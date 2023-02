Samsung, Sony, Gigaset & Co.: Smartphones, die nicht aus China kommen

Ein großer Teil der Smartphones die weltweit auf dem Markt sind, sowie deren Komponenten, werden in der Hightech-Metropole Shenzhen in China hergestellt und zusammengebaut. Das trifft selbst auf Geräte europäischer Hersteller zu, etwa HMD Global (Nokia) oder Wiko. Sogar das nachhaltige Fairphone 4 (Testbericht) wird in China montiert, auch wenn ein niederländisches Unternehmen dahintersteckt.

Selbst Unternehmen aus Taiwan wie Foxconn oder Asus stellen größtenteils in China her. Hauptproduktionsstandort für das iPhone ist ebenfalls das Reich der Mitte, auch wenn Apple zunehmend die Herstellung nach Indien verlagern möchte. Der taiwanische Hersteller Foxconn produziert auch die Pixel-Smartphones von Google in China, es gibt jedoch Pläne, diese zukünftig in Vietnam fertigen zu lassen.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundene, strenge Zero-Covid-Policy in der Volksrepublik China hat Lieferketten ins Wanken gebracht. Dazu bestehen politische Spannungen zwischen den zwei Supermächten China und USA. Es wächst die Sorge vor einem möglichen Konflikt speziell im Hinblick auf Taiwan. Immer wieder konfrontiert die USA zudem Hersteller wie Huawei mit Vorwürfen der Spionage. Das hat dazu geführt, dass seit einigen Jahren Google-Dienste und bestimmte Komponenten Tabu sind beim einstigen Smartphone-Spitzenreiter.

Hersteller wie Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo oder OnePlus konnten schnell die Lücke von Huawei füllen. Allerdings soll Oppo Patente von Nokia verletzt haben, weshalb Geräte dieses Herstellers in Deutschland derzeit nicht zu kaufen sind. Wer als Kunde Sorge hat, Opfer politischer Konflikte zu werden oder einem Mobilgerät aus dem Reich der Mitte aus Angst vor Datenschutzverletzungen misstraut, kann einen Blick auf Hersteller werfen, die nicht (mehr) in China produzieren. Eine komplette Beteiligung chinesischer Unternehmen bei allen Komponenten ist allerdings nur schwer zu verhindern.

Made in Germany: Smartphones von Gigaset und Carbon Mobile

Gigaset gehört zu den ganz wenigen Herstellern, die Ihre Produkte tatsächlich in Deutschland fertigen. Die Endmontage erfolgt im Werk in Bocholt. Die Komponenten dazu stammen allerdings von Zulieferern aus Asien. Das Unternehmen dürften die meisten hierzulande von stationären Telefonen kennen. Gigaset ist zudem Sponsor des FC Bayern. Das Unternehmen war ursprünglich ein Teil der Siemens Home and Office Communication Devices und ist heute eine unabhängige AG.

Bild: TechStage.de

Der deutsche Hersteller macht sich einen Namen für Mittelklasse-Smartphones sowie Outdoor-Handys. Das aktuelle Top-Modell ist das Gigaset GX6 (Testbericht), neu hinzugekommen ist auch das preiswertere und robuste Gigaset GX4 (Testbericht). Daneben gibt es auch „normale“ Smartphones wie das Gigaset GS5 (Testbericht). Das Unternehmen bedient auch Nische für Senioren-Handys mit dem Gigaset GS4 Senior (Testbericht).

Typische Merkmale der Gigaset-Handys sind ein austauschbarer Akku sowie das Laden über Induktion, das selbst die günstigen Modelle beherrschen. Die Smartphones von Gigaset eignet sich für alle, die ein preiswertes Smartphone suchen und den Produktionsstandort Deutschland stärken wollen.

Sehr exotisch ist der Hersteller Carbon Mobile. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin produziert mit dem Carbon 1 MK II das weltweit einzige Smartphone aus Karbonfasern. Die Kollegen von Heise Online haben das Gerät bereits getestet. Das Smartphone für knapp 200 EUR bietet gehobene Mittelklasse-Technik wie die CPU Mediatek Helio P90, ein OLED-Display mit 6 Zoll und 8 GByte RAM sowie 256 GByte internen Speicher. Dank des Gehäuses aus Karbon wiegt das Handy nur 125 Gramm.

