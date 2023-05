Mini-PCs mit Windows 11: Sparsame & kompakte Alternative zum Desktop-PC ab 119 €

Mini-PCs mit Windows können ein wahrer Segen sein. Die Geräte sind klein und lassen sich so unauffällig verräumen. Außerdem lösen sie problemlos den heimischen PC für Office-Anwendungen ab. Nicht nur spart das Strom, sondern hält auch den Raum kühl – gerade in Dachwohnungen in der Sommerzeit etwas, dem man nicht genug Bedeutung beimessen kann. Dank immer stärkerer integrierter Grafikeinheiten ist mittlerweile sogar Zocken möglich – wenn auch eher mit älteren Spielen ohne aufwendige Grafik. Die Geräte werden fertig zusammengebaut mit vorinstalliertem Windows geliefert und funktionieren als Lösung für Plug-and-Play.

Das Schöne aber ist: Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Beginnend bei 119 Euro geht es bis weit über 1200 Euro. TechStage zeigt, was man wann für sein Geld bekommt und wo man zuschlagen sollte. Im Ratgeber Mini-PCs als Desktop-Ersatz ab 119 Euro: Windows, Linux oder Chrome OS haben wir Mini-PCs im Allgemeinen betrachtet. Mehr zu Desktop-PCs findet man im Ratgeber Gaming-PCs ab 500 Euro: Selbstbau lohnt sich wieder.

Warum sollte man einen Mini-PC mit Windows kaufen?

Mini-PCs haben gleich mehrere Vorteile: Sie sind klein, handlich und lassen sich so prima verstecken. Viele Modelle bieten auch eine Vorrichtung nach dem Standard Vesa 100 × 100, wodurch man den Mini-PC hinter dem Monitor fest verschrauben kann. Das sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch, was man mit der Dongelei an Laptops nicht zwingend erreicht. Ein möglicherweise unterschätzter Vorteil ist hier die Möglichkeit, einen Mini-PC mitzunehmen – man fragt sich: wohin und wofür? Doch so kann man den eigenen Rechner ohne Neueinrichtung an verschiedenen Orten direkt verwenden. Gerade Leute, die ohnehin mit dem Auto in die Arbeit fahren und somit unterwegs nicht arbeiten, benötigen nicht zwingend einen Laptop. An diese Stelle kann also problemfrei ein Mini-PC treten, den man zu Hause und in der Arbeit gleichermaßen nutzen kann.

Außerdem sind die Systeme außerordentlich sparsam, was man von klassischen Desktop-PCs nicht unbedingt sagen kann. Meistens verbrauchen CPUs von Mini-PCs 15 bis 30 Watt, wohingegen solche in Desktop-PCs zwischen 60 und 100 Watt benötigen. Freilich nicht im Idle-Betrieb ohne große Last, aber selbst dort liegt der Verbrauch aller Komponenten zusammengenommen bei unserem Gaming-PC bei über 100 Watt.

Wir haben uns Mini-PCs mit Windows 11 aus verschiedenen Preisbereichen angesehen. Bis 300 Euro finden sich größtenteils Prozessoren wie Intel Celeron oder Pentium, die ausschließlich für Office und Multimedia geeignet sind. Vereinzelt gibt es dort Modelle mit Intel Core i3 oder AMD Ryzen 3. Im Preisbereich bis 500 Euro findet man schließlich Modelle mit den deutlich stärkeren Intel Core i5 oder AMD Ryzen 5. Sucht man nach Modellen, mit denen sogar Foto- und Videobearbeitung machbar ist, stößt man ab 500 Euro auf die leistungsstarken Prozessoren Ryzen 7 und Core i7.

Vorweg etwas, worauf man achten muss: Für die Arbeit mit Windows reichen heutzutage 8 GByte nicht mehr unbedingt aus. Gerade bei Mini-PCs ist das aber, wie bei Laptops, umso mehr zu beachten, da für die integrierte Grafikeinheit dauerhaft Arbeitsspeicher (RAM) reserviert ist, den sie zum Zwischenspeichern der Inhalte benötigt. Auch Browseranwendungen, wie Microsoft Teams oder Ähnliches können größere Mengen Arbeitsspeicher belegen – in unserem Test teilweise auch mal im Meeting bis zu 3 GByte. Hat man nur 8 GByte RAM, kommt man hier schnell ans Limit. Einen gewissen Puffer sollte man also in jedem Fall einplanen, zumal der Aufpreis meist weniger als 50 Euro beträgt.

