Laptop-Kaufberatung: Das bieten Windows-Notebooks aller Preisklassen

Laptops gibt es in einer Vielzahl an Größen und Ausstattungsvarianten. Auch wenn Tablets in vielen Bereichen eine Alternative geworden sind, etwa zum Streaming (Ratgeber), Surfen oder für einfache Spiele, bleiben Notebooks in vielen Bereichen unverzichtbar. Dank integrierter Tastatur und ausreichend großem Screen sind sie die erste Wahl für die Arbeit mit Office-Anwendungen oder zum Verfassen von Texten unterwegs, im Homeoffice oder im Büro. Auch bezüglich Software führt oft kein Weg an vollwertigen Windows-Rechnern vorbei. Mittlerweile stellen Laptops einen vollwertigen Desktop-Ersatz dar, speziell in Verbindung mit einem externen Monitor (Ratgeber), einer Tastatur (Ratgeber) sowie Maus (Ratgeber).