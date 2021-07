NAS als Multimedia-Server: Musik, Videos und Bilder auf Fernseher und Smartphone streamen

Netzwerkspeicher kann viel mehr als Daten im Web bereitstellen. Mit den richtigen Programmen werden sie zur digitalen Fotosammlung, streamen Musik oder liefern gespeicherte Filme per LAN oder übers Internet. Die Einrichtung ist dabei oft überraschend einfach. Die notwendigen Tools haben die meisten Hersteller entweder direkt auf dem Gerät vorinstalliert oder sie bieten sie in eigenen App-Stores an. Praktischerweise gibt es gleich die passenden Apps für Smartphones und Tablets.

Warum ein NAS Multimedia Center?

Spotify streamt Musik, Netflix und Amazon liefern Videos und Fotos liegen bei Google. Warum sollte man sich also die Mühen machen, das eigene NAS damit zu befüllen? Neben dem offensichtlichen Datenschutz-Aspekt und der digitalen Sicherung eigener Videos (etwa von Hochzeiten) gibt es ein paar weitere Argumente. Zunächst ist da der Speicherplatz. Google bietet dem Nutzer zwischen 15 GByte und 30 GByte in Google Drive kostenlos, Microsoft gibt 1 TByte in Onedrive umsonst her. Wer mehr will, der muss zahlen. Über solche Beschränkungen lachen NAS-Besitzer nur, hier fängt der Speicher unter mehreren TByte Speicher gar nicht erst an.

Das macht solche Geräte für alle spannend, die analoge Schätze wie eigene alte Videos und Dias digitalisiert haben und zentral speichern möchten. Wer unserem Ratgeber: Dias, Fotos und Negative richtig digitalisieren folgt, Audiokassetten, Schallplatten und Tonbänder richtig digitalisiert oder Filmrollen und Videokassetten digital gesichert hat, der hat mit einem NAS einen sicheren Ort, um die oftmals einmaligen Daten abzulegen und mit Freunde oder Familie zu teilen.

Serienfans, die viele eigene DVDs besitzen, haben noch einen anderen Grund: die Musik. Zahlreiche Serien, darunter etwa Scrubs, müssen auf Streaming-Portalen aus lizenzrechtlichen Gründen eine andere Musik nutzen, als in der Original-Ausstrahlung oder auf der DVD. Ein anderes Problem ist zudem, dass einzelne Folgen oder ganze Serien immer wieder von den Streaming-Plattformen verschwinden. Wer etwa Community auf Netflix ansieht, der muss auf die Folge „Advanced Dungeons & Dragons” verzichten. Sie wurde vom Streaming-Dienst entfernt, da einer der Charaktere sein Gesicht schwarz angemalt hatte (Blackfacing). Wer die Serie auf DVD gekauft und auf sein NAS übertragen hat, kann die Folge weiter ansehen.

