Mobile Solargeneratoren zu Tiefstpreisen: Die besten Angebote für Powerstations

Für Powerstations gibt es zahlreiche mehr oder weniger sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten. In Summe rechnet sich der Kauf zwar, da die Geräte primär aber Luxus-Probleme lösen oder für seltene Notfälle dienen sollen, möchte man nicht mehr ausgeben als eigentlich nötig. Im Zweifel könnte man schließlich oft auch auf Strom verzichten oder einfach ein Verlängerungskabel benutzen, statt kabellos zu arbeiten.

Wir zeigen folgend die Powerstations mit dem aus unserer Sicht besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei der Auswahl achten wir dabei sowohl auf den Preis, Leistung, Kapazität und lassen unsere bisherigen praktischen Erfahrungen aus den Einzeltests einfließen. Da sowohl Händler als auch Hersteller regelmäßig spürbare Rabatte bieten, werden wir diesen Ratgeber regelmäßig aktualisieren.

Markengeräte

Den besten preislichen Einstieg bieten derzeit drei günstige Markengeräte für unter 300 Euro. Diese haben mit unter 300 Wh zwar eine überschaubare Kapazität, aber teils überraschend ordentliche Ausgangsleistung. Damit lassen sich neben einfachen USB-Verbrauchern auch schon Beamer, Computer, Fernseher, Fotoausrüstung, Werkzeuge, Kühlboxen oder starke Lampen versorgen.

Den Anfang macht die Anker Powerhouse 521 (Testbericht), welche auch in unserem aktuellen Lesertest sehr gut ankommt. Die mit einer 230-V-Steckdose ausgestattete Powerstation mit langlebigen LiFePO4-Akkus leistet bis zu 200 Watt an der 230-V-Steckdose und bis zu 60 Watt per USB-C. Die Powerhouse 521 ist aktuell ab 268 Euro erhältlich. Die Nennkapazität beträgt 256 Wh. Geladen wird wahlweise per 12-V-Kfz-Stecker, Solarpanel, Netzteil oder USB-C.

Bild: TechStage.de

Weiter geht es mit der Bluetti EB3A mit einer Kapazität von 268 Wh. Sie ist im Preisvergleich aktuell für 262 Euro erhältlich. Neben der 230-V-Steckdose mit einer Leistung von bis zu 600 Watt stehen 12-Volt-Ausgänge mit bis zu 10 A, ein 15-W-Wireless-Charger und insgesamt drei USB-Ausgänge mit bis zu 100 W per PD zur Verfügung. Dank LiFePO4-Akkus hält die günstige Powerstation bis zu 80 Prozent der Nennkapazität auch nach 2500 Ladezyklen. Mit dem mitgelieferten Netzteil ist der Stromspeicher in knapp zwei Stunden geladen. Leider hatten wir das Gerät noch nicht im Test, aber schon die Erfahrungen mit den anderen Modellen von Bluetti konnten überzeugen.

In der gleichen Preis- und Leistungsklasse findet sich derzeit noch ein Modell, das durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis hervorsticht. Trotz des höchsten Preises wäre dies unsere erste Wahl bei den Markengeräten: Die kompakte Ecoflow River 2, deren größeres Pendant, die Ecoflow River 2 Max (Testbericht) wir bereits testen konnten. Neben langlebigen LiFePO4-Akkus bietet die River 2 bis zu 600 Watt per Schuko-Dose, 12 V mit bis zu 10 A und bis zu 100 Watt per USB-C. So weit ist sie, abgesehen vom kabellosen Lade-Pad, mit dem Modell von Bluetti vergleichbar. Allerdings ist bei der River 2 die Ladeleistung des internen Netzteils deutlich höher. Die 256 Wh sind in nur einer Stunde voll aufgeladen. Der aktuelle Preis für das gelungene Gesamtpaket liegt derzeit bei 273 Euro.

Bild: TechStage.de

Die bereits für knapp unter 240 Euro erhältliche Jackery Explorer 240 kann mit ihren maximal 400 W und deutlich weniger Ladezyklen nicht ganz mit den ersten Modellen mithalten. Die Explorer 240 bietet mit 240 Wh zwar eine ähnliche Kapazität, hat aber eine geringere Ausgangsleistung und kann auch bei der Anzahl der Anschlüsse nicht Schritt halten. Bei der Ladedauer muss man sich hier mit mindestens fünfeinhalb bis sieben Stunden zufriedengeben.

Preis-Leistungs-Kracher

Wenn der Hersteller weniger wichtig ist als maximale Leistungsdaten zu einem möglichst niedrigen Preis, dann kommen vorwiegend Angebote aus chinesischen Shops infrage. Diese sind meist auch nicht im Preisvergleich gelistet. Zum Recherchezeitpunkt sind wir etwa bei Banggood und Geekmaxi fündig geworfen.

