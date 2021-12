Ratgeber Fotodrucker: Zuhause sensationelle Fotos drucken

Wer Fotos schießt, der möchte sie auch in super Qualität ausdrucken. Und wenn mobile Drucker fürs Handy (Bestenliste) zu klein sind, dann muss ein richtiger Drucker her. Moderne Drucker oder Multifunktionsgeräte können gleichzeitig auch kleinere Formate randlos drucken. Alle Hersteller werben damit, dass ihre Drucker Fotos in „Fotoqualität“ aufs Papier bringen können. Im Prinzip stimmt das auch, aber nicht ganz.