereinander austauschen können, sondern auch die Mitarbeiter der Firma bei Problemen den Anwendern hilfreich zur Seite stehen.

Bild: TechStage.de

Die Einbindung in ein Smart-Home-System ist etwa über IFTTT möglich. Damit können Anwender Grenzwerte definieren, die bestimmte Aktionen auslösen. So lassen sich unter anderem die Werte des Air-Q zur Steuerung des Philips-Luftreinigers 2000i AC2889/10 (Ratgeber) verwenden, um das Gerät effizienter zur Verbesserung des Raumklimas zu nutzen. Zwar bieten smarte Luftreiniger ebenfalls eine automatische Steuerung, doch basiert diese meist nur auf einem einzigen Sensor-Wert. Mit den umfassenden Messwerten des Air-Q lässt sich der Luftreiniger wesentlich smarter steuern, sodass damit eine schnellere Verbesserung der Luftqualität erzielt wird. Zudem kann an eine optimale Steuerung des Luftreinigers auch zu einer Senkung der Nutzungszeit führen, sodass Filter länger halten.

Die Messtechnologie des Air-Q hat Hersteller Corant eigenen Angaben zufolge mit wissenschaftlichen Partnern nach Laborstandard entwickelt. Speziell für die Wissenschafts-Community gibt es noch den Air-Q Science, auf den Entwickler über eine API vollständig zugreifen können. Bis auf den Air-Q-Light können alle anderen Varianten mit zusätzlichen Sensoren erweitert werden. Der Air-Q-Science ist aktuell für 629 Euro im Angebot. Der Air-Q-Pro mit 14 Sensoren kostet 549 Euro und der Air-Q-Basic mit elf Sensoren 419 Euro. Und das Einstiegsmodell Air-Q Light mit fünf Sensoren ist ab 319 Euro erhältlich. Demnächst will der Hersteller noch ein kostengünstigeres Gerät vorstellen, das neben Radon

Airthings Wave Mini

Der kreisrunde Sensor ohne Display, aber mit LED-Punkt, misst neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit und VOC, aber kein CO₂. Über diese Werte ermittelt der aktuell für 60 Euro erhältliche Airthings Wave Mini auch das Schimmelrisiko. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt via Bluetooth, die Auswertung über eine App für iOS und Android. Die LED auf dem Gerät aktivieren Nutzer, indem sie vor dem Gerät winken. Sie zeigt mit einem Farbcode die Raumluftqualität an und rät zum Lüften. Eine Anbindung an den Google Assistant und den Automatisierungsdienst IFTTT ist möglich.

Airthings Wave Plus

Der für gut 190 Euro verfügbare Sensor kann im Vergleich zum Airthings Wave Mini zusätzlich den Luftdruck, die Kohlendioxid- und die Radon-Konzentration in der Luft messen. Die Anbindung ans Smartphone erfolgt via Bluetooth. Auf der Vorderseite befindet sich ein LED-Leuchtring, der die Luftqualität anhand von drei Farben signalisiert. Dazu muss der Nutzer nur mit der Hand vor dem Sensor winken. In der Smartphone-App werden die Daten archiviert und grafisch ausgewertet.

Airthings View Plus

Der aktuell 260 Euro teure View Plus ist Airthings’ leistungsstärkstes Produkt. Der Luftgütesensor warnt vor den Luftschadstoffen Radon, Feinstaub (PM2.5), Kohlendioxid (CO₂) und luftgetragene Chemikalien (VOCs). Außerdem informiert er über Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Wie beim Wave Plus bietet das Gerät eine Gestensteuerung für die Anzeige von Daten zur Luftqualität.

Der View Plus kann mit sechs AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder direkt über per USB betrieben werden. Wenn das Gerät über USB mit Strom versorgt wird und mit Wi-Fi verbunden ist, fungiert es als Hub für andere Airthings-Geräte wie Wave Mini, Wave Plus, Wave Radon 2nd Gen. Die Konfiguration erfolgt über die App.

Im Test der Stiftung Warentest hat der View Plus als Testsieger bei den smarten Luftsensoren abgeschnitten. Insbesondere war die CO₂-Messung sehr genau.

Dank Support für Amazon Alexa, Google Assistant und IFTTT können Anwender den View Plus in ihr Smart Home integrieren und auf Basis der gemessenen Werte etwa einen Luftreiniger steuern. Apple Homekit unterstützt Airthings nicht.