Los geht es dem Solargenerator Topshark TS-PS1000 für aktuell 523 Euro. Der hat eine Kapazität von ordentlichen 1100 Wh und leistet 1000 Watt. Per USB-C sind bis zu 60 Watt Leistungsabgabe möglich. Die 12-V-Ausgänge versorgen Verbraucher mit bis zu 10 A. Unsere Einschätzung: fairer Preis für ein alltagstaugliches Mittelklasse-Modell.

Auch die größere Variante, Topshark TS-PS1500 für aktuell 831 Euro, ist ein lohnendes Angebot. Zwar sind die Kosten höher, dafür stehen hier sowohl mehr Leistung als auch eine höhere Kapazität zur Verfügung. Hier beträgt die Kapazität satte 1408 Wh und die maximale Dauerlast der 230-V-Steckdosen 1500 Watt. Per USB-C stehen 100 Watt für Notebook & Co. zur Verfügung. Eine Besonderheit ist die integrierte 12-V-Starthilfe für Pkw.

Bild: TechStage.de

Nun kommen wir zur teuersten Powerstation in dieser Übersicht: Der frisch in der Redaktion eingetroffenen Fossibot F2400. Diese ist mit einem Preis von 1299 Euro zwar definitiv kein Budget-Modell, mit ihren beeindruckenden Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen, ist sie für uns trotzdem ein guter Deal. Im direkten Vergleich zu den ähnlich teuren Markengeräten Ecoflow Delta 2 (Testbericht), Anker 757 (Testbericht) oder Jackery Explorer 1000 Pro (Testbericht) stehen hier noch mehr Leistung und eine deutlich höhere Kapazität zur Verfügung. Die langlebigen LiFePO4-Akkus der F2400 verfügen über eine Kapazität von 2048 Wh. Die maximale Dauerleistung der 230-V-Dosen beträgt bärenstarke 2400 Watt. Zusätzlich stehen per USB-C bis zu 100 Watt und per 12 V bis zu 25 A zur Verfügung. Doch damit nicht genug, auch die sonstige Ausstattung kann sich sehen lassen. So kann man etwa per Schalter die Ladeleistung reduzieren. Das ist ideal, wenn man die Akkus schonen oder an einer schwachen Leitung laden möchte. Richtig genial sind die vom Hersteller versprochene USV-Funktion, die in den ersten Tests auffällig niedrige Lautstärke und die Schnellladefunktion. Bei voller Leistung ist die XL-Powerstation in nur 90 Minuten voll aufgeladen. Für 1299 Euro ist die Fossibot F2400 ein super Deal!

Wer seine Powerstation sowieso per Solar laden möchte, sollte sich außerdem folgende Sets mit Powerstation und zusätzlichem Photovoltaikpanel ansehen:

Die Flashfish P63 mit dem Panel TSP18V gibt es für 645 Euro. Das faltbare Solarmodul TSP18V leistet bis zu 100 Watt (18 V/ 5,56 A) und kann neben Powerstations auch USB-Verbraucher mit bis zu 65 Watt versorgen. Der Solargenerator P63 hat eine Kapazität von 520 Wh und leistet bis zu 500 Watt. Per USB-C sind 18 Watt und per 12-V-Ausgang bis zu 10 A möglich.

Das Solarpanel TSP18V ist auch im Bundle mit der Flashfish F132 erhältlich. Diese ist teurer, aber auch doppel so leistungsfähig. Die Kosten für 100-W-Panel plus Powerstation mit 1000 W und 1048 Wh liegen derzeit bei 901 Euro.

Wer seine Powerstation im Nachhinein mit Solarpanel ausstatten will, findet ebenfalls gute Angeboten. Für Camping und Caravon bietet sich etwa das flexible 120-Watt-Panel mit 18 V und MC4-Stecker an. Das 54 x 50 cm kleine Panel kostet als Flash-Deal nur knapp 53 Euro. Das Solarmodul ist zwar nicht faltbar, aufgrund der flexiblen Bauform und der kompakten Abmessungen aber trotzdem gut für Ausflüge mit Pkw oder Campingwagen geeignet.

Fazit

Wer sich einen mobilen Solargenerator anschaffen will, sollte vor dem Kauf genau überlegen, welche Aufgaben das Gerät meistern soll. Selbst der beste Preis ist noch zu hoch, wenn für die angedachten Aufgaben zu wenig Leistung oder Kapazität zur Verfügung stehen.

Und auch starke Powerstations und Markengeräte müssen nicht teuer sein. Wer sparen will, sollte regelmäßig die Angebote auf etwa Banggood oder Geekmaxi im Auge behalten. Wer sich für ein Markengerät interessiert, sollte sich außerdem einen Preiswecker auf unserer Preisvergleisseite einstellen.