Photovoltaikanlage: Preise für Solarpanels, Stromspeicher und Co. im Sinkflug

Der Ausbau von Photovoltaikanlagen (Ratgeber) in Deutschland hat sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich beschleunigt. Während im Juli 2022 der Zuwachs an PV-Leistung 481 Megawatt betrug, stieg dieser Wert im vergangenen Quartal auf durchschnittlich über 1100 Megawatt pro Monat. Um das von der Regierung verabschiedete Ziel von einer Gesamtleistung von 215 GW bis zum Jahr 2030 zu erreichen, müsste der monatliche Zubau allerdings über 1500 Megawatt betragen. Insgesamt sind in Deutschland Ende Juni 2023 über drei Millionen PV-Anlagen in Betrieb. Mit über 840.000 und einer Kapazität von über 20 GW stehen die meisten davon in Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg und NRW, die mit jeweils über 540.000 Anlagen zusammen zwar mengenmäßig an den Bayern vorbeiziehen, aber nur auf eine Kapazität von 17,6 GW kommen (siehe auch Bildergalerie).

Viele Hauseigentümer wollen mit dem Bau einer PV-Anlage Energiekosten einsparen. 68 Prozent geben dies als Hauptmotivation in einer Umfrage des Solarmodul- und Stromspeicher-Herstellers Solarwatt an. Als weiteren Grund nennen die Befragten zu 54 Prozent eine größere Unabhängigkeit vom Energiemarkt an. Hier dürfte für viele neben gestiegener Preise auch die Strommangellage und die Gefahr von Stromausfällen (Ratgeber) eine Rolle spielen. Viele Stromspeicher (Ratgeber) bieten bereits eine Notstromsteckdose, die daran angeschlossene Verbraucher mit Energie versorgen kann, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. Noch eleganter sind PV-Anlagen, die sich bei einem Stromausfall vom Netz entkoppeln und Ersatzstrom für das ganze Haus zur Verfügung stellen. Weitere Details dazu bietet der Beitrag Autark bei Blackout: Photovoltaik-Stromspeicher mit Notstrom.

Hauseigentümer, die sich erst jetzt für den Bau einer PV-Anlage entscheiden, profitieren von aktuell stark fallenden Preisen. Denn diese kennen seit Monaten nur eine Richtung: nach unten – und zwar rapide. So sind 410-Watt-Solarmodule im Set bereits für unter 100 Euro inklusive Versand erhältlich, während man letztes Jahr noch über 200 Euro bezahlen musste. Und auch Stromspeicher (Ratgeber), also Batterien, die die von den Solarmodulen erzeugte Energie zwischenspeichern, sind erheblich günstiger als noch im letzten Jahr. FM-Solar verlangt für einen 10 kWh großen Stromspeicher LiFePO4-Batterien nur 2550 Euro – der UVP liegt bei rund 6000 Euro, was einem Preisnachlass von 57 Prozent entspricht. Und auch das letzte Glied in der PV-Kette, die Wechselrichter, die als zentrale Steuerungseinheit den von der Solarmodulen gewonnen Strom nutzbar machen, sind deutlich günstiger geworden. So kostet der Victron Energy Multiplus-II 48/3000 zu Jahresbeginn noch über 1100 Euro, während man aktuell nur noch 807 Euro dafür bezahlen muss – ein Preisnachlass von 28 Prozent.

Im Folgenden geben wir einen detaillierten Überblick über die Preisentwicklung der verschiedenen Komponenten und werfen einen Blick auf interessante Komplettlösungen, sodass man als Hauseigentümer Angebote von Solarteuren besser beurteilen kann. Zudem informieren wir über Förderprogramme und geben Tipps zur Erhöhung der Rentabilität einer PV-Anlage. Wer sich als Mieter eher für den Aufbau eines Balkonkraftwerks interessiert, findet in unserer Bestenliste eine gute Auswahl. Hintergrundinformationen dazu bietet der Beitrag Balkonkraftwerk mit und ohne Speicher ab 220 Euro: Amortisiert sich in 3 Jahren.

Inverteranlage: Drei Victron Multiplus II 5 kVA je Inverter und Phase. Man kann pro Phase bis zu 6 Geräte kaskadieren. Hier aber im 3-Phasenbetrieb. Bild: TechStage.de Victron Energy: Schaltplan Bild: Victron Energy Victron Energy: Schaltplan Bild: Victron Energy

Solarpanels

PV-Module oder Solarpanels sind die Grundlage einer Photovoltaikanlage. Sie wandeln das Licht der Sonne in elektrische Energie um. Um die Leistung von Photovoltaikmodulen vergleichbar zu machen, gibt es zwei unterschiedliche Messgrößen. Die unter STC (engl. Standard Test Conditions) angegebene Leistung in Watt-Peak (Wp) basiert auf einer idealen Solareinstrahlung von 1000 Watt/m2 und einer Betriebstemperatur von 25 °C. Das ist allerdings nicht praxisnah, da diese Sonneneinstrahlung meist höhere Temperaturen auf den Modulen erzeugt. Dem gegenüber gibt es mit NOCT (engl.: normal operating cell temperature) eine weitere Kennziffer für die Leistung von Solarmodulen, die bei einer Solarstrahlung von 800 W/m2, 20 °C Lufttemperatur und Wind von 1 m/s ermittelt wird. Dabei liegt die Temperatur je nach Modul bei fast 50 °C, was der Praxis schon etwas näher kommt.

