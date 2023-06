LED-Fackeln mit Akku & Solar für den Garten: 10 Modelle ab 5 Euro im Test

Sommerliche Temperaturen laden zum Verweilen im Garten ein – auch lang nach Sonnenuntergang. Für gemütlichen Flair sorgen Kerzenschein und aufgestellte Fackeln. Brandgefahr besteht trotzdem nicht, zumindest, wenn man auf LED-Fackeln mit integriertem Akku und kleinem Solarpanel setzt. Abgesehen vom Sicherheitsfaktor sprechen auch die Kosten für die jahrelang nutzbare LED-Lösung.

Wer nach Solar- oder LED-Fackeln sucht, finde hunderte verschiedene Angebote, die sich augenscheinlich oft nur durch Preis und Verpackung unterscheiden. Doch gibt es hier tatsächlich Qualitätsunterschiede, oder ist es egal, welches Modell man kauft?

Für diesen Ratgeber aus unserer Themenwelt Garten haben wir zehn verschiedene Solarfackeln getestet und verraten, worauf man beim Kauf achten sollte und welche Modelle besonders gut im Test abschneiden.

Testfeld

Obwohl wir bereits eine Handvoll verschiedener Flackerlampen besitzen, haben wir uns für diesen Vergleichstest zehn aktuell erhältliche Modelle herausgesucht. Eines davon stammt vom Discounter, der Rest ist auf Amazon erhältlich. Wichtig waren uns ein günstiger Preis und der typische Flammen- und Flackereffekt.

Grundsätzliche Eigenschaften

Solarfackeln verfügen über aus mehreren LEDs bestehende Leuchtmittel, die in einem festgelegten Rhythmus flackern und so das Tanzen einer Flamme simulieren. Als Stromquelle dient ein kleiner Akku, der tagsüber mithilfe eines Mini-Solarpanels aufgeladen wird.

Tägliches Ein- und Ausschalten ist unnötig. Ein kleiner Lichtsensor registriert, wann es dunkel ist und aktiviert oder deaktiviert das Flackerlicht. Zusätzlich ist ein Power-Taster oder Schalter integriert, mit dem sich die Lampe etwa über die Wintermonate ausschalten lässt. Vor der ersten Nutzung empfiehlt es sich, die Lampen einmal komplett aufzuladen.

Unterschiede

Abgesehen vom Design der Leuchten unterscheiden sich sowohl die Anzahl der für den Flackereffekt genutzten LEDs als auch die Größe von Akku und Solarpanel.

Zwar ist Design Geschmackssache, einen entscheidenden Unterschied beim Erscheinungsbild gibt es allerdings: das verwendete Material. Während acht von zehn Lampen komplett aus schwarzem Kunststoff gefertigt sind, besteht die eigentliche Fackel bei zwei Modellen aus Bambus. Damit sieht sie authentisch aus, da sie an klassische Petroleum-Fackeln erinnert und verringert so potenziell Kunststoffabfälle. Das LED-Modul mit integriertem Akku und Solarpanel wird hier lediglich von oben auf die Holzfackel aufgesetzt. Das ist leider weder besonders stabil, noch sieht es hochwertig aus. Schade, denn die Idee dahinter gefällt uns gut. Wer es modern mag, wird tendenziell eher zu den Fackeln aus Kunststoff greifen. Hier wird die Lampeneinheit von oben in den Fackelkörper eingesetzt und durch Verdrehen fest damit verbunden.

Bild: TechStage.de

Die kleinste Lampe in unserem Testfeld ist die Fackel von Iso Trade mit einer Höhe von gerade einmal 51 cm. Zum Vergleich, die größten Modelle, wie die Noname-Lampe, die Fackeln von Flowood und Kesser kommen auf eine Höhe von rund 75 bis 78 cm. Mit 68 cm zwar nicht ganz so hoch, dafür aber besonders breit ist das Modell von Spetebo. Am schmalsten sind die Lampen aus dem 6er-Set von Moxled.

Wie viele LEDs in den einzelnen Fackeln für den Flackereffekt sorgen, ist bedauerlicherweise nicht in allen Produktbeschreibungen ersichtlich. Die meisten LEDs bietet mit 96 Stück etwa die Lampe von Flowood. Die Fackeln von Kesser haben 33 LEDs, die Lampen von Iso Trade sogar nur zwölf LEDs an Bord.

Die als Fackeln vertriebenen Leuchten lassen sich zwar alle in den Boden stecken, allerdings bieten einige Modelle, wie etwa das Noname-Modell zusätzlich die Möglichkeit aufgestellt oder an die Wand geschraubt zu werden.

Vergleichstest

Bis auf die beiden Bambusfackeln müssen die Solarlampen nach dem Auspacken zusammengesteckt werden. Das funktioniert bei allen Modellen problemlos. Qualitätsunterschiede sind hier noch nicht erkennbar.

Um die verschiedenen Fackeln vergleichen zu können, schalten wir die Lampen zunächst alle aus und laden sie für zwei Tage bei bestem Sonnenschein. Hier gibt es nun die ersten Unterschiede. Bei den Bambusfackeln oder den Modellen Iso Trade, Spetebo und Everbeam ist der Schalter neben dem Leuchtmittel im Inneren der Fackel platziert. Um hier heranzukommen, muss die Lampe zunächst auseinandergenommen werden. Die Fackeln von Kesser, Moxled und das Noname-Modell haben den Power-Schalter stattdessen an der Außenseite platziert. Das ist deutlich komfortabler.

