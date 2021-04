Powerstations: mobile 230-V-Steckdose für Camping, Hobby und Garten ab 160 Euro

Anwendungsbeispiele

Funktionsweise

Ausstattung

Ein Großteil der am Markt erhältlichen Powerstations nutzt als Stromspeicher die günstigen Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion), wie man sie beispielsweise aus Notebook oder mobilen Lautsprechern kennt. Nur wenige Geräte arbeiten aktuell mit den neueren Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LiFePo4). Diese Akkus sind zwar spürbar teurer, dafür überhitzen sie weniger schnell und erlauben mehr Ladezyklen, ohne dabei an Kapazität einzubüßen. Die Kapazität des eingebauten Akkus bestimmt, wie lange angeschlossene Verbraucher mit Strom versorgt werden können. Der Wert wird in der Regel in Wattstunden (Wh), Amperestunden (Ah) oder Milliamperestunden (mAh) angegeben. Geladen werden die Powerstation-Akkus per Netzteil an der Steckdose, am Zigarettenanzünder, USB-Anschluss oder per Solarpaneel. Da nicht alle Powerstations alle Nachlade-Möglichkeiten unterstützen, sollte man hier genau hinsehen.