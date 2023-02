Samsung Galaxy S23, S23+ oder S23 Ultra: Wo man sie jetzt schon bestellen kann

Wie bei der Galaxy-S22-Reihe wird es auch bei den neuen Modellen drei Versionen geben: das kompakte Samsung Galaxy S23, das größere Galaxy S23+ sowie das optisch stark unterschiedliche Samsung Galaxy S23 Ultra mit Stylus und gleich zwei Tele-Linsen. Diese Modelle ersetzen die bisherigen Premium-Handys Samsung Galaxy S22 (Testbericht), Samsung Galaxy S22+ (Testbericht) sowie Samsung Galaxy S22 Ultra (Testbericht).

Insgesamt geht Samsung eher einen evolutionären Weg, statt die neue S23-Reihe neu zu erfinden. Die größte Änderung betrifft den Prozessor als Antrieb. Anders als beim Vorgänger kommt kein eigener Chipsatz mehr zum Einsatz, sondern das derzeit Beste, was Qualcomm zu bieten hat: Snapdragon 8 Gen 2. Der Chip steckt in allen drei Varianten des S23.

Damit wäre eine „Schwachstelle“ des früheren Modells behoben – diesmal gehört das Samsung-Flagship wirklich zu den schnellsten Android-Handys. Der Vorgänger-Chip Exynos 2200 bewegte sich eher auf dem Level eines Snapdragon 888+ und war bei der Grafikleistung nicht ganz so stark wie der Snapdragon 8 Gen 1. In Europa regte sich gar Widerstand per Petition, da Samsung-Fans hier nicht mehr mit „Chips zweiter Klasse“ versorgt werden wollten. In den USA etwa steckte nämlich schon im S22 ein Qualcomm-Chip.

Die schlechte Nachricht vorweg: Samsung hat bei den Preisen deutlich angezogen. So hat das günstigste Modell Samsung Galaxy S23 mit 128 GByte Speicher eine UVP von 949 Euro. Beim Galaxy S23+ und S23 Ultra sind die Varianten mit 128 GByte gestrichen, teuerste Ausführung ist das Ultra-Modell mit 1 TByte für eine satte UVP von 1819 Euro.

Das beste kompakte Smartphone: Samsung Galaxy S23

Was Größe und Formfaktor angeht, bleibt alles wie bei der Galaxy-S22-Reihe. Das Samsung Galaxy S23 ist mit einem 6,1-Zoll-Display erneut sehr kompakt. Der OLED-Bildschirm bietet eine exzellente Bildqualität und hohe Leuchtkraft mit einer Auflösung von 2340 × 1080 Pixel (Full-HD+). Die Bildwiederholrate liegt bei maximal 120 Hz. Mehr – wie bei Motorola mit seinen 144 Hz – halten wir aktuell auch nicht für nötig.

Die Abmessungen betragen 146,3 × 70,9 × 7,6 mm bei einem Gewicht von 168 g. Es ist das leistungsfähigste Android-Smartphone in handlichem Format. Etwas zugelegt haben die Geräte beim Akku – das ist auch gut so, war die Akkulaufzeit doch eines der größten Kritikpunkte beim kleinen Galaxy S22. Das Galaxy S23 bietet jetzt eine Kapazität von 3900 mAh.

Die Verarbeitung ist erneut erstklassig, der Rahmen besteht aus Aluminium, die Rückseite aus Glas. Das Display ist so gut geschützt wie noch nie – hier kommt das neue Gorilla Glass Victus 2 zum Einsatz. Laut Samsung übersteht das Display damit sogar einen Sturz auf Beton aus einer Höhe von knapp 1 Meter. Wasserdicht nach IP68 sind die Smartphones auch wieder. Was Software- und Sicherheits-Updates angeht, ist Samsung mittlerweile der Musterknabe in der Android-Welt. Sicherheits-Patches gibt es für fünf Jahre, die Geräte können sich dabei auf vier Versions-Upgrades freuen – also eines Tages sogar Android 17.

Eine Änderung gibt es bei der Speicherausstattung – nur noch das Galaxy S23 gibt es mit 128 GByte. Der Arbeitsspeicher ist 8 GByte groß. Die größte Speichervariante beträgt 256 GByte. Als Hauptkamera kommt ein 50-Megapixel-Sensor zum Einsatz sowie eine Ultraweitwinkellinse mit 12 Megapixel und Telelinse mit 10 Megapixel (dreifacher optischer Zoom). Alle Linsen verfügen über eine optische Bildstabilisierung (OIS), die laut Samsung nochmals deutlich optimiert wurde. Das Gleiche gilt für Aufnahmen bei Dunkelheit.

