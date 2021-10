RC-Spielzeug für Multiplayer: Auto, Drohnen und Co mit Battle-Funktion

Ferngesteuertes Spielzeug gibt es in jeder erdenklichen Form und Preisklasse. Das Angebot geht vom günstigen RC-Spielzeug bis zur professionellen Video-Drohne. Insbesondere bei ferngesteuerten Gadgets fehlt häufig die Langzeitmotivation. Ohne feste Rennstrecke wird die ziellose Fahrt in den eigenen vier Wänden schnell langweilig. Ferngesteuerte Autos, Drohnen oder Roboter mit integrierter Battle-Funktion versprechen Abhilfe. Dabei beschießen sich die kleinen Fahr- und Flugzeuge per Infrarot oder mit kleinen Kugeln.

Autos und Kettenfahrzeuge

Am häufigsten ist die Battle-Funktion bei ferngelenkten Fahrzeugen mit Rad- oder Kettenantrieb zu finden. Um sich tatsächlich zu duellieren sind allerdings nicht alle Modelle geeignet. So gibt es eine ganze Reihe an Fahrzeugen, die kleine Gel-Kugeln verschießen. Vorbild hierfür ist der technisch hoch ausgereifte, aber kostspielige Robomaster von DJI (Testbericht). Das Schießen mit den Kugeln ist zwar lustig anzusehen, allerdings hinterlassen die weichen Kugeln eine riesige Sauerei am Boden und sind zudem nicht ungefährlich für Mensch und Haustier. Außerdem sind Treffer an Fahrzeugen nicht oder kaum zu erkennen.