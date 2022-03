Ohne WLAN: Außen-Überwachungskameras mit LTE, MicroSD & Solar

Derartige Überwachungskameras sind auch als Backup-Lösung denkbar, wenn etwa die in einer Anlage über einen herkömmlichen Stromanschluss betriebenen Modelle aufgrund eines Stromausfalls nicht mehr funktionieren. Dass man mit einer solchen Gefahr auch in Mitteleuropa rechnen muss, zeigt eine Veröffentlichung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV. Der Verband hat dazu mehrere Katastrophenschützer und Krisenmanager befragt. Für Wolfram Geier, Abteilungsleiter für Risikomanagement und internationale Angelegenheiten im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zählt ein Blackout "zu den größten Risiken für unser Land".

Preise und Ausstattung

Überwachungskameras mit LTE, Akku und Unterstützung für MicroSD-Karten zur lokalen Speicherung von Videos sind ab etwa 170 Euro erhältlich. Beim günstigsten Gerät in dieser Kategorie handelt es sich allerdings um ein No-Name-Produkt aus China, das von einigen Händlern als Hausmarke geführt wird.

Produkte von bekannten Marken wie Arlo, Hikvision und Reolink sind hingegen etwas teurer. Ab 180 Euro gibt es die Reolink Go , die bei der Erkennung von bewegten Objekten jedoch nicht zwischen Menschen, Autos oder Tieren differenziert. Da dadurch jede erkannte Bewegung eine Warnmeldung erzeugt, kann die Anzahl von Alerts schnell unübersichtlich werden.

Besser sind Kameras, die bewegte Objekte einer bestimmten Kategorie wie Mensch oder Auto zuordnen können und damit weniger Fehlalarme erzeugen. Das Nachfolgemodell Reolink Go Plus , ab etwa 230 Euro erhältlich, beherrscht diese Technik. Darüber hinaus bietet sie mit einer maximalen Videoauflösung von 2560 x 1440 Pixels mehr Details als das Vorgängermodell, das nur Full-HD-Videos aufnimmt.

Neben starr ausgerichteten Kameras bietet Reolink mit dem Modell Go PT , ab etwa 270 Euro noch ein Modell mit schwenk- und neigbarer Optik. Dadurch erfasst die Reolink Go PT einen deutlich größeren Bereich als starr montierte Varianten. Wie bei der starren Variante gibt es auch ein Plus-Modell , ab etwa 325 Euro, mit schwenkbarer Optik, das ebenfalls bei der Erkennung zwischen Personen und Fahrzeugen differenziert.

Batterielaufzeit

Die Arlo Go, ab etwa 270 Euro, bietet eine Akkukapazität von 3660 mAh, während die Reolink Go mit einer 7800 mAh starken Akku ausgestattet ist. Das Modell Go PT arbeitet mit einem 6000 mAh starken Modell. Zudem lassen sich die Reolink-Varianten zusammen mit einem passenden Solarpaneel für knapp 30 Euro nahezu dauerhaft betreiben, ohne dass der Akku manuell aufgeladen werden muss – das Aufladen übernimmt das Solarpaneel.