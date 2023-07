Ruhe in Büro & Homeoffice: Leise Tastaturen für PC und Mac ab 10 Euro

Spätestens im Homeoffice dürfte mit der Zeit auffallen, wie laut eine gewöhnliche PC-Tastatur sein kann. Gerne haut man etwa stärker auf die Enter-Taste. Wenn viele Personen auf engerem Raum zusammensitzen, kann das laute Klackern auf Dauer zur Belastungsprobe werden. Glücklicherweise ist sich die PC-Zubehörindustrie dieser Tatsache bewusst. Mittlerweile gibt es ein großes Angebot an Produkten, die besonders leise sein sollen.

Wir haben uns drei leise Tastaturen näher angesehen, die ein deutsches QWERTZ-Layout bieten, und stellen weitere Eingabegeräte vor. Einige Keyboards sind zudem gegen Spritzwasser geschützt. Mehr über PC-Zubehör für zu Hause zeigen wir im Ratgeber Perfektes Homeoffice für jedes Budget: Tastaturen, Screenbars, höhenverstellbare Tische & Co.

So funktionieren leise Tasten

Es gibt verschiedene Technologien, um das Tippen möglichst leise zu gestalten. Eine gänzlich lautlose Tastatur ist allerdings unmöglich. Einer großen Verbreitung erfreuen sich sogenannte Membran- oder Rubberdome-Tastaturen. Dabei kommt eine Gummimatte unter der Taste zum Einsatz. Drückt der Anwender einen Knopf, drückt das Gummi oder Silikon darunter auf eine Kontaktplatine, die das Signal an den Computer weiterleitet. Anschließend schiebt die Gummimembran die Taste wieder nach oben.

Die Vorteile von Rubberdome: Die Switches arbeiten leiser als gewöhnliche mechanische Tastaturen, weil die Tasten sich durch den Gummi-Mechanismus beinahe geräuschlos auslösen. Einige Hersteller nutzen zusätzlich Dämpfungsmaterial unter den Tasten. Zudem kostet diese Form wenig in der Herstellung, da keine aufwendigen Auslösemechanismen notwendig sind. Die Kehrseite der Medaille: Die Lebensdauer von Rubberdome ist aufgrund von Materialermüdung geringer als bei mechanischen Pendants. Zudem sagt man ihnen eine ungenaue und schwammige Präzision nach.

Eine besondere Spielart von Rubberdome ist die Scheren-Mechanik. Hier kommt zusätzlich zur Membran ein x-förmiger Kunststoffhebel zum Einsatz. Diese stabilisiert die Tasten zusätzlich. Die Methode ermöglicht zudem besonders flache Modelle, bei denen die Tasten kaum hervorstehen. Diese Technik kennt man von der sogenannten Chiclet- oder Kaugummitastatur, die vorwiegend bei Laptops zum Einsatz kommt. Durch die flache Form bietet sie aber weniger haptisches und taktiles Feedback beim Schreiben.

Im Gegensatz zu Rubberdome nimmt die Präzision mechanischer Tasten auch nach langer Zeit fast nicht ab, das macht sie besonders für Gamer interessant. Führend unter den mechanischen Switches ist Cherry MX. Eine mechanische Tastatur kann ebenfalls leise sein. Es kommt dabei auf die eingesetzten mechanischen Switches unter der Taste an. Es gibt mittlerweile geräuscharme Schalter auf Basis der Cherry MX Red, etwa die Cherry MX Silent Red oder Cherry MX Silent Black. Mechanische Tastaturen mit diesen Schaltern sind jedoch unter 100 Euro selten zu finden.

Ferner sind optische Switches durch die Bauart bedingt in der Regel leiser als herkömmliche mechanische Schalter. Mehr über die Funktionsweise und Vorteile mechanischer Modelle erklären wir im Ratgeber Mechanische Tastaturen für Zocker: Alles, was man wissen muss. Eine weitere Möglichkeit, die Lautstärke bei mechanischen Modellen zu dämpfen, ist der Einbau sogenannter O-Ringe. Dabei handelt es sich um kleine Gummiringe, die man über den Schaltern unter die einzelnen Tasten legt. Ein Beispiel für eine optisch-mechanische Gaming-Tastatur ist die Corsair K70.

Logitech K280e Pro

Das Keyboard mit USB-Kabel (Typ A) setzt auf Scherenmechanik mit flachen Tasten. Wir haben sie seit einigen Wochen im Einsatz und sind sehr zufrieden mit der niedrigen Lautstärke. Eine Handballenauflage ist zudem vorhanden – das ist bei leiseren Modellen eher selten. Dadurch fällt sie mit 18 Zentimetern Tiefe deutlich größer aus als andere Keyboards dieser Art, die meistens zwischen 15,5 und 17 Zentimetern tief sind. Zwei ausklappbare Füße erlauben es, die Schreibgerät leicht zu erhöhen. Die Haptik und das Schreibgefühl überzeugen. Das Gehäuse ist zudem bis zu 60 Milliliter spritzwassergeschützt.

Bild: TechStage.de

Der Anschlag ist sehr weich und angehen leise. Nach kurzer Zeit hat man sich an die Tastenanordnung gewöhnt. Bei normalem Tippen erreicht sie selten eine Lautstärke von mehr als 60 dB. Nur wer sehr kräftig auf die flache Tastatur haut, kommt auf über 80 dB – was dem Pegel eines lauten Gesprächs oder vorbeifahrendem Auto entsprechen kann. Wenn sich zwei Personen in einem Zimmer normal unterhalten, kommt man auf knapp 60 dB.