Multimediaseitig bietet Asustor eine Kombination aus Eigen- und Fremdlösungen zur Auswahl. Hier gibt es mit Photo Gallery, Looksgood und Soundsgood zunächst einmal drei selbst entwickelte Programme zum Anzeigen und Verwalten von Fotos, Musik und Videos. Videoinformationen bezieht Looksgood direkt über TMDB und erlaubt das Streamen in den Browser anderer Netzwerkgeräte oder mittels Chromecast, UPnP oder DLNA direkt auf ein Smart TV oder in kompatible (Smartphone-)Apps. Ein angeschlossener TV-Dongle ermöglicht den TV-Empfang sowie die Verwendung einer TV-Aufnahmefunktion in der Software. Die Nutzung des NAS als Harddisk-Recorders ist ansonsten über die Drittanbieter-App TV Mosaic möglich. Looksgood selbst ist Transcoding-fähig und nutzt die CPU-Beschleunigung beispielsweise für H.265- und H.264-Inhalte – allerdings nur bis zu einer Auflösung von 1080p. Bei Soundsgood handelt es sich um die Musikwiedergabe-App von Asustor. Diese funktioniert im Webbrowser, über den Zugriff via Smartphone-App oder lokal auf den NAS. In letzten Fall erfolgt die Klangausgabe durch die Verbindung des NAS mit einem HDMI-Verstärker, einer USB-Soundkarte, USB- oder Bluetooth-Lautsprechern oder Airplay-Devices. Neben einer grundlegenden Zugriffsrechteverwaltung bietet das Tool auch eine Möglichkeit zum Teilen einzelner Liedtitel. Photo Gallery dient zur Anzeige und Verwaltung der auf dem NAS gespeicherten Bilder. Zu den Funktionen gehört die Organisation in verschiedenen Alben, das Teilen von Bilder über Social-Media-Kanäle, das Ändern von Beschreibungen und die Vergabe von Tags zum schnelleren Wiederauffinden. Neben grundlegenden Diensten wie etwa einem UPnP- oder iTunes -Server umfasst das Angebot auch spezielle und in Ihrem Funktionsumfang erweiterte Mediaserver wie etwa Bubble UPnP, MiniDLNA, das kostenpflichtige Twonky oder den auf Musik spezialisierten Minimserver. Mit dem Plex Media Server und Emby Server sind zwei besonders umfangreiche und verbreitete Drittanbieterlösungen an Bord, welche Mediendaten unterschiedlichster Art verwalten und für Smart-TVs, Smartphones, Tablets oder PCs bereitstellen. In der grundlegenden Version sind beide Programme gratis, der volle Funktionsumfang ist jedoch nur gegen einen Aufpreis freischaltbar. Erst ein entsprechendes Abonnement schaltet beispielsweise in Plex die Hardware-Transcoding-Funktion frei. Allerdings unterstützt die AS6302T unter Plex weder Hard-noch Software-Transcoding, wenn das Videomaterial höher als mit 1080p auflöst. Das Remote Center erlaubt die Fernsteuerung der multimedialen Funktionen des NAS: Entweder mittels einer optional erhältlichen IR-Fernbedienung von Asustor oder durch die Verwendung der Android- sowie iOS-kompatiblen AiRemote-App auf dem Smartphone. Kurze Ausflüge ins Internet sind auch vorheriges Starten des PCs möglich: Einen über HDMI angeschlossenen Monitor vorausgesetzt, kann der Anwender das NAS nach der Installation von Asustor Portal als eigenständige, kleinen PC verwenden. Als Browser für den schnellen Internetzugriff stehen Chromium, Google Chrome und Mozilla Firefox zur Verfügung. Praktisch: Wir konnten während des Tests problemlos ein kabelloses Keyboard mit Touchpad mit dem AS6302T verbinden. Somit ist der Anwender auch in der Lage, direkt auf dem AS6302T arbeiten: In diesem Fall stellt ein optionales Libreoffice-Paket die erforderlichen Funktionen zur Verfügung. Das Asustor Portal lässt sich anschließend durch zahlreiche Zusatz-Programme erweitern, beispielsweise durch eine Youtube- oder Amazon-App, mittels derer der Nutzer auf sein Konto und die damit verbundenen Medieninhalte wie Videos oder Musik zugreifen kann. Eine Netflix-Erweiterung ist bereits werksseitig vorinstalliert. Zum Funktionsumfang gehört auch Asunder: Verbindet der Nutzer ein externes Laufwerk mit einem der USB-Ports des NAS, ruft das Programm automatisch Audio-CD-Informationen über die CDDB ab und bietet eine Möglichkeit zum direkten Rippen des Audio-Datenträgers auf das NAS. Sollte die heimische IT ausfallen, erlaubt Asustor Portal auch den vollständigen Zugriff auf ADM, um das NAS ganz einfach direkt zu verwalten. Auch für Retro Spieler gibt es einiges an Material: Neben Spielen wie beispielsweise freeciv bringt das AS6302T einige Emulatoren für unterschiedlichste Systeme und Retro-Konsolen wie beispielsweise die App mednafen mit. Das Thema Download nimmt eine zentrale Stelle ein: Neben dem Bittorrent-, HTTP- und FTP-kompatiblen Download Center findet sich hier auch der zusätzliche