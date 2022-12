Laptop-Zubehör für Homeoffice & Reisen: Sichtschutz, Notebook-Kissen, Powerbank & Co.

Mit dem Kauf eines Laptops alleine ist es noch nicht getan. Zahlreiche Möglichkeiten an Zubehör bieten sich an. Einiges ist unverzichtbar, etwa eine Schutzhülle oder Tasche für den Transport oder ein USB-Hub zum Anschließen weiterer Geräte auf dem Schreibtisch.

Anderes Zubehör erhöht den Komfort oder macht aus dem Laptop in Verbindung mit passender Maus, Tastatur und zusätzlichem Bildschirm einen vollwertigen Arbeitsplatz. Neben passenden Schreibtischlampen und Screenbars bieten sich auch Lautsprecher an. Ein Laptopkissen wiederum ist die richtige Wahl für jeden, der gerne vom Bett aus mit dem Laptop herumhantiert.

Laptop-Ständer für den Schreibtisch

Ein Ständer für ein Laptop bietet sich in vielen Szenarien an. Etwa, wenn nur ein niedriger Tisch zur Verfügung steht, um das Notebook oder Macbook höher zu platzieren oder wenn der mobile Rechner mit einem Monitor als Desktop-Ersatz genutzt wird, um mehr Platz unter dem Gerät zu haben. Wer lieber mit einer richtigen Tastatur tippt, kann diese dann unter dem Ständer positionieren.

Bild: TechStage.de

Die günstigsten Varianten von Hersteller Hama bekommt man ab 10 Euro. Hierbei handelt es sich aber nur um eine angehobene, schräge Platte. Der erleichtert das Tippen darauf und erhöht leicht die Sichtposition. Platz gewonnen ist damit aber keiner. Ab 15 Euro bekommt man höhenverstellbare Ständer, bei denen der Neigewinkel anpassbar ist.

Wer auch den Platz unter dem Rechner nutzen will, sollte zu einem klassischen „Stand“ greifen. Hier liegt die Ablagefläche für den Rechner auf einem oder mehreren Standfüßen. Der Autor dieses Texts nutzt den CASCHA HH 2055 Laptopständer für 15 Euro bei Amazon. Diese besteht aus zwei keilförmigen Füßen mit jeweils einer gepolsterten Auflagefläche, die von zwei Metallstreben und Schrauben zusammengehalten wird. Das schafft zusätzlich Platz unter dem Notebook und bringt den Laptop-Bildschirm mehr auf Höhe eines Zusatzmonitors.

Für Gamer interessant sind Laptop-Auflagen und Ständer mit integriertem Lüfter. Das sorgt für zusätzliche Kühlung für den Gaming-Laptop (Ratgeber). Es gibt zudem Tischhalterungen für Monitor und Laptop.

Laptop-Auflagen und Halterungen für Couch und Bett

Wer den Laptop bequem im Bett oder auf der Couch nutzen möchte, greift zu einem kleinen Laptop-Tisch oder Tablett. Entsprechende Modelle aus Kunststoff oder Bambus bekommt man bei Amazon ab 20 Euro. In der Neigung verstellbar ist etwa der Tisch von Relaxdays für 35 Euro. In eine kleine Schublade passen Kabel oder USB-Sticks.

Bequemer im Bett ist etwa das Laptop-Kissen von Huanuo für 30 Euro. Dabei handelt es sich im Prinzip um ein Holzbrett für das Notebook auf einem Kissen, das man bequem auf die Beine ablegt. Ebenfalls für den Schoß geeignet ist das Bosign Surfpillow ab 47 Euro.

Sicherer Transport: Taschen und Schutzhüllen

Notebooks sind dafür gemacht, mitgenommen zu werden. Jedoch achten viele zu wenig auf entsprechenden Schutz beim Transport. Dank schlanker Geräte reicht oft eine kleine Tasche. Alternativ nutzt man einen Schutzbezug aus Neopren für den Rechner. Mittlerweile bieten viele Rücksäcke und Taschen ein eigenes, gepolstertes Schutzfach für ein Laptop. Aus eigener Erfahrung wissen wir allerdings, dass das oft nicht reicht.

Bild: TechStage.de

Die einfachste Lösung ist eine gepolsterte Schutzhülle aus Neopren oder Filz. Diese nimmt man dann in einer herkömmlichen Tasche oder Rucksack mit. Beim Kauf sollte man exakt auf die Abmessungen achten. Wichtig ist hier der Formfaktor. Einige Laptops sind in 16:9 oder 16:10 gehalten, andere wiederum in 3:2. Ein Notebook mit 16:10 ist bei einer Diagonale von 14 Zoll etwas breiter, aber weniger hoch als ein Gerät im 3:2-Format.

