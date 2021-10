Monitore ab 129 Euro: Darum sollte jeder Monitor USB-C haben

Auflösung, Größe, Frequenz

Das USB-C-Kabel ist sehr vielseitig. Neben der Übermittlung von hohen Datenraten, Bildschirm- und Audio-Signalen ist damit auch die gleichzeitige Versorgung mit Strom möglich. Und das in beide Richtungen. Mobile Monitore für Notebooks (Ratgeber) bekommen so etwa sowohl ihr Bildsignal als auch den Strom über nur ein einziges USB-C-Kabel. Bei stationären Bildschirmen mit Power Delivery kann hingegen das angeschlossene Notebook mit Strom versorgt werden. Ein zusätzliches Netzteil für den Laptop kann man sich so sparen. Damit die Stromversorgung des mobilen Rechners auch tatsächlich funktioniert, muss Power Delivery stark genug sein. Viele der Monitore liefern maximal 60 oder 65 Watt, was nicht immer ausreicht. Unser Macbook Pro benötigt 85 Watt – das funktioniert etwa mit dem privat von uns genutzten View Sonic FG2455 .

Einige USB-C-Monitore erfüllen außerdem die Aufgaben eines USB-Hubs. Das ist insbesondere bei der Nutzung von Notebooks sehr praktisch, da diese häufig mit nur wenigen USB-Anschlüssen ausgestattet sind. Statt eines zusätzlichen USB-C-Hubs werden Netzwerkkabel, Drucker und Scanner dann direkt hinten am Bildschirm angesteckt. Das erspart unnötiges Ein- und Ausgestecke und sieht zudem deutlich ordentlicher aus. In unserem View Sonic FG2455 finden neben einem USB-3.0-Gerät zusätzlich das Netzwerkkabel Platz. Wer will, kann am USB-Slot direkt noch einen kleinen USB-Hub mit integriertem Card-Reader abschließen. Wer diese zusätzliche Erweiterung plant, sollte ein Hub mit ausreichend langem Kabel wählen, um das Hub bequem am Schreibtisch platzieren zu können. Hier bieten sich etwa der Aceele USB-Hub für 20 Euro oder der LogiLink CR0042 für 30 Euro an. Mehr zum Thema USB-Docks zeigt der Ratgeber Universelle USB-C Docking Stationen ab 30 Euro: Bequem Monitore & Co anschließen.