FTP-Client FTP Explorer. Von Drittanbietern gibt es gleich eine ganze Armada an zusätzlichen Torrent-Clients wie beispielsweise Utorrent oder Qbittorrent, die Download-Manager Jdownloader und Pyload sowie den alternativen FTP-Client net2ftp. Längst zum Standard im NAS-Bereich gehört ein Mail-Server, den auch Asustor beim AS6302T implementiert. Zusätzlich gibt es den IMAP-kompatiblen Mail-Client Roundcube. Cloud-seitig bietet das AS6302T jeweils eigene Synchronisationsdienste für Googledrive, Microsoft Onedrive sowie Onedrive for Business und Yandex. Weitere Möglichkeiten zur Datensicherung in die oder -synchronisierung mit der Cloud umfassen Asus Webstorage, Strato Hidrive, Elephantdrive und Idrive. Wer lieber nicht auf das Angebot externer Anbieter zurückgreifen möchte, verwendet Nextcloud oder Owncloud in der normalen oder der Enterprise-Version, um sein NAS selbst mit der Funktionalität der entsprechenden Programme auszustatten. Oder aber der Anwender setzt auf Syncthing: Das Programm erlaubt die dezentrale Datei- und Verzeichnissynchronisation über mehrere Endgeräte hinweg. Für den sich zunehmender Popularität erfreuenden Bereich der Videoüberwachung gibt es auch von Asutor ein eigenes Surveillance Center mit Aufnahme- und Benachrichtigungsfunktionen. Eine Liste kompatibler Kameras steht online zur Verfügung. Für eine Abrundung der Surveillance- und Smart-Home-Aufgebots sorgen die Drittanbieterlösungen Eynio Server und Domoticz. Die Nutzung von vier Kameras ist im Surveillance Center kostenlos, weitere Exemplare lassen sich durch den Erwerb einer entsprechenden Zusatz-Lizenz für bis zu 36 Kameras freischalten. Die Anzahl ist jedoch auch durch die verwendete Menge an Arbeitsspeicher begrenzt. Eine alternative Nutzungsmöglichkeit stellt die Erweiterung Linux Center bereit: Diese erlaubt die Installation einer Container-basierten Debian-8-VM (Desktop oder Server), einschließlich eines automatischen Downloads des Betriebssystems. Im Kombination mit dem HDMI-Ausgang des NAS und über USB angeschlossenen Eingabegeräten ergibt sich so auf Knopfdruck ein vollständig lauffähiger Linux-PC, welcher dem Anwender keine zusätzlichen Eistellungen abverlangt. Der Vorgang deaktiviert allerdings Asustor Portal. Alternativ ist eine Remote-Desktop-Verbindung von einem anderen Gerät möglich. Mit Virtual Box gibt es außerdem eine Virtualisierungslösung, welche die Ausführung verschiedener Betriebssysteme wie beispielsweise unterschiedlicher Linux-Derivaten, Microsofts Windows oder Apples Mac OS X in Form einer VM auf dem NAS ermöglicht. Zu den Funktionen der Software zählt auch die einer Snapshot-Sicherung besagter VMs. Als Sicherheitslösung beinhaltet die App Central die kostenlose Version von Avast Anti-Virus. Darüber hinaus bietet das AS6302T einige Profi-Funktionen, die auch für Privatanwender von Interesse sind. Dazu zählen Content Management Systeme wie etwa Drupal, Joomla oder Wordpress und Programmiersprachen wie beispielsweise Perl oder Python. Android- und iOS-kompatible Apps bringen die meisten NAS-Funktionen auch auf das Smartphone oder Tablet und ermögliche so unter anderem die Steuerung aus der Ferne über das Mobilfunknetz. AiMaster erlaubt den Zugriff auf ADM, um das Gerät ein- oder auszuschalten, Aktivitäten zu verfolgen und Echtzeitbenachrichtigungen zu erhalten, Firmware-Updates durchzuführen oder auch zusätzliche Apps über die App Central zu installieren. Sollte also der PC zu Hause ausfallen, ist die grundlegende Administration und Einrichtung auch über ein Mobilgerät möglich. Während AiData als mobiler Dateiexplorer den Zugriff auf Daten und Ordnerstrukturen erlaubt, stellt Asustor mit AiMusic, dem unter anderem Apple-TV-kompatiblen AiVideos und AiFoto jeweils eine Fernabrufmöglichkeit für Musik, Filme und die auf dem NAS hinterlegte Fotogallerie dar, einschließlich verschiedener Sortierfunktionen, einer Download- sowie einer Organisationsmöglichkeit in Form von Wiedergabelisten. Alle Tools funktionierten im Test sowohl im lokalen als auch aus dem Mobilfunknetz einwandfrei, wenn gleichzeitig der zugehörige Dienst auf dem NAS selbst aktiviert war. Eine Besonderheit ist schließlich die gut funktionierende AiRemote, die bei aktiviertem Remote Center auf dem NAS das Smartphone in eine Fernbedienung für das Asustor Portal verwandelt. Zur Steuerung steht ein Steuerkreuz oder eine freie Touchscreen-Gleitfläche zur Verfügung. Eine virtuelle Tastatur ist hier ebenfalls vorhanden. Asustor AS6302T: Erweitertes Software-Angebot