Da Karbonfasern Funkwellen abschirmen, musste Carbon Mobile einige Herausforderungen meistern. Hierzu kommt eine Kombination aus neuartigen, patentierten Verbundstoffen mit dem Namen Hybrid Radio Enable Composite Material (HyRECM) zum Einsatz. Dieses schirmt Funkwellen nicht ab.

Das verwendete Karbon soll nach Unternehmensangaben derzeit zum Teil aus Industrieabfällen stammen. In Zukunft möchte man ausschließlich nachhaltige Quellen für das Karbon nutzen. Der Einsatz von Kunststoff und Metall wird signifikant reduziert. Die Produktion der Geräte erfolgte anfangs in China. Künftig baut der Hersteller das Mobilgerät aber in Flensburg.

Auf den Aspekt Sicherheit hat sich der wenig bekannte Hersteller „Hallo Welt Systeme“ spezialisiert. Das aktuelle Modell Volla Phone X23 basiert auf dem Gigaset GX4 (Testbericht). Das Mobilgerät kommt ohne Google-Apps und -Dienste aus und nutzt das eigene Volla OS. Dieses basiert auf Android, soll aber mit einem Sicherheitsmodus eine höhere Datensicherheit garantieren. Zusätzlich stehen als Alternative Ubuntu Touch bereit sowie eine Multi-Boot-Funktion, um mobile Linux-Varianten oder Sailfish OS parallel installieren können.

Gigaset GX6 Bild: TechStage.de Gigaset GX4 Bild: TechStage.de Gigaset GS5 Bild: TechStage.de Gigaset GS5 Bild: TechStage.de Samsung Galaxy S23 Ultra Bild: TechStage.de Samsung Galaxy S23 Bild: TechStage.de Samsung Galaxy S23+ Bild: TechStage.de Samsung Galaxy A33 5G Bild: TechStage.de Samsung Galaxy A33 5G Bild: TechStage.de Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Bild: TechStage.de Sony Xperia 1 IV Bild: TechStage.de Sony Xperia Pro I Bild: TechStage.de Sony Xperia 5 IV Bild: TechStage.de Sony Xperia 10 IV Bild: TechStage.de Smartphones nicht aus China

Samsung: Produktion in Vietnam und Indien

Der größte Produktionsstandort für Samsung ist Vietnam. Bereits 2019 hat der südkoreanische Hersteller einen Großteil seiner Fertigung von China nach Vietnam und zum Teil auch Indien verlagert. Für die Zukunft plant der Smartphone-Gigant eine weitere Diversifikation seiner Produktionsstandorte und baut weitere Werke in Indien, Brasilien, Indonesien sowie der Türkei. Einige Komponenten wie Chips fertig der Hersteller auch direkt in Südkorea. Die Hälfte der Smartphone-Produktion verbleibt aber in Vietnam.

Sony: Herstellung in Thailand und Japan

Apple & Co.: Indien als Konkurrenz für China

Apple lässt das iPhone vom taiwanischen Unternehmen Foxconn fertigen, das mehrheitlich in der Volksrepublik China in Shenzhen produziert. Allerdings verlagern die Zulieferer von Apple die Produktion verstärkt nach Indien, um nicht so abhängig von nur einem Standort zu sein. Das iPhone 14 wird von Pegatron jetzt auch in Indien hergestellt. Die Produktion des iPads wird derzeit nach Vietnam verlegt.

Überraschenderweise stellen sogar einige chinesische Hersteller ihre Smartphones zum Teil auch in Indien her. Dazu gehören etwa Motorola, aber auch wie Xiaomi, Realme, Oppo oder OnePlus.

Made in the USA: Librem 5

Das gibt es auch noch: ein Handy Made in the USA. Hersteller Purism stellt mit dem Librem 5 ein einfaches Gerät her, das Software auf Basis der Linux-Distribution Pure OS nutzt. Finanziert wurde das Gerät, das ausschließlich auf freie Software setzt, über Crowdfunding. Mittlerweile verkauft das Unternehmen die Geräte direkt.

Fazit

In der Tat gibt es viele Smartphones, die außerhalb Chinas gefertigt werden. Mit Gigaset und Carbon Mobile finden sich sogar zwei deutsche Produzenten. Allerdings stammen viele Komponenten weiterhin aus China und anderen Produktionsstandorten in Asien. Was die Software angeht, besteht durch Android eine extreme Abhängigkeit von Google und damit den USA.