Eine Funktionstaste zwischen Alt Gr und Strg auf der rechten Seite ist vorhanden. Diese erlaubt zusätzliche Funktionen, wie das Verstellen der Lautstärke, das Stoppen eines Videoclips oder Songs sowie Zugriff auf das Mailprogramm, den Taschenrechner oder die Windows-Suche. Alles in allem finden Käufer hier ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die aufgeklebte Beschriftung der Tasten wirkt allerdings nicht sehr beständig. Beleuchtete Tasten gibt es nicht.

Die Logitech K280e Pro kostet mit dem Gutschein-Code POWEREBAY9 bis zum 7.7.2023 knapp 15 Euro bei Ebay.

Logitech MK295

Die schnurlose Tastatur gibt es ausschließlich als Bundle mit Maus. Wir konnten sie bereits einige Zeit einsetzen und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Tastatur ist wirklich leise verglichen mit anderen zuvor benutzten Keyboards. Man kann sie beispielsweise im Wohnzimmer benutzen, ohne beim Tippen eine andere Person zu stören.

Bild: Techstage

Der Tastenanschlag ist sehr gelungen und überzeugt mit einem ordentlichen Hub. Zudem ist die Combo aus Tastatur und Maus kabellos. Überdies ist die Logitech MK295 spritzwassergeschützt. Nicht ganz so gelungen ist die Maus. Diese ist zwar ebenfalls geräuscharm, allerdings ist sie ziemlich klein und nicht ergonomisch. Für beide Eingabegerät kommt ein USB-Empfänger zum Einsatz, so bleibt ein USB-Slot am PC oder Mac frei.

Das Tastatur-Maus-Set Logitech MK295 kostet in Weiß rund 28 Euro, in Schwarz etwa 31 Euro.

Klim Chroma

Die Klim Chroma nutzt Membran-Switches. Die kabelgebundene Tastatur benötigt einen USB-Anschluss (Typ A) und verfügt zusätzlich über eine auffällige RGB-Beleuchtung. Wir kommen bei Messungen auf einen Lärmpegel von über 70 dB bei starkem Tippen und 60 dB bei zaghafter Verwendung. Beim vorherigen Modell von Cherry lag der Pegel bei knapp 80 dB. Die Fähigkeit zum N-Key-Rollover erlaubt das gleichzeitige Drücken von über 6-Tasten. Dieses Feature nennt man auch Anti-Ghosting. Das macht die Chroma zu einer preiswerten und leisen Alternative zu mechanischen Gaming-Tastaturen.

Bild: Techstage

Der leise Tastenanschlag vermittelt ein sicheres Gefühl beim Tippen. Anfangs fühlen sich die weichen Tasten etwas schwammig an. Nach kurzer Zeit gewöhnt man sich aber an die Bedienung. Zudem ist das Keyboard gegen Spritzwasser geschützt – eine IP-Zertifizierung liegt allerdings nicht vor. Sollte einmal ein Glas Wasser über die Tastatur kippen, überlebt das die Tastatur vermutlich in den meisten Fällen. Wir haben den Versuch gewagt – die Tastatur funktioniert noch. Wir warnen aber ausdrücklich vor der Nachahmung.

Ungewöhnlich: Klim gewährt 5 Jahre Garantie auf die Tastatur. Die meisten anderen Hersteller bieten hier die üblichen 2 Jahre an. Die Beschriftungen und die Lackierung der Tasten nutzen sich jedoch nach knapp einem halben Jahr schon spürbar ab.

Für knapp 30 Euro ist die Klim Chroma bei Amazon zu haben.

Weitere Alternativen

Preiswerte Varianten unter den leisen kabelgebunden Tastaturen mit Spritzwasserschutz sind das Logitech K120 ab 9 Euro sowie Trust TK-150 für knapp 14 Euro. Beide bieten einen leisen Anschlag und haben ein flaches Profil. Ein ähnliches, konventionelles Design nutzt das Cherry Stream Keyboard für knapp 19 Euro als kabelgebundene Variante. Das Cherry Stream Keyboard (Testbericht) gibt es auch in einer Wireless-Ausführung sowie als Set mit Maus. Interessant für Zocker sind die spritzwassergeschützten Membran-Gaming-Tastaturen Corsair Gaming K55 RGB Pro für 48 Euro sowie Razer Cynosa Lite für 25 Euro.

Bild: TechStage.de

Ebenfalls kabellos und spritzwassergeschützt ist das Trust Ody Wireless Silent als Tastatur-Maus-Set für 20 Euro sowie das Trust TK-350 Silent Wireless Keyboard für 19 Euro. Mit dem Lenovo Professional Wireless Keyboard bekommt man ab 48 Euro eine schlanke, leise und kabellose Tastatur. Die Razer Ornata für 59 Euro ist eine schicke kabellose Membran-Gaming-Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung.

Bei der Logitech K400 handelt es sich um eine kabellose Chiclet-Version mit integriertem Touchpad. Dieses ersetzt den sonst üblichen Ziffernblock. Das Model kostet rund 30 Euro. Die kabellose Tastatur Logitech MX Keys gehört aufgrund der leisen Switches und der Tastenbeleuchtung zu den gefragtesten Modellen in unserem Preisvergleich, ein Schnäppchen ist die Tastatur aber mit einem Preis von 88 Euro nicht. Praktisch: Zusätzlich ist die Verbindung mit USB-C-Kabel möglich, falls die Batterien der Tastatur leer sein sollten. Deutlich teurer ist das Top-Modell Logitech K800 mit deutschem QWERTZ-Layout ab 223 Euro.

Fazit