Gleiches gilt für Musik. Wer eine große Sammlung an CDs hat, der will vielleicht gar nicht zusätzlich Geld für Streaming-Dienste ausgeben. Zudem kann man die Qualität selbst bestimmen. Ebenfalls spannend ist es, alte Aufnahmen, etwa von Kassetten und Mix-Tapes, zu digitalisieren und diese Schätze ebenfalls im Netzwerk verfügbar haben.

Die rechtliche Seite bei kommerziellen Produkten regelt die Privatkopie. In Deutschland gilt der Konsens, dass bis zu sieben Kopien für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch hergestellt werden dürfen, solange dabei keine offensichtlich rechtswidrige Quelle zum Einsatz kommt. Zudem darf kein wirksamer technischer Kopierschutz umgangen werden. Sprich, wer seine eigenen CDs oder DVDs digitalisiert, der sollte keine Probleme haben, viele Kaufmedien wurden und werden ohne Kopierschutz verkauft. Wer es einfach mal ausprobieren will, der braucht dazu nur ein DVD-Laufwerk und eine Software wie Vidcoder (heise download ). Die ist einfach zu nutzen und liest keine kopiergeschützten Datenträger aus.

Welches NAS für Multimedia?

QNAP oder Synology, vielleicht aber doch lieber WD oder Terramaster? Die Auswahl an Netzwerkspeichern ist vielfältig und erschlägt auf den ersten Blick. Wer nur ein Gerät bespielen möchte, der muss eigentlich auf wenig mehr als den Preis achten. Selbst günstige Speicher sind inzwischen technisch so weit, dass sie den Stream in vernünftiger Qualität, meist Full-HD, liefern können. Werden Auflösung und Bitrate höher, muss das Gerät mehr CPU-Leistung und Arbeitsspeicher besitzen. Vor allem das Realtime-Transcoding, also die Umwandlung von Videomaterial in andere Auflösungen und Bildschirmgrößen fordert die Netzwerkspeicher.

