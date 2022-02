RC Drift Cars im Wohnzimmer: Ferngesteuerte Flitzer ab 25 Euro

Im echten Leben sollte niemand mit dem Auto abseits einer Rennstrecke um die Kurve schlittern, zu groß wäre die Gefahr für einen Unfall. Doch wer in der Art von „The Fast & Furious“ durch die Kurven rutschen möchte, kann es mit einem RC-Auto probieren. Wir stellen Drift Cars ab 30 Euro für Einsteiger sowie Modelle für fortgeschrittene Piloten vor. Dabei erklären wir in diesem Ratgeber der Themenwelt RC-Spielzeug, was diese Art von Spielzeugfahrzeug von anderen unterscheidet und worauf Käufer achten sollten. Auf professionelle Sport-Drifter für Turniere gehen wir hier nicht ein.