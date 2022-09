Pixel, Galaxy & Co.: Diese Smartphones bekommen Update auf Android 13

Nach vier Beta-Versionen hat Google Mitte August den finalen Release von Android 13 veröffentlicht (heise online) . Die ersten Geräte, die nach der Veröffentlichung zeitnah Android 13 "Tiramisu" bekommen werden, sind erfahrungsgemäß die Modelle der Pixel-Reihe von Google. Andere Hersteller ziehen erst im Verlauf dieses Jahres oder auch erst im nächsten Jahr mit dem Update nach, sobald sie das Betriebssystem an die eigene Hardware und Benutzeroberflächen angepasst haben. Eine Garantie für das Update oder konkrete Termine gibt es deshalb nicht. Diesen Beitrag werden wir aber regelmäßig aktualisieren, wenn Hersteller neue Angaben zu einem Update machen.

Was ist neu bei Android 13?

Bei Android 13 führt Google das neue Design "Material You" weiter fort. Google will zudem für mehr Barrierefreiheit für User mit eingeschränkten Fähigkeiten sorgen. Hierzu steht etwa ein neuer Accessibility Reader zur Verfügung, der Menschen mit verminderter Sehkraft helfen soll, lange Texte am Bildschirm zu lesen.