Die meisten NAS-Systeme sind Allround-Talente, die Daten komplett über das Netzwerk übertragen. Wer vor allem ein Multimedia-Center sucht, der sollte sich Geräte mit dediziertem HDMI-Ausgang ansehen. Diese werden wie ein Mediacenter direkt am Fernseher angeschlossen. Die Inhalte landen direkt vom NAS auf dem TV, müssen also nicht übers Netzerk gestreamt und damit umgerechnet werden. Das lohnt sich für Filmfans ebenso wie für alle, die etwa hochaufgelöstes Videomaterial von Drohnen besitzen und auf dem TV vorführen möchten. Wir empfehlen mindestens Geräte mit HDMI 1.4, da ab dieser Version ARC und die Unterstützung für 4K eingeführt wurde. Mehr Informationen dazu geben unserer Einzeltests zu Asustor AS6302T (Testbericht) oder QNAP TS-251B (Testbericht), beide NAS-Systeme kommen mit HDMI-Anschluss.

DLNA, Media Hub oder Plex?

Wie kommen Fotos, Musik und Videos von der NAS zum Fernseher oder Smartphone? Grundsätzlich ist es inzwischen sehr einfach geworden, Multimedia-Daten von einem Gerät auf ein anders zu streamen. Dank dem DLNA-Konsortium, gegründet 2003 von Sony und Intel und 2017 wieder aufgelöst, gibt es einen einheitlichen, industrieweiten Standard. Jedes DLNA-zertifizierte Gerät muss mindestens Universal Plug and Play (UPnP) beherrschen, alle so gekennzeichneten Geräte sind zumindest in den Grundfunktionen kompatibel. Für Anwender bedeutet das konkret: Sind TV und NAS mit dem DLNA-Logo ausgestattet, streamen sie mindestens JPEG-Bilder, LPCM-Audio und MPEG2-Videos zwischen den Geräten. In der Realität sind deutlich mehr Formate machbar, aber das sind die Mindestanforderungen, um das Zertifikat zu bekommen. Dabei ist es oft egal, in was für einem Ausgangsformat die Videos auf dem NAS liegen. Die meisten aktuellen Netzwerkspeicher besitzen so viel Rechenpower, dass sie Videos beim Abspielen von einem eigentlich inkompatiblen in ein unterstütztes Format umwandeln (transkodieren) können.

Die meisten NAS-Hersteller setzen auf diese Grundfunktionen ein eigenes, umfangreiches Mediacenter auf. Diese lassen sich über das Webinterface bedienen und erlauben unter anderem das Sortieren von Inhalten, das Anlegen von Playlists oder die Umbenennung von Dateien. Dabei ist die Software inzwischen sehr ausgefeilt. Moments von Synology kann etwa Gesichter in Fotos erkennen und die Bilder automatisch sortieren. QNAP wiederum hat Cinema28 an Bord, mit dem sich Inhalte vom NAS zentral per Drag & Drop auf Wiedergabegeräte im Netzwerk anzeigen lassen. Sprich: Die Grundfunktionen bringen alle aktuellen NAS-Geräte mit, wer spezielle Features sucht, der sollte sich unseren Vergleichstest: 2-Bay-NAS für Multimedia-Fans und die darin verlinkten Einzeltests ansehen.

Wer sich tiefer mit dem Thema NAS und Multimedia beschäftigt, der stolpert früher oder später wahrscheinlich über Plex. Das ist eine umfangreiche Multimedia-Software für PC, NAS und mobile Endgeräte, die als Server und Client arbeitet. Sie erlaubt nicht nur die einfache Verwaltung von jeder Art von Multimedia-Datei, sondern kümmert sich mit der passenden App um die Wiedergabe auf TV, Smartphone oder Tablet. Das klappt im privaten LAN wie im öffentlichen Internet. Grundsätzlich liefert Plex mehr Komfort, wer aber nur per LAN streamen möchte, dem reicht der kostenlose VLC Player, der problemlos mit UPnP-Freigaben zurechtkommt. Das Programm gibt es für Desktop-Betriebssysteme sowie Android und iOS. Übrigens funktioniert VLC auch auf TVs mit Android. Wenn also die Streaming-Funktion des eigenen TVs zickt, ist VLC eine sehr gute und kostenlose Streaming-Lösung.

