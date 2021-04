Ratgeber RAM: Takt, Dual-Channel und die beste Größe - wann ein Arbeitsspeicher-Upgrade lohnt

BIOS Update vor dem Upgrade

DDR, DIMM und ECC - die wichtigsten Begriffe erklärt

Sieht man sich die technischen Daten zu RAM an, bekommt man meist folgende Information: DDRX-XXXX, beispielsweise DDR4-3200. Der aktuelle Standard ist DDR4-Arbeitsspeicher, er unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch die Anzahl der PINs sowie einen höheren Speichertakt und bessere Transferraten. Hier ist man aber normalerweise fest daran gebunden, was das eigene Mainboard unterstützt. Sprich, wenn nur DDR4-RAM kompatibel ist, dann muss man sich Alternativen gar nicht erst ansehen.

Die meisten Desktop-PCs nutzen den DIMM-Formfaktor, bei dem die einzelnen Riegel etwas mehr als 13 cm lang sind. Notebooks und sehr kompakte PCs setzen dagegen auf die SO-DIMM-Bauform. Diese ist deutlich schmaler, gehen dafür aber mehr in die Höhe. DIMMs passen nicht in SO-DIMM-Steckplätze und umgekehrt.

Takt: Wie schnell ist mein RAM?

Nach der DDR-Bezeichnung folgt der Takt, etwa DDR4-3200. Hersteller geben ihn meist in MHz an. Die Faustregel hier ist, dass je höher die Zahl ist, desto schneller können Daten verarbeitet werden. Allerdings heißt ein hoher Takt auf dem RAM nicht, dass das System ihn auch voll nutzen kann. Denn nicht alle Mainboards kommen mit den schnelleren Riegeln zurecht. Hier kommt das oben erwähnte BIOS-Update ins Spiel. Die Mainboard-Hersteller sollten regelmäßig die BIOS-Daten aktualisieren, damit der RAM jeweils auch komplett unterstützt wird.

Wie wirken sich die Einstellungen in der Praxis aus? Wir haben ein schnelles DDR4-3200-Set mit 16 GByte in unseren Test-PC eingebaut und künstlich gedrosselt. Hier die Ergebnisse aus den Benchmarks von 3DMark und Total War Troy: Siege.

CAS-Latenz (CL)

Die CAS-Latenz steht auf jedem RAM-Riegel, meist ist sie eine von vier Nummern, die durch Bindestriche getrennt sind, beispielsweise 16-18-18-36. Sie steht für die Column Address Strobe Latency und beschreibt, vereinfacht gesagt, die Verzögerung zwischen der Adressierung der Daten auf dem RAM-Baustein und wann diese bereitgestellt sind. Die CL ist dabei normalerweise die erste Zahl auf dem RAM-Riegel, in unserem Fall also die 16. Die Angabe erfolgt in Taktzyklen, nicht in konkreten Zeitangaben. Diese Zyklen können sich je nach System unterscheiden, liegen aber meist im niedrigen Nanosekunden-Bereich. Die nachfolgenden Zahlen beschreiben weiter technische Daten der RAM-Zellen, etwa, wie schnell sie nach einer Adressierung wieder zur Verfügung stehen.