Moderne Technik im Retro-Design: Lautsprecher, Konsolen, Kameras & Co.

Gibt man allein den Begriff „Retro“ bei Amazon ein, tauchen zahlreiche Produkte auf. Ganz vorn dabei sind LED-Birnen im Industrial-Style mit Fake-Glühdraht oder Toaster im Retro-Design. Es gibt nahezu keinen Bereich von elektronischen Produkten, in dem die Vintage-Optik nicht Einzug gehalten hat. Bei Multimedia-Geräten trifft das insbesondere bei Radios mit DAB+ und Bluetooth-Speakern zu. Sehr gefragt sind auch Retro-Plattenspieler in Koffer-Optik.

Es gibt sogar Tastaturen im Stile einer Schreibmaschine, kabellose Kopfhörer in Walkman-Optik und mehr. Klassisches Aussehen schließt dabei moderne Technik nicht aus. Wir zeigen eine breite Auswahl an Retro-Gadgets , Haushaltsgeräten, Spiele-Konsolen oder PC-Zubehör sowie Uhren.

Digitalradio, Bluetooth-Lautsprecher und Plattenspieler

Wer aufs Radio verzichten kann, bekommt auch reine Bluetooth-Lautsprecher von legendären Marken wie Marshall oder Herstellern wie Aiwa und Schwaiger in Retro-Optik. Mehr dazu erklären wir in unserem Beitrag: Wer rockt härter? Bluetooth-Speaker Fender Monterey, Fender Newport und Marshall Kilburn II im Vergleichstest .

Wie beim Walkman: Retro-Kopfhörer

Wer das 80er-Feeling eines Walkman vermisst, aber sich nicht mit einem lästigen Kabel herumplagen möchte, sollte sich den JLab Rewind für 20 Euro ansehen. Die On-Ear-Kopfhörer der Kalifornier bieten dank Stoffpolster über den Ohrmuscheln einiges an Retro-Flair, dank Bluetooth braucht es aber kein Kabel. Eher an die wilden 70er oder 60er erinnern die Kopfhörer der Marke Marshall, etwa das kabellose Modell Major IV ab 129 Euro .

Retro-Konsolen für Zocker

Der Retro-Trend macht auch vor Spielen nicht halt. Wer sich ins Kindesalter mit Nintendo oder Sega zurückversetzen möchte, kann auf einige offizielle Retro-Konsolen zurückgreifen. Mehr darüber erklären wir in der Bestenliste: Die zehn besten offiziellen Retro-Konsolen . Es gibt sogar eine Neuauflage des Amiga 500 (Ratgeber) oder des C64. Wer mobil zocken will, wie früher, findet zahlreiche mobile Retro-Konsolen (Ratgeber) aus China.

Tastaturen: Wie einst mit der Schreibmaschine

Armbanduhren, Smartwatches, Wanduhren und Wecker

Weiterhin angesagt sind die guten alten Digitaluhren von Casio fürs Handgelenk. Wer es lieber klassisch mag, findet bei Festina und Jacques Lemans analoge Quarzuhren. Auch Smartwatches in Vintage-Optik sind möglich. Dafür benötigt man ein entsprechendes Ziffernblatt-Design im Retro-Stil sowie ein Armband aus Leder oder Metall. Als Einrichtungsgegenstand in der Wohnung bietet sich eine analoge Wanduhr an. Für den Nachttisch gibt es analoge Weckuhren im Retro-Look.

Smarte Lampen wie vor 100 Jahren

Fotos wie früher: Polaroid, Kodak oder Instax

Küche: Vintage-Toaster, Kühlschränke und Wasserkocher

Digitales Zippo-Feuerzeug, Handy-Halterung & Etikettendrucker

Zu guter Letzt: Etikettieren an sich ist schon retro, wer das aber auch mit einem Gerät in Vintage-Optik auf die Spitze treiben will, sollte sich den Etikettendrucker B21 Niimbot für 60 Euro bei Amazon ansehen. Weitere Geräte dieser Art zeigen wir im Ratgeber Etikettendrucker ab 7 Euro: Einfach beschriften mit App & Co.