NAS für Streaming einrichten

Die meisten NAS-Systeme teilen die Funktionen von Mediaserver und Medienverwaltung in unterschiedliche Bereiche auf. Der Mediaserver stellt die Inhalte im Netzwerk bereit, kümmert sich um die passende Transkodierung von Dateien und darum, die freigegebenen Ordner aktuell zu halten. Bei den meisten NAS-Geräten sind passende Ordner vordefiniert, Synology etwa legt direkt nach dem Setup die Ordner photo , music und video an. Meist kann man einschränken, welche Geräte überhaupt Zugriff auf die Inhalte bekommen und bestimmte Profile für die Endgeräte definieren. In vielen Fällen reicht diese Funktion schon aus. Wer dann etwa noch die gesicherten Serien oder Musik in die entsprechenden Ordner kopiert, kann direkt seine Inhalte auf allen kompatiblen Geräten abspielen.

Gerade bei großen Foto- oder Musiksammlungen lohnt es sich aber, die mitgelieferten Programme auszuprobieren. Sie helfen beim Sortieren der Daten und können fehlende Informationen auffüllen. Das lohnt sich vor allem bei Musik, hier können die Tools fehlende Tags auffüllen oder etwa fehlende Albencover nachladen.

Für den Einsatz auf dem Smartphone gibt es die passenden Apps, etwa DS Audio (Synology), AiMusic (Asustor) oder Qmusic (QNAP). Diese zeigen alle Inhalte des NAS an, spielen Playlisten oder einzelne Stücke ab oder kopieren Musik lokal aufs Handy. Das funktioniert analog mit Bildern oder Videos, jeweils mit eigenen Apps.

Multiroom-Systeme können meist direkt auf die Freigaben zugreifen. Sonos (Themenwelt) beispielsweise verbindet sich direkt mit Netzwerkfreigaben, alternativ kann man den Zugang per Plex-App steuern. Yamaha Musiccast (Testbericht) oder Denons HEOS (Testbericht) können UPnP-Quellen direkt einbinden.

Der Zugriff auf die Daten ist nicht aufs lokale Netzwerk beschränkt. Alle größeren NAS-Anbieter betreiben mittlerweile einen Dienst, um die NAS einfach aus dem Internet zu erreichen. Meist gibt’s dabei eine frei definierbare URL, die mit einem dynamischen DNS gekoppelt ist. Abhängig vom Upstream der eigenen Internetverbindung lassen sich so unterwegs Musik, Videos und Bilder abspielen. Allerdings muss einem dann klar sein, dass NAS und Daten theoretisch auch von Fremden im Internet erreichbar sind. Entsprechend sollten starke Kennwörter gesetzt und alle Updates installiert sein.

Tipps zur Produktauswahl

Wer ein NAS als Multimedia-Station möchte, der kann im Grunde zu allen aktuellen Geräten greifen. Allerdings gibt es immer ein paar Produkte, die extra für Multimedia ausgelegt sind. Asustor AS6302T (Testbericht) oder QNAP TS-251B (Testbericht) haben etwa einen direkten HDMI-Ausgang, mit dem sie Inhalte nicht nur streamen, sondern direkt als Media-Center am TV ausgeben können. Synology setzt auf mehr Leistung, um Funktionen wie die Bilderkennung oder ein schnelles Transkodieren von Videos möglich zu machen.

