Ratgeber: Smarte Fahrradhelme mit Bluetooth, Blinker, Licht und Musik

Licht

Rotes Licht hinten und weißes Licht vorne haben bereits sehr viele Fahrradhelme. Dabei geht es in erster Linie nicht darum, dank des Lichts besser zu sehen, sondern vor allem darum, besser gesehen zu werden. Die erhöhte Position des Helmes hilft dabei zusätzlich. Die Helme bieten meist mehrere Licht-Modi. Neben dem normalen Modus, in dem das Licht dauerhaft leuchtet, gibt es häufig auch die Möglichkeit, das Licht in Intervallen blinken zu lassen. So erhöht sich die Akkulaufzeit, bis der Helm wieder geladen werden muss und die Sichtbarkeit steigt.

Neben dem normalen Licht bieten viele smarte Helme außerdem die Möglichkeit, über ein Lichtsignal einen Abbiegevorgang anzukündigen. Dies funktioniert am einfachsten über eine mitgelieferte Steuereinheit, die der Fahrradfahrer am Lenker befestigt. Per Funk steht sie mit dem Helm in Kontakt und lässt ihn nach einem entsprechenden Knopfdruck blinken. Am Fahrrad selbst sind Blinker verboten. Da der Helm jedoch am Körper getragen wird, ist der Blinker dort in Deutschland legal. In einigen Fällen kann der Blinker auch über die App ausgelöst werden. Das ist aber selbst mit einer guten Smartphone-Halterung (Kaufberatung) eher umständlich. Besser ist die Steuerung über eine Smartwatch. Einige Helme erkennen einen Bremsvorgang und lassen ein Bremslicht aufleuchten.