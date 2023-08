Partybox & Boombox: Lautsprecher mit Akku & RGB von JBL, Lenco, Teufel & Co.

Egal, ob beim Gartenfest im Freien oder bei der Feier im Partykeller: Erst mit Musik kommt richtig Stimmung auf. Wer zu einer klassischen Musikanlage greift, kommt dann meistens nicht um Kabelsalat herum. Doch es geht auch deutlich einfacher mit Partyboxen mit Bluetooth und Akku. Das erleichtert den Transport und man ist nicht abhängig von einer festen Stromversorgung – zumindest zeitweise. Als Abspielgerät kommt ein Smartphone oder Tablet infrage.

Anders als kompakte Bluetooth-Lautsprecher für den Outdoor-Einsatz bieten sogenannte Boomboxen oder Partyboxen genügend Volumen und Bass für ansprechenden Party-Sound wie Trap, Dubstep oder Techno. Zusätzliche Features wie blinkende RGB-Lichter sorgen zusätzlich für Stimmung. Wir stellen in diesem Ratgeber geeignete Lautsprecher für die Feier im Freien oder zu Hause vor, zeigen, was diese kosten und welche Funktionen wichtig sind.

Welche Partyboxen gibt es?

Boomboxen sind im Prinzip besonders große Bluetooth-Lautsprecher. Sie ähneln einem einzelnen großen Lautsprecher und werden meistens hochkant aufgestellt. Damit verfügen sie über mehr Volumen als kompakte BT-Speaker, was einen fülligeren Sound mit kräftigerem Bass für Dubstep oder Trap auch bei höherer Lautstärke ermöglicht.

Dank integriertem Bluetooth erlauben Sie die Anbindung an Smartphone, Tablet oder Laptops auch ganz ohne Kabel. Über einen Aux-Eingang können Zuspieler dennoch eingespeist werden, viele Geräte verfügen auch über einen separaten Eingang für ein Mikrofon oder Musikinstrument. Einige Modelle bieten zusätzlich sogar eine Karaoke-Funktion in Verbindung mit dem Mikrofon.

Bild: TechStage.de

Das Wort „mobil“ trifft nur eingeschränkt auf Partyboxen zu. Näher ausprobiert haben wir die Lenco PA-200 für rund 160 €. Was den Klang angeht, überzeugt uns die Box mit einem fülligen Sound und kräftigem Bass, auch wenn der Klang noch etwas pointierter hätte sein dürfen. Die PA-200 misst beachtliche 30,4 × 68,9 × 28,2 cm und bringt rund 6 kg auf die Waage – was sogar noch als „leicht“ durchgeht bei einer Boombox. So wiegt die JBL Partybox 310 etwa stolze 17,5 kg bei ähnlichen Abmessungen. Es gibt auch kompaktere Modelle wie die JBL Partybox Encore oder Lenco PA-100, die nur rund halb so groß sind wie die größeren Boxen. Noch kleiner ist die JBL Partybox On-The-Go.

Preislich gibt es Partylautsprecher zwar schon ab 15 €, allerdings zeigt unsere Erfahrung mit No-Name-Geräten, dass der Klang meistens leidet, auch wenn ausreichend Leitung vorhanden ist. Wasserfeste Geräte gibt es allerdings nicht für unter 100 €. Bei Markengeräten von Teufel, JBL, Samsung, Sony oder Lenco ist man allerdings meistens gut aufgehoben.

Konnektivität

Blinkende Lichteffekte sind kein Muss bei einem Party-Speaker – aber mittlerweile bietet ein Großteil der Produkte von Haus aus solch eine Beleuchtung. Bluetooth ab Version 5.0 bieten die meisten Modelle an. Richtig spannend wird es, wenn sich die Partylautsprecher auch miteinander vernetzen können. So verfügt der Samsung Sound Tower MX-ST40B zur Vernetzung mit weiteren Lautsprechern über Multipoint. Auch die Sony MHC-V73D Partybox sowie Sony SRS-XP700 kann man mit weiteren Lautsprechern zur Party-Chain verbinden.