Amazon Smart Air Quality Monitor

Seit Ende 2021 hat auch Amazon einen smarten Raumluftsensor für etwa 80 Euro im Portfolio. Der Amazon Smart Air Quality Monitor hat die Maße 65 × 65 × 45 Millimeter, wiegt 120 Gramm und hängt dank mitgeliefertem Netzteil dauerhaft am Strom. Sein Äußeres wirkt hochwertig und schick. Uns gefällt der perforierte „Grill“ aus Metall an seiner Front. Dahinter verbirgt sich ein recht leiser, aber dauerhaft laufender Lüfter. Etwas unpassend wirkt das schwarze Netzkabel, welches sich mit dem weißen Kunststoff des Sensors beißt. Die Einrichtung des Sensors, der die kabellosen Verbindungsstandards WLAN und Bluetooth unterstützt, gelingt Amazon-typisch mithilfe der Alexa-App.

Der Amazon Smart Air Quality Monitor misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO, VOC und Feinstaub. Wir vermissen den für Innenräume so wichtigen CO₂-Wert. Aus den fünf gemessenen Werten erstellt das Gerät einen Luftqualitätswert zwischen 0 und 100, wobei 100 der beste zu erreichende Wert ist. Am Amazon Smart Quality Monitor selbst befindet sich eine in der App deaktivierbare LED, die farbig anzeigt, wenn die Luftqualität nachlässt und man lüften sollte.

Das Gerät kann als Aktor für Routinen agieren – allerdings gilt das nur für den Temperaturwert. So kann man etwa beim Überschreiten eines bestimmten Feinstaubwerts eine smarte Lampe aufleuchten lassen, ein smartes Heizkörperthermostat (Bestenliste) aufdrehen oder eine smarte Steckdose (Ratgeber) aktivieren. Es ist auch möglich, einzelne Werte in die Routinen einzubeziehen. Das ist sinnvoll, um etwa einen Luftreiniger (Ratgeber) beim Unterschreiten eines bestimmten Luftwertes zu aktivieren.

Um auf die Werte zuzugreifen, muss der Nutzer in der Alexa-App über „Alle Geräte“ den Sensor suchen und dort das Dashboard aktivieren. Das ist zu umständlich. Wer einen Amazon Echo Show (Vergleichstest) hat, kann sich das Dashboard über den Sprachbefehl „Wie ist die Luftqualität drinnen?“ anzeigen lassen und damit interagieren. Allerdings verschwindet die Anzeige nach wenigen Sekunden wieder. Es ist nicht möglich, sie dauerhaft darzustellen.

Das Äußere, die Installation und die Funktion als Aktor in Routinen des Alexa-Kosmos (Ratgeber) sind gelungen. Aber es fehlt der CO₂-Wert.

Aqara TVOC Air Quality Monitor

Der für etwa 50 Euro teure TVOC Air Quality Monitor von Aqara informiert auf einem Dot-Matrix-E-Ink-Display über den aktuellen Status von TVOC (Total Volatile Organic Compounds), den Gesamtwert aller flüchtigen organischen Verbindungen in der Raumluft, sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Insgesamt stehen Nutzern mit Sensoren und Aktoren von Aqara viele Möglichkeiten offen. Vor allem Homekit-Nutzer freuen sich über eine günstige Möglichkeit mit Aqara-Produkten ihr Smart Home zu erweitern. Mehr Informationen zu diesem Thema bietet unser Ratgeber Günstig, gut & Homekit: Aqara Smart Home im Test.

Awair Element

Auf den ersten Blick sieht der Luftgütesensor Awair Element wie ein Lautsprecher mit LED-Anzeige aus. Die LEDs stellen standardmäßig den sogenannten Awair-Score, der in Prozent die aktuelle Qualität der Raumluft angibt, auf der Vorderseite des Geräts dar. Basis für die Anzeige sind die integrierten Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂, flüchtig organischen Verbindungen (TVOC) und Feinstaubpartikel (PM2.5), die in Form eines LED-Balkendiagramms neben dem Awair-Score angezeigt werden. Anwender haben so die aktuelle Raumklimasituation im Blick.