Zudem ist wichtig auf eine halbwegs aktuelle Prozessorgeneration zu achten, denn was vor fünf Jahren noch ein Ryzen 7 und damit die Leistungsspitze war, stinkt heute schon gegen so manchen Ryzen 3 und Ryzen 5 ganz schön ab. Die Generation findet sich in der Nomenklatur der Hersteller an den ersten Stellen der Bezeichnung.

Bis 300 Euro

Wenn man einen günstigen und Office-tauglichen Mini-PC sucht, muss man nicht viel Geld ausgeben. Bereits für unter 300 Euro erhält man Modelle, die genug Power für klassische Surf- und Schreibarbeit bieten. Wir hatten etwa den Blackview MP60 im Test und können ihn guten Gewissens empfehlen. Dieser kostet bei Amazon derzeit rund 170 Euro, wenn man den Coupon im Warenkorb aktiviert. Dafür bekommt man 8 GByte RAM, 256 GByte SSD-Speicher und einen Intel Celeron N5095.

Bild: TechStage.de

Von diesem und ähnlichen Prozessoren darf man keine Wunder erwarten. Das System läuft gut, aber Spiele und aufwendige Editing-Software sollte man meiden. Im Benchmark PCmark erreicht das Gerät entsprechend auch nur knapp 2300 Punkte, der Bereich Digital Content Creation mit Foto- und Videobearbeitung dümpelt bei 1700 Punkten herum. Sparsam ist das System aber allemal, lediglich 30 bis 40 Watt werden einschließlich des Monitors verbraucht. Das ist ein hervorragender Wert, gerade in Anbetracht dessen, dass allein mancher 27-Zöller mit WQHD schon 50 Watt und mehr verbraucht.

Nachfolgend zeigen wir die Modelle unter 300 Euro, sortiert nach Preis:

Bis 500 Euro

Im Preisbereich zwischen 300 und 500 Euro finden sich neben neueren Celeron- und Pentium-Prozessoren auch schon Core-i3- und Ryzen-3-CPUs. Die Leistung ist hier nicht mehr nur strikt auf reine Dokumentenbearbeitung und Surfen beschränkt. Damit kommt man auch noch einige Jahre aus, ohne an Leistungsgrenzen zu stoßen. Die hier angebotenen Geräte eignen sich einwandfrei als Multimediacenter am Fernseher. Sieht man sich hingegen bei Aliexpress um, kann man aber schon viel mehr für sein Geld bekommen. Der Mini-PC von Topton (203 bis 555 Euro) etwa kommt in der Basisversion mit Ryzen 5 4500U ohne RAM und Speicher, kann aber bis zu einem Ryzen 7 7730U, 64 GByte RAM und 2 TByte Speicher konfiguriert werden. Damit sollte der kleine Rechner eine Performance bieten, die der anderer Modelle aus dem Preisbereich bis 700 Euro bereits gefährlich nahekommt.

Wir raten eher davon ab, zwischen 300 und 500 Euro für einen Mini-PC auszugeben, der nur einen Intel Pentium oder Celeron nutzt. Hier gilt: Entweder nimmt man direkt mehr Geld in die Hand und schaut sich über 500 Euro um, oder man greift zu einem der vielzähligen Modelle unter 300 Euro, die ebenfalls auf die Celeron- oder Pentium-Reihe setzen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bis 500 Euro aber gut, sofern man ein Modell mit Ryzen 5 oder Ryzen 7 sowie Core i5 oder Core i7 kauft. Hier lohnt der angesprochene Blick auf Aliexpress, Banggood und weitere.

Bis 700 Euro

Zwischen 500 und 700 Euro erreichen wir den leistungsseitig extrem interessanten Preisbereich, wo die Preis-Leistung auch noch stimmt. Die Prozessoren Intel Core i7 und AMD Ryzen 7, teilweise auch Core i9 oder Ryzen 9 haben richtig viel Leistung und eignen sich damit wirklich für einen vollwertigen Desktop-Ersatz – auch wenn es um Foto- und Videobearbeitung geht. Einen solchen Mini-PC mit guter Leistung – den Mini IT 11 - hat uns Geekom zur Verfügung gestellt. Als Basis dient ein Intel Core i7-11390H mit vier Kernen und acht Threads. Das ist deshalb erwähnenswert, da die 12. Generation von Intels Core-i7-Prozessoren immer mindestens über zehn Kerne verfügt. Der Hersteller setzt nämlich seitdem auf eine Big-Little-Architektur, wie man sie bereits von SOCs (System on a Chip) aus Android-Smartphones kennt. Hier wird auf sparsamere Effizienz-Kerne und einzelne Performance-Kerne mit viel Leistung gesetzt.