Bild: TechStage.de

Akku

Ein Akku ist kein Muss bei einer Boombox, bietet aber große Vorteile. So kann man diese auch an Orten nutzen, wo es keine Steckdose gibt. Den Netzbetrieb erlauben dennoch die meisten Geräte mit Akku. Varianten ohne interne Energiequelle werden kaum noch in dieser Kategorie angeboten.

Die Akkulaufzeit erstreckt sich dabei laut Herstellerangaben von 5 Stunden bis über 50 Stunden (Teufel Rockster Air 2). Je größer und schwerer die Boxen, desto mehr Kapazität bietet in der Regel der Akku. Die Lenco PA-200 kommt auf rund 8 Stunden laut Hersteller, die meisten der Boxen von JBL & Co. liegen bei 10 bis 14 Stunden. Wie lange der Akku wirklich hält, hängt aber von weiteren Faktoren ab wie der Lautstärke, aktiven Lichteffekten sowie der Verbindungsart ab (Bluetooth oder Kabel).

Schutz vor Wasser

Auch wenn der Partylautsprecher nur im Keller zum Einsatz kommen sollte, raten wir nach Möglichkeit zu einem wasserfesten Gehäuse. Im Outdoor-Einsatz ist das ein Muss. Tatsächlich sind schon viele Partyboxen zumindest nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt, etwa die beliebten Modelle JBL Partybox 310 oder Samsung Sound Tower MX-ST40B.

Vorsicht: Die Lenco PA-200 ist nicht wasserfest! Wirklich wasserdichte Partyboxen mit mindestens IPX7 gibt es derzeit keine. Mehr über die einzelnen Schutzarten und kompakte, wasserdichte Alternativen zeigen wir im Ratgeber Wasserfeste Bluetooth-Lautsprecher: Jetzt kann die Outdoor-Party starten.

Party-Zubehör: Licht, Nebel & DJ-Equipment

Allein mit Sound ist es bei der nächsten Party nicht getan. Mit Lichtleisten sorgt man für stimmungsvolle Beleuchtung. Weitere preiswerte Alternativen mit LED-Leuchten zeigen wir im Ratgeber Krasse Lichteffekte mit LED-Streifen, Sternenhimmel, Lichterketten & Co. ab 10 €.

Echtes Club-Feeling kann ein Stroboskop oder sogar eine Nebelmaschine erzeugen. Diese benötigen in der Regel eine Steckdose oder wenigstens eine Powerstation als Energiequelle. Allerdings sollte man diese nur sparsam einsetzen und gegebenenfalls vorher mit den Gästen sprechen, denn bei bestimmten Menschen kann ein Stroboskop einen epileptischen Anfall auslösen. Im Zweifel raten wir vom Einsatz eher ab.

Wer sich als Hobby-DJ versuchen will, kann zu einem DJ-Software-Controller greifen. Diese müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Für Einsteiger bietet sich etwa das Pioneer DJ DDJ-FLX4 an. In Kombination mit einem Mac oder Windows-Laptop sowie Android- oder iOS-Gerät unterstützt der portable 2-Kanal-Controller sowohl Serato DJ als auch Rekordbox DJ.

Powerstation als alternative Stromquelle

Ist wirklich keine Steckdose verfügbar und die Party soll länger gehen, als es der interne Akku hergibt, bietet sich eine kompakte Powerstation als Reserve-Lösung für den Strom an. Um lediglich einen Partylautsprecher zu betreiben, muss es keine übermäßig große oder starke Powerstation sein. Bei der Auswahl helfen unsere Bestenlisten Top 10: Die besten Powerstations bis 300 Euro und bis 500 Euro.

Fazit

Partyboxen, ausgestattet mit Bluetooth und Akku, bieten kabellose Musikwiedergabe bei Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich. Boomboxen, als größere Versionen von Bluetooth-Lautsprechern, bieten durch ihr größeres Volumen und ihre Leistungsfähigkeit einen vollen Klang mit kräftigen Bässen auch bei höheren Lautstärken.

Integriertes Bluetooth ermöglicht die drahtlose Verbindung mit Smartphones, Tablets und Laptops. Eine Vielzahl von Anschlüssen wie der Aux-Eingang oder spezielle Ports für Mikrofone und Musikinstrumente bieten zusätzliche Flexibilität. Einige Modelle integrieren sogar eine Karaoke-Funktion in Kombination mit einem Mikrofon.