Der Air-Q Pro ist der aktuell leistungsfähigste Luftgütesensor. Das in Deutschland gefertigte Gerät bietet 14 Sensoren, die Werte über Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Feinstaub der Klassen PM1, PM2.5 und PM10, Stick- und Stickstoffoxid, Ozon, Schwefeldioxid, VOC-Gase, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte und Lärm erfassen. Zusätzlich werden aus Teilen dieser Werte noch die relative Luftfeuchte und der Taupunkt ermittelt. Bild: TechStage.de Der aktuell 260 Euro teure View Plus ist Airthings’ leistungsstärkstes Produkt. Der Luftgütesensor warnt vor den Luftschadstoffen Radon, Feinstaub (PM2.5), Kohlendioxid (CO₂) und luftgetragene Chemikalien (VOCs). Bild: Airthings Awair Element misst neben Temperatur und Luftfeuchte noch die Konzentration von CO₂, TVOCs und Feinstaub nach PM2.5 Bild: TechStage.de Der Luftgütesensor AGT ZX5160-944 ist kompatibel zur Tuya-Plattform und misst Formaldehyd (HCHO), PM2.5, PM1.0, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bild: TechStage.de Der Tuya-kompatible Luftgütesensor erfasst neben der Temperatur und Luftfeuchte noch die Konzentration von TVOCs, CO₂ und Feinstaub der Klassen PM2.5 und PM1.0. Bild: TechStage.de Airthings Wave Plus Bild: Airthings Der Amazon Smart Air Quality Monitor misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO, VOC und Feinstaub. Wir vermissen den für Innenräume so wichtigen CO₂-Wert. Bild: TechStage.de Aqara TVOC Monitor misst Temperatur, Luftfeuchte und TVOCs. Bild: TechStage.de Der Eurotronic Luftgütesensor Z-Wave Plus misst CO₂, VOC sowie Temperatur und Luftfeuchte. Bild: Eurotronic Elgato Eve Room Bild: Elgato Netatmo Smarter Raumluftsensor Bild: Netatmo Bessere Luft: Smarte Raumluft-Sensoren für CO2, Radon, Ozon, Feinstaub & Co - Produktbilder Bilder

Trotzdem lohnt auch ein Blick in die Awair-App, die Verlaufsgrafiken für die einzelnen Werte sowie Tipps rund um das Thema Raumklima mit detaillierten Erklärungen zu einzelnen Schadstoffen bietet.

Dank Cloud- und Local-API nimmt Awair Element außerdem Kontakt zu leistungsfähigen Smart-Home-Zentralen wie Homey Pro und Home Assistant auf. Damit ist das Gerät ideal für Automatisierungen mit anderen Smart-Home-Komponenten geeignet. Dazu gehören etwa Luftreiniger (Bestenliste) oder Luftbefeuchter und -entfeuchter (Ratgeber) sowie Klimageräte (Ratgeber). Statt 149 Euro kostet das Gerät mit einem aktuellen Rabatt bei Amazon aktuell nur 99 Euro.

Eurotronic Luftgütesensor Z-Wave Plus

Dieser 50 Euro teure Eurotronic-Luftgütesensor arbeitet mit dem Kommunikationsstandard Z-Wave, der von vielen Gateways unterstützt wird. Er misst neben VOC-Werten auch CO₂, die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt. Mit 6,8 × 6,8 × 1,7 Zentimetern ist das Gerät angenehm klein, ein Display gibt es nicht. Allerdings signalisiert eine kleine LED, wenn es an der Zeit ist zu Lüften.

Dank Z-Wave kann der Eurotronics Raumluftsensor etwa in Samsung Smartthings eingebunden werden. Was mit Samsungs Smart-Home-Lösung alles möglich ist, zeigen wir im Ratgeber Samsung Smartthings: Toller Ansatz mit Fehlern.

Eve Room

Der mit seinen Maßen von 15 × 54 × 54 Millimeter große Sensor Eve Room kann Temperatur, Luftfeuchtigkeit und VOC messen. Das Gerät steht auf dem Tisch oder hängt an der Wand. Der Akku erlaubt einen Betrieb von sechs Wochen, danach wird er über Micro-USB wieder aufgeladen. Ein monochromes E-Ink-Display zeigt die gemessenen Werte an. Die Eve-App bildet alle Messwerte in Diagrammen nach Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren ab. Eve Home kostet etwa 100 Euro und versteht sich nur mit Apples Homekit und gelangt so ins Smart Home. Was mit Apple Homekit alles möglich ist, zeigen wir im Ratgeber Apple Homekit: Endlich gute Smarthome-Steuerung.