Neben der Leistung spielt für viele auch die Garantie eine entscheidende Rolle. Die meisten Hersteller wie Q Cells bieten eine Garantie von 10 bis 12 Jahren. Ausnahmen sind Solarwatt und Meyer Burger, die eine 30-jährige Garantie bieten und nur noch von Sunpower mit 40 Jahren übertroffen werden. Wichtig sind auch Tests von anerkannten Instituten wie PV Evolution Labs (PVEL), die seit ihrer Gründung 2010 als Benchmark in der Solarbranche anerkannt sind. Ihre Messergebnisse veröffentlicht PVEL regelmäßig. Hilfreich sind auch Bewertungen von Fachberatern wie gruenes.haus, die Solarmodule selbst testen und auch Ergebnisse von PVEL in ihr Urteil einfließen lassen.

Die günstigsten Module kommen aktuell aus China und stammen von Longi Solar. Sie werden gerade bei Ebay im palettenweise (36 Stück, 410 Wp) mit einer Gesamtleistung von 14,76/11,03 Wp (STC/NOCT) für netto 3490 Euro inklusive Versand angeboten – das sind pro kWp nur 236 Euro.

Aber nicht nur Billig-Solarpanels aus China fallen im Preis massiv, sondern auch europäische Markenware wie Meyer Burger sind in den vergangenen Monaten erheblich günstiger geworden. So kostet ein 390/294-Wp-Modul (STC/NOCT) des Schweizer Herstellers statt 450 im April jetzt nur noch knapp 200 Euro.

Weitere Angebote finden sich in folgender Tabelle.

Stromspeicher

Der Absatz von Photovoltaikanlagen mit Stromspeicher (Ratgeber) oder Solarspeicher, wie die Batterien auch genannt werden, steigt seit Jahren signifikant. Während 2019 nur etwa 42 Prozent der neu installierten Solarstrom-Anlagen mit einem Batteriespeicher kombiniert wurden, stieg dieser Anteil im letzten Jahr auf fast 75 Prozent. Allein im Jahr 2022 wurden deutschlandweit über 197.000 Stromspeicher zusammen mit einer PV-Anlage neu installiert oder nachgerüstet – 2019 waren es nur 42.000.

Berichte über eine Strommangellage und Pläne der Bundesnetzagentur, den Leistungsbezug für besonders energieintensive Verbraucher wie Wärmepumpen oder Elektroautos zu drosseln, dürften dazu beitragen, dass immer PV-Anlagen-Betreiber auch über eine Notstrom- oder Ersatzstromversorgung nachdenken. Ein Stromspeicher mit einer Notstromfunktion kann bei einem Stromausfall daran angeschlossene Verbraucher mit Energie versorgen. In den meisten Fällen wird in diesem Betriebsmodus allerdings der Speicher nicht mehr geladen, sodass er nur so lange Energie liefert, bis die Reserven aufgebraucht sind.

Eleganter, aber auch deutlich teurer sind PV-Anlagen, die in Verbindung mit entsprechenden Wechselrichtern eine Ersatzstromfunktion bieten. Der Wechselrichter trennt bei einem Stromausfall die PV-Anlage vom öffentlichen Stromnetz und baut ein eigenes Netz auf. Daher können Bewohner bei einem Stromausfall so das gesamte Hausnetz oder Teilbereiche weiter mit Energie versorgen (siehe auch nächsten Abschnitt).

Stromspeicher sind wie Solarmodule in den vergangenen Monaten deutlich günstiger geworden. So kostete das Modell Huawei LUNA2000-5-E0 vor gut einem halben Jahr noch über 3000 Euro, jetzt zahlt man dafür nur noch 1850 Euro. Ähnlich günstig ist auch der vor allem in Verbindung mit einem Wechselrichter von Victron Energy genutzten Pylontech-Speicher. So kostet das Modell US3000C statt knapp 1600 Euro nur noch 1000 Euro. Beim Modell Pylontech US2000C mit 2,4 kWh ist der Preis von 1200 Euro binnen sieben Monaten auf 730 Euro gefallen.

Mit einem Preis nur 2550 Euro für einen 10 kWh großen Stromspeicher mit LiFePO4-Batterien verlangt FM-Solar 57 Prozent weniger als der UVP von rund 6000 Euro. Allerdings ist nicht jede Anlage mit dem Niedrigvoltspeicher kompatibel. Allerdings ist der Stromspeicher kompatibel zu den Pylontech-Modellen, sodass Wechselrichter, die mit diesen zusammenarbeiten, auch den FM-Solar-Speicher ansteuern können.

In folgender Tabelle listen wir weitere interessante Angebote.