Speziell für Laptops ausgelegte Taschen sind nach wie vor eine passable Lösung. Hier bieten sowohl Hersteller als eine nahezu unendliche Zahl an Drittanbieter entsprechende Taschen. Eine Schutzhülle aus Neopren bekommt man für knapp über 10 Euro. Umhängetaschen gibt es bereits für 30 Euro.

Sonnenblenden und Sichtschutz für Laptops

Ebenfalls praktisch ist eine Blende für das Notebook. Hier ist zu unterscheiden zwischen Sonnenblenden, wenn man den Rechner im Garten oder auf dem Balkon nutzen will und einem Sichtschutz – auch Privacy Filter genannt. Letzterer verhindert, dass Dritte in der Bahn den Bildschirm ohne Weiteres ablesen können. Das ist wichtig, wenn man etwa „delikate“ Angelegenheiten am Bildschirm bearbeitet.

Andere Schutzfolien wiederum verringern Reflexionen („Anti-Glare-Filter“) oder schützen einfach die Oberfläche des Displays vor Kratzern. Die Extremform für arbeitswütige Outdoor-Fans ist ein Laptop-Zelt für 45 Euro.

USB-Hubs und Docking-Station

Ein USB-Hub ist für Notebooks definitiv ein Must-have, wenn man Tastatur, Maus, Datenträger und weitere Geräte nutzen will. Viele Laptops kommen nur noch mit wenigen Anschlüssen zum Endkunden. Mehr als jeweils zwei USB-A und USB-C-Anschlüsse sind selten zu finden, kleine Laptops haben oft nur zwei USB-C-Buchsen an Bord.

Die einfachste Lösung ist ein passives USB-Hub mit vier Anschlüssen. Es bezieht seinen Strom ausschließlich über den Laptop. Wer mehr Verbraucher nutzen will, kann bis zu sieben Geräte verbinden, braucht dann aber meistens ein zusätzliches Netzteil. Mehr zu dem Thema erklären wir im Ratgeber USB-C-Docks, eGPUs, Monitore mit Hub: HDMI, USB & mehr für Laptop & Macbook.

Ein aktives USB-C-Dock, auch Docking Station genannt, versorgt das Notebook und alle weiteren Geräte mit Strom. Dieses Gerät ist entsprechend teuer. Es bietet sich vor allem auch dann an, wenn man einen oder mehrere Zusatz-Monitore nutzen will.

Powerbanks für Laptops und Powerstations

Unterwegs kann dem Laptop schnell der Saft ausgehen. Die Lösung ist eine ausreichend starke Powerbank. Entsprechende Geräte, die auch ein Notebook versorgen, zeigen wir im Beitrag Die beste Powerbank für Laptop & Smartphone: Unterwegs genug Strom ab 23 Euro.

Bild: TechStage.de

Deutlich mehr Energiereserven bietet eine Powerstation - die kosten aber ein paar Euro mehr als einfache Powerbanks. Um das Notebook zu betreiben, reicht auch eine preiswerte Variante. Welche Powerstation infrage kommt, zeigt unsere Top 10 Powerstations bis 500 Euro: günstiger Notstrom für den Blackout.

Headsets

Ein Must-have ist ein Headset, um dienstliche Besprechungen mit Skype, Teams oder Zoom durchzuführen. Welche Modelle hier infrage kommen, zeigt unser Ratgeber Das beliebteste Headsets für Teams, Skype und Zoom ab 10 Euro.

Die Kardinalfrage lautet dabei: Bluetooth oder Kabel? On-Ear oder In-Ear? Aus eigener Erfahrung können wir bestätigen, dass kabellose Headsets große Vorteile bieten. Allerdings ist eine Lösung mit Kabel meistens zuverlässiger - zumindest kann denen nicht der Strom ausgehen.

Jabra Evolve2 30 Headset mit Aufbewahrungstasche Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Taste zum Stummschalten des Mikrofons Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Leiser/Lauter-Tasten und Wiedergabestopp Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Spezielle Taste für Microsoft Teams Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Bild: Techstage Jabra Evolve2 30 Das Jabra Evolve2 30 im Test

Zusätzlich muss man entscheiden, ob man per ANC komplett abgekapselt sein oder doch noch das Umfeld mitbekommt will. Hier bieten sich dann monaurale Headsets mit nur einer Kopfhörermuschel als Alternative an.

Lautsprecher

Wer den Sound seines Laptops aufbessern möchte, kann zu Lautsprechern greifen. Allerdings sollte man bei günstigen Speakern um die 15 Euro nicht zu viel erwarten. Wir haben gute Erfahrungen mit den Logitech Z200 (Testbericht) für 30 Euro gemacht. Wer großen Wert auf Bass legt, muss hingegen zu einer Variante mit Subwoofer greifen. Weitere Alternativen zeigen wir im Ratgeber Die besten PC-Lautsprecher für Gaming, Homeoffice & Musik ab 25 Euro finden.