Netatmo Raumluftsensor

Die kupferfarbene Röhre mit den Maßen von 45 × 155 Millimetern von Netatmo kann neben der Luftfeuchtigkeit auch die Temperatur, den CO₂-Gehalt der Raumluft und als Besonderheit die Lautstärke messen. Ausgewertet werden diese Daten in der App des Herstellers. Der aktuell für 100 Euro erhältliche Raumluftsensor hat keinen Akku, muss also stets am Stromnetz hängen. Auf Wunsch verbindet er sich mit Homekit. Alexa und den Google Assistant unterstützt er nicht. Die App versendet Warnungen, wenn die vom Hersteller eingegebenen Grenzwerte überschritten werden und gibt Tipps zur Verbesserung des Raumklimas. Bis auf die Lärmmessung informiert auch die Netatmo Wetterstation (Testbericht) mit Innenmodul für 149 Euro über Luftfeuchtigkeit, Temperatur und CO₂-Gehalt.

Tuya Smart Air Quality Monitor

Der Tuya Smart Air Quality Monitor erfasst neben Temperatur und Feuchtigkeit noch die Konzentration von CO₂, TVOC sowie die Feinstaubpartikel PM2.5 und PM1.0. Die Werte stellt das Gerät auf einem relativ großen Display mit einer Diagonalen von etwa 16,5 Zentimeter dar, wobei für TVOC das unübliche Format mg/m³ statt ppm gewählt wurde. Die Hintergrundbeleuchtung können Anwender ausschalten oder auf Stufe 1 (mittel) oder Stufe 2 (hell) stellen. Als Feinstaub-Grenzwerte sind in der App die Werte 10 und 20 µg/m³ voreingestellt. Diese können nicht geändert werden. Allerdings kann man in der Tuya-App eigene Routinen erstellen und Werte für personalisierte Alarme definieren. An der Rückseite bietet das Gerät Anschlüsse, die mit den jeweiligen Sensoren gekoppelt werden können. Das Gerät wird über Banggood zu einem Preis von etwas über 100 Euro vertrieben. Wer viele Tuya-Smart-Home-Komponenten verwendet, kann das Gerät für Automatisierungen in Kombination mit anderen Produkten einsetzen. Im Test hat es tadellos funktioniert und genauen Messwerten überzeugt.

Smart-Home-Einbindung

Die Sensoren können ihre Messwerte in Apps und teilweise auch in Smart-Home-Systeme von Apple, Google, Amazon und Co. einspielen. Diese unterstützen meist auch Sprachbefehle und erlauben es beispielsweise, den CO₂-Wert oder die Luftfeuchtigkeit abzufragen oder andere Aktoren anzusteuern. Ohne Smart-Home-Anbindung tauchen Benachrichtigungen auf Smartphone und Tablet auf.

Wir haben mehrere Praxisversuche in Wohnungen unternommen, unter anderem mit dem Netatmo Luftqualität Messgerät, dem Air-Q Pro und dem Airthings View Plus. Nach einiger Zeit wird es schon fast zum Ritual, bei CO₂-Warnungen die Fenster zu öffnen und zu lüften. Zu Zeiten, an denen das Fenster sonst eher zugeblieben wäre.

Aber ist das schon der Weisheit letzter Schluss? Eher nicht. Aber mit smarten Fensteröffnern, Luftbefeuchtern, Ventilatoren (Ratgeber), Luftreinigern (Ratgeber) und smarten Heizkörperthermostaten (Bestenliste) und Fußbodenheizungen (Ratgeber) lässt sich auf Basis von Raumluftsensoren ein automatisches System zur Steuerung des Raumklimas schaffen.

Über den IFTTT-Dienst können Anwender den Air-Q mit dem Philips-Luftreiniger verbinden und Automatisierungen konfigurieren. Bild: TechStage.de Damit können bei Über- oder Unterschreiten bestimmter Werte des Air-Qs Betriebsparameter wie Lüftergeschwindigkeit des Philips-Luftreinigers automatisch geändert werden. Bild: TechStage.de Der Philips unterstützt eine Reihe von Funktionen, die über IFTTT automatisch gesteuert werden können. Bild: TechStage.de Mit 14 Sensoren liefert der Air-Q so viele Messwerte wie kein anderes Modell. Damit erlaubt er einen optimierten Betrieb des Philips-Luftreinigers. Prinzipiell unterstützt der Air-Q auch andere IFTTT-kompatible Geräte. Bild: TechStage.de Bessere Luft: Smarte Raumluft-Sensoren - Bilder IFTTT IFTTT