Da alle Anbieter eine Leuchtdauer von mindestens vier bis sechs Stunden versprechen, warten wir zunächst auf die einsetzende Dunkelheit und prüfen, ob sich alle Fackeln einschalten. Das funktioniert zuverlässig. Schon während der Dämmerung schalten sich nach und nach alle zehn Fackeln ein. Um zu prüfen, wie lange die Akkus tatsächlich halten, starten wir ab 23 Uhr ein Zeitraffervideo. Zu unserer Überraschung ist zu diesem Zeitpunkt der Akku der kleinen Fackel von Iso Trade schon sehr schwach und die Lampe eher am Glimmen als am Flackern. Die anderen neun Fackelmodelle leuchten aber noch mit voller Leuchtkraft. Bei der Auswertung des Videos dann die nächste Überraschung. Die schwach vor sich hin glimmende Fackel von Iso Trade hält bei der niedrigen Helligkeit trotzdem bis in die Morgenstunden durch. Die Akkus der restlichen Fackeln überstehen gar die komplette Nacht und so deaktivieren sich die Lampen bei Sonnenaufgang, noch bevor der Akku leer ist.

Bei der Helligkeit und dem Flammeneffekt gibt es zwar Unterschiede, diese fallen insgesamt aber deutlich geringer aus, als vermutet. Grundsätzlich sind die Fackeln eher als hübscher Lichteffekt, weniger zur Beleuchtung gedacht. In ausreichender Anzahl aufgestellt, reicht das Licht aber aus, um etwa einen Weg zu beleuchten. Subjektiv am hellsten sind die Lampen von Flowood, Everbeam, Gearlite und die beiden Bambusfackeln. Mit Abstand die schwächste Fackel, auch bei vollem Akku, ist das Modell von Iso Trade.

Selbst die Iso-Trade-Fackel mit nur zwölf LEDs flackert, allerdings wirkt das der Flammeneffekt weniger realistisch als bei den Fackeln mit mehr Einzel-LEDs. Die Unterschiede zwischen den Fackeln mit 33 und 96 LEDs sind allerdings nur bei sehr genauem Hinsehen ersichtlich. Steht die Fackel nicht vor einem auf dem Tisch, sondern flackert im Hintergrund, müssen es keine 96 LEDs sein.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus dem Testfeld bieten die modernen Fackeln von Moxled und Gearlite. Mit 4 bis 6 Euro je Fackel sind diese nicht nur besonders günstig, sondern zudem ausreichend hell und mit ausdauerndem Akku und externem Power-Schalter bestückt.

Soll es eine weniger moderne Variante sein, empfehlen wir die günstige Noname-Fackel, die breite Lampe von Spetebo oder die Bambusfackel von Hapro. Die Modelle von Flowood und Everbeam schneiden zwar im Praxistest ebenfalls einwandfrei ab, allerdings sind sie im Vergleich zu den anderen Fackeln deutlich zu teuer.

Langzeiterfahrung

Der Autor nutzt solche Solarlampen und Fackeln bereits seit Jahren privat. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass Haltbarkeit und Lebensdauer der Lampen sehr unterschiedlich ausfallen. Die schlechtesten Erfahrungen haben wir mit günstigen Lampen aus Discounter und Baumarkt gemacht. Solche unter 2 Euro erhältlichen Modelle mit lediglich einer kleinen LED halten oftmals nur eine Saison.

Bei unseren privat gekauften Fackeln (Noname-Modelle von Aliexpress) gibt es nach über drei Jahren ebenfalls einige Ausfälle. Von 16 gekauften Fackeln funktionieren aktuell noch elf Stück. Die restlichen Fackeln funktionieren und flackern die ganze Nacht über, obwohl sie auch in den Wintermonaten im Garten standen. Abgesehen von vergrautem Kunststoff und Eintrübungen beim Solarpanel gibt es keine großen Beeinträchtigungen.

Andere Kollegen haben da deutlich mehr Ausfälle zu beklagen. Die Praxis zeigt leider, dass auch ein hoher Preis kein Garant für bessere Qualität ist. Bei Preisen ab unter 5 Euro ist das immerhin verschmerzbar.

Preise

Die von uns getesteten Fackeln sind bis auf eine Ausnahme auf Amazon erhältlich.

Wer sich ein alternatives Modell aussucht, sollte auf die Produktspezifikationen achten. Lampen mit weniger als 33 LEDs flackern nicht ganz so schön. Auch auf die Größenangaben sollte man bei der Auswahl achten. Die Produktfotos können hier schnell in die Irre führen. Wer die Fackeln etwa auf Aliexpress bestellt, sollte auf Versandkosten und Versandort achten.

Fazit

Wer sich stimmungsvolles Fackellicht in den Garten holen möchte, muss nicht viel investieren. Unser Vergleichstest zeigt, dass günstig nicht automatisch schlecht sein muss. Die Unterschiede beim Flammeneffekt fallen trotz unterschiedlich vieler Einzel-LEDs geringer aus als erwartet. Für ein hübsches und sicheres Flackern im sommerlichen Garten sind auch Solarfackeln der unteren Preisregion ausreichend.