QNAP liefert das NAS gut gepolstert in einem stabilen Karton. Zum Lieferumfang gehören ein Ethernet-Kabel, ein Netzteil samt Kaltgerätekabel sowie Schrauben zur Montage von 3,5 und 2,5 Zoll großen Laufwerken. Das Netzteil von Delta Electronics liefert 65 Watt. Weiche Gummi-Standfüße schützen vor versehentlichem Verrutschen und entkoppeln das Gerät von der Standfläche, um die Betriebsgeräusche zu minimieren. An die Festplatteneinschübe gelangt der Anwender durch ein seitliches Abziehen der Frontblende. Dank Magnethalterung ist diese schnell entfernt, ein zusätzlicher Lock-Mechanismus in Form eines Schiebers sitzt an der linken Gehäuseseite. Die beiden Festplattenschlitten des 2-Bay-NAS ermöglichen die schraubenlose HDD-Montage mittels Schnellspannbügeln und verfügen über seitliche Gummierungen zur Laufwerksentkopplung. Die Bohrungen in den Schlitten sind zu Datenspeichern im 3,5- und 2,5-Zoll-Format kompatibel. Außerdem ist die TS-251B Hot-Swapping-fähig. Die LEDs für den Gerätestatus, die LAN- und USB-Aktivität sowie die beiden Laufwerke verstecken sich hinter dem silbernen Teil der Frontblende unterhalb des Power-Tasters. QNAP integriert einen weiteren Taster neben dem Front-USB-3.0-Anschluss. Dieser löst einen Kopiervorgang aus – je nach Einstellung entweder von einem dort angeschlossenen USB-Speicher auf das NAS oder auch umgekehrt. Sehr gut ausgestattet zeigt sich die Rückseite des TS-251B. Neben der Öffnung für den 70x70x25 cm großen Hecklüfter findet sich hier eine Fülle an Schnittstellen. QNAP integriert einen USB-A-3.1-Anschluss, drei USB-A-2.0-Ports, einen HDMI-1.4b-Ausgang und drei Klinkenbuchsen: Zwei davon dienen als Mikrofoneingang, ein dritter als Audio-Ausgang. Der an der Oberkante untergebrachte Low-Profile-Erweiterungskarten-Slot ermöglicht die funktionale Erweiterung des NAS mittels kompatibler Steckkarten. Aufmerksamen Beobachtern fällt zudem die Lochung unterhalb der Lüfteröffnung auf: Dahinter verbirgt sich ein kleiner, integrierter Lautsprecher zur behelfsmäßigen Soundausgabe, beispielsweise zur Widergabe von englischsprachigen Statusmeldungen wie „system boot completed“. Sämtliche wartungsrelevanten Bereiche sind nach dem Öffnen dem Entfernen des Kunststoffgehäuses zugänglich. Dazu zählt der Arbeitsspeicher… …und mit ein klein wenig Geschick ersetzt der Anwender im Bedarfsfall sogar die Mainboard-Batterie im Standard-Format CR2032. Zu diesem Zweck ist zuvor auch das zweite, ebenfalls nur Kunststoff-Seitenteil des Gehäuses zu entfernen, welches aber ebenfalls nur verschraubt ist. Während das Testmodell ab Werk mit einem 2-GByte-Riegel DDR3L-1866 von ADATA bestückt ist, stehen insgesamt zwei SO-DIMM-Steckplätze zur Verfügung, die maximal bis zu 8 (2x 4) GByte RAM aufnehmen. Unter Hinnahme eines Garantieverlustes lässt sich das gesamte NAS durch Lösen des Siegels auf einer der Schrauben auf der Rückseite des Mainboards zerlegen. Notwendig ist das indes nicht, denn sämtliche wartungsrelevanten Bereiche sind wie zuvor gezeigt problemlos zugänglich. QNAP TS251B: Produktbilder

Eine solide Grundlage bieten die meisten aktuellen Geräte. Man sollte aber im Zweifel gleich auf ein Gerät mit mindestens zwei Festplatten wechseln. Dann ist ein RAID-1-Betrieb möglich, der zwar keine Backups ersetzt, aber die Daten beim Hardware-Ausfall einer Platte zumindest wiederherstellen kann. Gerade für Sammlungen von einmaligen Daten wie Fotos ist das wichtig. Ebenfalls praktisch sind ein oder mehrere USB-Anschlüsse. Daran lassen sich externe Laufwerke zur schnellen Datenübertragung oder -Sicherung anschließen.