Wechselrichter

Ein Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom (DC, engl. Direct Current) in Wechselstrom (AC, engl. Alternating Current) um. Sogenannte Hybrid-Wechselrichter können zudem Stromspeicher ansteuern und so Überschüsse an die Batterie weiterleiten, ohne dass der vom den Solarmodulen erzeugte Gleichstrom umgewandelt werden muss. In diesem Fall spricht man von einer DC-Koppelung, während bei einer AC-Koppelung der Gleichstrom häufiger umgewandelt wird und so in der Regel mehr Verluste entstehen. Neue PV-Anlagen mit Batteriespeicher sind daher in der Regel DC-gekoppelt. Wer allerdings für eine bestehende PV-Anlage einen Stromspeicher integrieren möchte, wird dies wirtschaftlich meist nur über eine AC-Koppelung realisieren können. Weitere Informationen dazu bietet der Ratgeber: Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher fürs heimische Dach.

Wechselrichter sind die zentrale Steuerungseinheit einer PV-Anlage. Entscheidend bei der Auswahl ist neben einer DC-Koppelung eines Stromspeichers noch, welche Art von Speicher, Hoch- oder Niedrigvolt, angebunden werden soll. Für Hochvolt-Speicher spricht die gute Effizienz und die höhere Leistungsabgabe. Niedrigvoltspeicher ist hingegen günstiger und benötigt weniger Platz. Mehr dazu bietet ein Vergleich der beiden Technologien auf solaranlage-mit-speicher.de.

Beliebte Wechselrichter für Niedervoltspeicher sind die Multiplus-II-Modelle von Victron Energy, vor allem dann, wenn die PV-Anlage auch über eine dreiphasige Ersatzstromfunktion bieten soll. In der Praxis haben sich die Victron-Modelle vielfach bewährt. Und sie sind in den vergangenen Monaten deutlich im Preis gefallen. So kostet der Victron Energy Multiplus-II 48/3000 zu Jahresbeginn noch über 1100 Euro, während man aktuell nur noch 807 Euro dafür bezahlen muss – ein Preisnachlass von 28 Prozent.

Weitere Angebote zu Wechselrichtern bietet folgende Tabelle.

Wo erhalte ich Informationen über Fördermaßnahmen?

Seit Jahresanfang müssen Privatpersonen für Solarmodule, Stromspeicher und Wechselrichter keine Umsatzsteuer mehr bezahlen. Das war wahrscheinlich die wichtigste Fördermaßnahme. Viele andere Maßnahmen sind hingegen ausgelaufen. Einen guten Überblick über Zuschüsse bieten die Kollegen von Finanztipp.de. Wer in einem Altbau eine PV-Anlage installieren möchte und plant, die Heizung auf eine Wärmepumpe oder Split-Klimaanlage umzustellen, wird vermutlich auch über Sanierungsmaßnahmen nachdenken. Was es dabei zu beachten gibt und wie hoch die Fördermaßnahmen ausfallen, klärt der Heise-Artikel Förderung beim energetischen Umbau: Bei was Sie der Staat finanziell unterstützt.

Wo finde ich einen Solarteur?

PV-Anlagen können Privatpersonen selbst kaufen und auch installieren. Der elektrische Anschluss muss allerdings von einer Fachperson – einer qualifizierten Elektrofachkraft – vorgenommen werden. Da allerdings Konzeption und Aufbau einer Solaranlage sehr komplex sind, dürften die allermeisten Interessenten mit einem Solarteur zusammenarbeiten. Eine gute Übersicht nicht nur über Solarteure, sondern auch Hersteller von PV-Anlagen bietet das Unternehmensverzeichnis von ENF Solar.

Rentabilität: Eigenverbrauch erhöhen

Um die Effizienz einer PV-Anlage mit Stromspeicher zu steigern, sollte man den Eigenverbrauch erhöhen, da man als Einspeisevergütung pro kWh nur ein Bruchteil dessen erhält, was man für den Netzbezug bezahlen muss. Bei der nächsten Heizungssanierung sollte man also in ein Modell investieren, das per Strom betrieben wird. Das können Wärmepumpen sein, die gleichzeitig Brauchwasser und das Wasser für die Heizung erwärmen. Alternativ können PV-Anlagenbesitzer auch Split-Klima-Anlagen mit Heizfunktion verwenden. Und last but not least sollte man auch über die Anschaffung eines elektrischen PKWs nachdenken, den man per Wallbox (Ratgeber) von der eigenen PV-Anlage betankt.

Fazit

Wer den Bau einer Photovoltaikanlage plant, erwischt aktuell einen optimalen Zeitpunkt. Durch den Preisverfall der letzten Monate sind Komponenten für eine PV-Anlage wie Solarmodule, Stromspeicher und Wechselrichter erheblich günstiger geworden. Oft muss man nur noch die Hälfte dessen bezahlen, was die Geräte vor ein paar Wochen oder Monaten gekostet haben. Wer über diesen Sachverhalt informiert ist, kann auch die Angebote eines Solarteurs besser beurteilen und kompetent verhandeln.