Bild: TechStage.de

Externe Festplatte: HDD und SSD

Eine externe Festplatte bietet sich als zusätzliche Backup-Lösung an für große Dateien (Fotos, Videos), die man nicht permanent nutzen möchte. Idealerweise sollte man diese dann nicht im gleichen Raum aufbewahren wie den Rechner. Worauf man beim Kauf achten sollte, erklären wir im Ratgeber Beste externe Festplatte finden: So bekommt ihr am meisten Speicher pro Euro.

Eine HDD-Lösung bietet viel Speicher im Verhältnis zum Kaufpreis. Dafür sind diese Festplatten nicht so gut für den Transport geeignet, da sie größer und empfindlicher sind gegen Erschütterungen und zudem ein Netzteil brauchen. Für den mobilen Einsatz bietet sich deshalb eher eine SSD an, die per USB-Anschluss Strom bezieht und weniger empfindlich ist.

Mäuse

Nicht jeder arbeitet gerne mit einem Touchpad. Eine gute Ergänzung zum Notebook ist deshalb eine Maus. Hier gibt es viele Varianten. Eine kabellose Maus verhindert zusätzlichen Kabelsalat, dafür braucht sie Batterie oder Akku. Hochwertige Modelle können auch per Kabel betrieben werden, wenn der Akku leer sein sollte. Zu unterscheiden ist hier zwischen einer Maus mit Bluetooth, die direkt mit dem Laptop verbunden werden kann oder einem Modell mit proprietärer Funk-Technik, die eines USB-Dongles bedarf. Mehr zum Thema erklären wir im Ratgeber Die richtige Maus fürs Büro und Homeoffice finden.

Cherry MW4500 Bild: TechStage.de

Wer Schmerzen im Arm durch die Mausnutzung ("Mausarm") hat, kann über eine ergonomische Maus (Ratgeber) nachdenken. Gute Erfahrungen haben wir hier mit vertikalen Mäusen gemacht.

Tastaturen

Wer bequemer tippen will, kann sich eine externe Tastatur kaufen. Auch hier gibt es preiswerte kabelgebundene Modelle wie auch kabellose Varianten mit Funk oder Bluetooth. Wer im Homeoffice gerne leise tippt, greift zu einem Silent Keyboard. Für die Haptik einer Schreibmaschine gibt es Tastaturen mit mechanischen Schaltern.

Logitech K280e Bild: TechStage.de Logitech K280e Bild: TechStage.de Logitech K280e Bild: TechStage.de Logitech K280e Bild: TechStage.de Logitech MK295 Silent Bild: Techstage Klim Chroma Bild: Techstage Klim Chroma Bild: Techstage Cherry Stream Desktop Recharge Tastatur und Maus Bild: TechStage.de Cherry Stream Desktop Recharge Tastatur und Maus Bild: TechStage.de Leise Tastaturen Leise und wasserfeste Tastaturen im Test

Monitore

Deutlich komfortabler arbeitet es sich an einem richtigen Monitor. In Verbindung mit Maus, Tastatur und Bildschirm baut man so den Laptop im Homeoffice zu einem vollwertigen Desktop-Ersatz aus. Bereits ab knapp über 100 Euro bekommt man einen vernünftigen Monitor mit 24 Zoll. 27 Zoll gibt es schon ab 140 Euro.

Bild: TechStage.de

Für eine bessere Ergonomie sorgen Bildschirme, die sich umfassend in der Höhe verstellen lassen. Worauf man achten sollte, zeigen wir in unserem Beitrag Displays: Günstige Monitore unter 180 Euro für Arbeit, Surfen, Gaming.

Lampen

Licht ist zum Arbeiten am Rechner wichtig und wird häufig unterschätzt. Empfehlenswert sind Lampen ab etwa 600 Lumen. Neben der klassischen Schreibtischlampe bieten sich sogenannten Screenbars an. Diese legt oder klemmt man oben auf den Bildschirm. Mehr zum Thema Beleuchtung erklären wir im Ratgeber Smart, hell & schick: Das richtige Licht fürs Homeoffice.

Bild: TechStage.de

Fazit

Mit dem richtigen Zubehör wandelt man ein Laptop zu einem vollwertigen Arbeitsplatz. Wie viel Zubehör es sein soll, hängt letzten Endes von den eigenen Vorlieben und dem geplanten Einsatzzweck ab. Ein Must-have sind Schutzhüllen für den Transport in einer Tasche, empfehlenswert ist zudem ein passives USB-Hub, um weitere Geräte anschließen zu können. Auch an einer Maus kommt man kaum vorbei, da sie wesentlich bequemer zu bedienen ist als das Touchpad.