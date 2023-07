Reiseadapter und Multistecker fürs Ausland: Überall Steckdosen nutzen ab 7 Euro

Um dem zu begegnen, gibt es sogenannte Reiseadapter. Mit diesen kann man Geräte mit EU-Schuko-Stecker ganz einfach im Ausland nutzen. Wir verschaffen einen Überblick über vorhandene Steckertypen. Dazu haben wir uns verschiedene Produkte und Ansätze angesehen und zeigen, was wann am besten geeignet ist.

Steckertypen

Wenn man zu Hause an die Steckdose geht, findet man hierzulande in der Regel den Steckertyp F vor. Er hat zwei Öffnungen für die runden Kontaktstifte, sowie einen Schutzkontakt. Von letzterem hat er auch den Namen Schuko-Stecker. Teilweise ist er mit dem französischem System Typ E kompatibel. Zudem lassen sich Stecker des Typs F in Dosen des Typs K einstecken, sind aber nur mechanisch kompatibel. Denn elektrisch wird auf diesem Weg der Schutzleiter nicht verbunden, was lebensgefährlich sein kann.

Reist man in so manch anderes Land, findet man völlig andere Steckertypen vor. Denn viele Staaten auf der Welt haben einen eigenen Standard, der festlegt, wie ihre Haushaltssteckdosen aufgebaut sind und funktionieren.

Die verbreitetsten Steckertypen sind A, B, F, G und I. In den USA kommen dabei A und B zum Einsatz, der Typ G in Großbritannien und Irland und der Typ I stammt aus Australien und Neuseeland. Daneben gibt es noch die Steckertypen D (Asien, Afrika, naher Osten), E (Frankreich, Belgien, Nordafrika), K (Dänemark, Malediven, Grönland und Madagaskar), J (Schweiz und Liechtenstein) und L (Italien). Japan verwendet wie die USA den Typ A.

In Europa werden E, K, J und L allerdings zunehmend ausgetauscht und auf den multi-kompatiblen Standard CEE-7/7 umgestellt. Dieser vereint die genannten Stecker und macht Adapter so auch im Bestand überflüssig. Er enthält auch den hierzulande verwendeten Typ F, den er damit ebenfalls ablöst. Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, kann man aber noch auf alte, inkompatible Steckertypen stoßen.

Außerdem zu beachten

Reiseadapter

Universalsteckdosen

Eine praktische Lösung, um für möglichst viele Fälle und Länder gewappnet zu sein, sind Universal- oder auch Mehrfachstecker. Sie bieten gleich mehrere Steckertypen kombiniert und lassen sich so in verschiedenen Ländern nutzen. Dazu gehört der Uppel Universal Reiseadapter . Er bietet Stecker für die USA (Typ A) und Großbritannien (Typ G).

Neben den universellen Adaptern gibt es auch universale Anschlüsse, wie sie in der Powerstation Warmounts CN1000W (Testbericht) vorkommen. Es ist das umgekehrte Prinzip – hier können ausländische Steckertypen auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Das kann für Gäste nützlich sein, aber auch wenn man etwa Produkte importiert, die einen anderen Steckertyp haben. Gerade die Universalsteckdosen, die mehrere Steckertypen in einem Anschluss kombinieren, sind somit vielfach anwendbar – sie sehen aber etwas eigentümlich aus und Schuko-Stecker sitzen nicht so sicher und fest wie gewohnt. Auch der Netzgeräte-Anschluss am Uppel Reiseadapter ist universell, kombiniert also unter anderem Typ A, Typ G und Typ F.