Schließlich ist aktuell die Frage, ob die NAS bereits auf einen 2,5-GBit/s-Anschluss setzen sollte. Die Technik kommt derzeit nur langsam in die Endkunden-Geräte, zudem benötigt man den passenden Switch oder Router sowie ein schnelles WLAN, um die höhere Geschwindigkeit wirklich ausnutzen zu können. Hilfreich ist das dann, wenn viele Geräte gleichzeitig auf das NAS zugreifen, etwa in einem kleinen Büro. Wer nur ein paar Lieder streamt oder ein Video auf dem TV anzeigen lässt, der braucht den schnelleren LAN-Anschluss wahrscheinlich noch nicht.

Welche Festplatte fürs Multimedia-NAS?

Musik und Bilder, aber vor allem Videos nehmen viel Platz weg. Wer seinen Netzwerkspeicher zugleich für die Sicherung nutzen möchte, der sollte beim Platz nicht sparen. Bei weniger als 4 TByte Speicherplatz kann es mittelfristig zu Platzproblemen kommen, wir sehen dies als Untergrenze. Unser Tipp ist es, zwei identische Platten zu nutzen, idealerweise sollten sie für den NAS-Einsatz zertifiziert sein. Anders als im Desktop-PC sind NAS-Platten für längere Betriebszeiten ausgelegt. Die Netzwerkspeicher versuchen zwar, die Gerät in einen Standby-Modus zu fahren, das funktioniert aber nur, solange keine Anwendungen auf die Festplatten zugreifen.

Beim Thema RAID oder JBOD scheiden sich die Geister. RAID (Redundant Array of Independent Discs) fasst mehrere Festplatten zu einem großen Speicher-Pool zusammen. Normalerweise verwendet man in 2-Bay-NAS, also Netzwerkspeichern mit zwei Einschüben, RAID 1. Dabei werden die Inhalte von der ersten auf eine zweite Festplatte gespiegelt. Alle Daten liegen also eigentlich zweimal vor. Der Vorteil: Fällt Festplatte 1 aus, kann man die Informationen von Festplatte 2 wiederherstellen. Der Nachteil: Man hat nur die Hälfte des eingebauten Speicherplatzes zur Verfügung. RAID 1 ist zudem kein Backup im klassischen Sinne, geht der Hardware-Controller in der NAS kaputt, sind die Daten nur schwer zu retten. Wer wirkliche Datensicherheit möchte, der sollte nach dem 3-2-1-Modell verfahren: Drei aktuelle Versionen der Datei auf zwei unterschiedlichen Medien an mindestens einem anderen Ort. Fotos könnte man beispielsweise von der NAS noch in einen Cloud-Speicher sichern lassen. Wie das genau funktioniert, zeigen wir in unserem Artikel Grundlagen Datensicherung: Backup für Windows.

RAID 0 oder JBOD (Just a Bunch Of Discs) verzichtet auf eine Spiegelung der Inhalte und schreibt die Daten in einen Speicherpool, der sich auf alle Festplatten erstreckt. Das kann einen Leistungszuwachs bringen, wobei der in der NAS sowieso durch die Netzwerkschnittstelle begrenzt ist. JBOD stellt den vollen Speicher zur Verfügung, fällt allerdings eine Festplatte aus, dürfte ein Großteil der gespeicherten Daten unbrauchbar sein. Wir würden JBOD dann empfehlen, wenn die Inhalte wiederherstellbar sind (etwa, weil man die DVDs notfalls nochmal rippen kann) oder wenn man eine solide Backup-Strategie in petto hat. Weiter Informationen geben wir im Vergleich: Die beste Festplatte fürs NAS von 4 bis 12 TByte und Grundlagen Datensicherung: Backup unter Windows.

Fazit

Das eigene Netflix, das eigene Spotify und alle wichtigen Fotos unter der eigenen Kontrolle – mit aktuellen NAS-Geräten lässt sich dies relativ einfach umsetzen. QNAP, Synology oder Asustor bringen auf der Software-Seite alles für ein eigenes Mediacenter mit. Parallel dazu fallen die Preise für Festplatten weiter, so dass man sich über genügend Speicherplatz nicht viel Gedanken machen muss.