Bild: TechStage.de

Im Falle des IT 11 sorgt das für keine berauschende, aber doch sehr angenehme Performance, womit das Arbeiten Spaß macht. In PCmark erreicht das System eine Gesamtpunktzahl von knapp 4800, der Digital Content Creation Score liegt bei 4900. Im Vergleich zum Blackview MP60 (Testbericht) ist das ein Leistungsplus von 180 Prozent! Im Test haben wir das Gerät täglich im Büro genutzt, das bedeutet Arbeit mit Dokumenten und Teams-Meetings. Die Performance enttäuschte zu keinem Zeitpunkt, ebenso ist die sehr geringe Lautstärke positiv hervorzuheben. Auch sonst überzeugt uns der Geekom-PC, die verbauten 16 GByte Arbeitsspeicher sind absolut zeitgemäß und auch das solide Metall-Gehäuse macht einen wertigen Eindruck. Der IT 11 verfügt darüber hinaus über eine große Anschlussvielfalt, darunter zwei USB-C-Buchsen nach USB-4-Standard, insgesamt drei USB-A-Ports, einmal Ethernet und ein HDMI-Anschluss. Derzeit kostet das Gerät rund 570 Euro, mit dem Code OQ53XL49 erhält man aber noch 8 Prozent Rabatt.

Im Folgenden zeigen wir über unseren Preisvergleich einige Mini-PCs bis 700 Euro:

Über 700 Euro

Wer bei Mini-PCs im Preisvergleich über 700 Euro sucht, findet Modelle, die sogar über eine dedizierte Grafikeinheit, wie eine Nvidia Geforce RTX 3070. Dort steckt natürlich viel Power drin, allerdings kosten die Geräte auch entsprechend viel. Bis weit über 1500 Euro kann es hier gehen. Dabei muss man sich immer bewusst sein, dass es sich um Geräte mit Mobilprozessoren handelt, die auf kleine Geräte, geringen Stromverbrauch und mäßige Wärmeentwicklung ausgerichtet sind, nicht aber auf das Maximum an Leistung. Das aber bekommt man, wenn man sich für den gleichen Preis einen Desktop-PC selbst zusammenbaut oder fertig liefern lässt, wie wir in unserem Ratgeber zeigen.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird also nach oben hin immer schlechter, da Prozessor und Grafikkarte durch den Formfaktor begrenzt sind und von den Herstellern abgeriegelt werden. Geht es einem also um die schiere Leistung, sollte man an diesem Punkt zu klassischen Gaming-PCs umschwenken. Dort bekommt man mehr Leistung für weniger Geld. Wer aber auf einen kleinen und noch transportablen Formfaktor angewiesen ist, kann alternativ zu Mini-PCs mit dedizierter Grafik nach Gaming-Laptops schauen.

Ein weiterer Punkt, der gegen teure Mini-PCs spricht: Dedizierte Grafikkarten und stärkere Prozessoren verursachen mehr Wärme. Diese wird in einem so kleinen Gehäuse viel schlechter abgeführt als bei einem Desktop-PC. Die Geräte sind also laut und werden sehr warm. Für einen Büro-Betrieb eignen sie sich also nur mit In-Ears mit ANC (Bestenliste) oder Over-Ears mit ANC (Bestenliste).

Nachfolgend zeigen wir über unseren Preisvergleich Mini-PCs ab 700 Euro sowie beliebte Gaming-Laptops:

Fazit

Mini-PCs mit Windows können definitiv einen Desktop-PC ersetzen. Für viele alltägliche Anwendungen haben heimische Gaming-PCs zu viel Leistung, verbrauchen dabei mehr Energie und entwickeln zusätzlich Hitze. Gerade im Sommer kann das schnell richtig unangenehm werden.

Bis 300 Euro ist der Einstiegsbereich in den Markt der Mini-PCs, was bereits vielen für Surfen und Office ausreichen dürfte. Achten sollte man hier auf eine ausreichende RAM-Ausstattung, sonst wird es mit der iGPU schnell eng.

Am besten ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bis 500 Euro. Hier bekommt man bereits schnelle Prozessoren, mit denen auch leichte Arbeiten mit Photoshop Spaß machen. Vor allem die neue iGPU Radeon 680M und deren Nachfolger 780M von AMD machen große Freude. Wir raten in dieser Preisklasse vom Kauf eines Modells mit Pentium- oder Celeron-Prozessor ab, denn es gibt diese auch schon unter 300 Euro. Hier lohnt auch der Blick in Online-Shops.