Für Dachfenster hat Velux bereits 2018 ein Homekit-fähiges Angebot geschnürt, das aus den Fenstern, einer Motorsteuerung samt Elektronik und einem Raumklima-Sensor besteht, der ständig Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität (CO₂-Gehalt) im Raum misst und daraufhin entweder manuell oder per Sprachbefehl das Fenster öffnet oder schließt, respektive die Verschattung steuert.

Für normal angebrachte Fenster bietet eQ-3 den Homematic Funk-Fensterantrieb Winmatic an, der über die Zentrale des Homematic-Systems angesprochen werden kann. Die Apparatur wird anstelle des Fenstergriffs montiert und arbeitet mit einem Akku oder im Netzbetrieb. Eine Schnittstelle zu Amazon Alexa ist in Homematic bereits vorhanden. Homematic enthält keine offizielle Schnittstelle zu Homekit, doch mit der Serverlösung Homebridge und dem passenden Plug-in ist eine Ansteuerung und die Einbindung in Automationen und Szenen möglich, erfordert aber etwas Einarbeitung und einen Raspberry Pi, ein Synology-NAS oder einen Windows-, Linux- oder Mac-Rechner. Mehr dazu erklären wir in Homematic IP im Test: Fast perfektes Smart Home.

Fazit

Durch eine kontinuierliche Luftqualitätsmessung und Benachrichtigungen bei Ausschlägen können Anwender für ein verbessertes Raumklima sorgen. Etwa durch rechtzeitiges Lüften, um der Schimmelgefahr oder der hohen CO₂-Konzentration und damit einer unproduktiven Arbeitsumgebung zu begegnen. Und wenn sich auf Basis dieser Werte noch Geräte wie smarte Fenster, Luftreiniger (Ratgeber) und Luftbefeuchter steuern lassen, verbessert sich das Raumklima in einem Smart Home ganz automatisch.

Raumluftsensoren müssen nicht teuer sein, wie der Switchbot Outdoor Meter für unter 20 Euro zeigt. Dieser misst Temperatur, relative und absolute Luftfeuchte, Taupunkt und den Wasserdampfgehalt. Dank frei einstellbarer Grenzwerte meldet er sich sofort, wenn diese den Normbereich verlassen haben. Damit können Anwender nicht nur der Schimmelgefahr begegnen, sondern auch die Klimawerte im Weinkeller oder Gewächshaus überwachen.

Wer zusätzlich den TVOC-Wert oder den CO₂-Gehalt messen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Hier bietet sich etwa der Eurotronics-Luftsensor für 50 Euro an, der beide Werte abbildet. Er bindet sich über Z-Wave in Samsung Smartthings (Ratgeber) ein. Wer einen guten Sensor für Homekit sucht, kann zum Netatmo-Luftqualitätsmesser greifen, dieser kostet rund 100 Euro. Der gut 190 Euro teure Airthings Wave Plus und der für knapp 300 Euro erhältliche Airthings View Plus sind die einzigen Raumluftsensoren in unserer Übersicht, die auch das gefährliche Radon erfassen. Auch der Awair Element ist dank seiner Kompatibilität zu vielen Smart-Home-Plattformen eine gute Wahl, wenn es um die Automatisierung im Smart-Home geht. Zudem ist er aktuell mit 100 Euro relativ günstig.

Und wer an einer möglichst umfangreichen Erfassung von Schadstoffen in der Luft und auf möglichst genaue Messwerte interessiert ist, greift zum Air-Q Basic oder zum Air-Q-Pro. Mit 11 und 14 Sensoren standardmäßig ausgestattet, erfassen sie mit Abstand die allermeisten Werte. Zudem lassen sich die Geräte noch mit weiteren Sensoren nachrüsten. Dass die Verbesserung der Luftqualität auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat, beweist der Hersteller damit, dass sämtliche Sensoren bei einem Defekt ausgetauscht werden können. Zudem bietet die Air-Q-App rund um das Thema Luft nicht nur mit detaillierten Erklärungen, sondern hilft Anwendern mit nützlichen Ratschlägen das Raumklima optimal zu halten.