Beim Weitwinkel hätten wir uns mehr Megapixel gewünscht, Hersteller wie Oneplus hatten es in der Vergangenheit bereits vorgemacht und gute Resultate damit erzielt. Andererseits war der Weitwinkel der S22-Reihe trotz vergleichsweise niedriger Auflösung qualitativ alles andere als unterdurchschnittlich.

Wer ein handliches Smartphone sucht mit Top-Ausstattung, findet mit dem Samsung Galaxy S23 eine starke Lösung. Zudem ist es das einzige Gerät der Reihe, das zum Verkaufsstart für unter 1000 Euro zu haben ist. Zu den Nachteilen gehört die geringere Akkukapazität und die kleinere Bildschirmfläche. Der ausführliche Test kommt Mitte nächster Woche. Weitere kompakte Alternativen zeigen wir in der Top 10: Klein und trotzdem stark – die besten Mini-Smartphones.

Mehr Display und Ausdauer: Samsung Galaxy S23+

Deutlich wuchtiger ist das Galaxy S23+. Das Gerät hat eine Größe von 157,8 × 76,2 × 7,6 mm bei 195 g. Das OLED-Display mit FHD+ misst wie beim Vorgänger 6,6 Zoll. Die Ausstattung bei Prozessor und Kamera ist abgesehen von der Größe gleich wie beim Galaxy S23. Deutlich mehr Kapazität bietet hingegen der Akku mit 4700 mAh.

Allerdings gibt es das Galaxy S22+ nur mit einem Speicher von 256 GByte oder 512 GByte. Damit steigt die UVP für die günstigste Variante auf 1119 Euro. Das Galaxy S23+ ist die richtige Wahl für jeden, der ein großes Display wünscht und eine längere Akkulaufzeit benötigt. Der ausführliche Test kommt Ende nächster Woche.

Perfekt für Fotografen: Samsung Galaxy S23 Ultra

Das Galaxy S23 Ultra bietet erneut ein an den Rändern gebogenes 6,8-Zoll-Display und hat eine Größe von 163,4 × 78,1 × 8,9 mm bei 233 g. Es ist damit das größte Modell der Reihe. Im Gehäuse integriert ist der Stylus Galaxy S Pen. Beim neuen Ultra-Modell ist der Bildschirmrand weniger gebogen als beim Vorjahresmodell und bietet so etwas mehr Fläche. Es hat das beste Display der drei Geräte und liefert eine Auflösung von bis zu 3088 × 1440 Pixel. Am Montag folgt bereits unser Test.

Beim Ultra-Modell gibt es wieder bis zu 1 TByte internen Speicher, ab 512 GByte beträgt der RAM dann 12 GByte. Die Akkukapazität steigt zudem auf 5000 mAh. Die größte Änderung bringt das Samsung Galaxy S23 Ultra neben der rasanten CPU bei der Kamera. Erstmalig nutzt auch Samsung eine Linse mit 200 Megapixel, wie es schon Motorola und Xiaomi im vergangenen Jahr vorgemacht haben. Dazu gesellen sich zwei Tele-Linsen mit 10 Megapixel für jeweils drei- und zehnfachen optischen Zoom und eine Ultraweitwinkellinse mit 12 Megapixel. Abgespeckt hat gegenüber dem Vorgänger die Selfie-Kamera vorne, diese bietet jetzt nur noch 12 Megapixel.

Preiswerte Alternativen: Samsung Galaxy S22 und S21 FE

Unser „Preis-Leistung-Tipp“ unter den Top-Smartphones aus Südkorea ist das Samsung Galaxy S21 FE (Testbericht), das den ersten Platz in der Top 10 der besten Smartphones bis 500 Euro belegt.

Fazit

Samsung geht eher den Weg der Evolution, nicht der Revolution. Auf den ersten Blick ähneln die drei Modelle stark dem Vorgänger-Trio. Im Detail gibt es aber Fortschritte. So ist das Display jetzt besonders stabil und für Top-Performance sorgt endlich ein Qualcomm-Chip, der Snapdragon 8 Gen 2. Das Galaxy S23 ist das „günstigste“ Modell und gehört zu den kompaktesten Android-Smartphones, die man kaufen kann. Highend pur ist das Ultra-Modell mit Top-Kamera und Display sowie integriertem Stylus.

Das Samsung Galaxy S23 ist die beste Wahl für jeden, der ein kompaktes Smartphone sucht, aber keine Kompromisse bei Leistung und Ausstattung machen will. Wer eine längere Akkulaufzeit und ein größeres Display benötigt, greift besser zum Samsung Galaxy S23+. Das Samsung Galaxy S23 Ultra lässt fast keine Wünsche offen. Der integrierte Stift funktioniert klasse, mit gleich zwei Tele-Linsen ist es perfekt für Hobby-Fotografen. Nur etwas klobig und ziemlich teuer ist das Ultra-Modell.