Mini TV: Kleine, smarte Fernseher um 32 Zoll

Nicht jeder möchte einen riesigen Fernseher haben. Wenn das Wohnzimmer recht klein ist oder man ein Zweitgerät für Schlafzimmer oder Wohnwagen sucht, dann passt ein TV mit 40 Zoll (ca. 107 cm) Bildschirmdiagonale oder weniger häufig besser. Denkt man zumindest. Denn die Hersteller scheinen alles unterhalb von 48 Zoll (ca. 122 cm) als exotische Nische zu betrachten, in der es überraschend wenig Auswahl gibt.

Im Beitrag unserer Themenwelt Fernseher zeigen wir, worauf man achten sollte, welche Größen es gibt und wann man vielleicht lieber zu einem PC-Monitor greift. Übrigens, wer ein OLED-TV sucht, der muss mindestens 48 Zoll in Kauf nehmen. Mehr dazu in unserer OLED-Kaufberatung .

40 Zoll: Die kleinste Größe mit UHD

Wer einen kleinen Fernseher möchte, aber nicht auf eine UHD (4K) Auflösung verzichten will, der bekommt minimal ein Gerät mit einer Diagonale von 40 Zoll (ca. 102 cm). Zwei Firmen teilen sich hier den Markt: Sharp und Panasonic. Die Fernseher sind zwar klein, aber deswegen nicht schlechter. Es sind vollwertige Smart-TVs, teilweise mit Android-TV-Betriebssystem, die sich direkt über WLAN mit Streaming-Diensten wie Netflix verbinden können. Zwei der Panasonic-Geräte bieten sogar HDMI 2.1 und eARC, können also Dolby Atmos direkt an kompatible Soundbars oder Multimedia-Receiver durchleiten.