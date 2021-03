Kurioses und praktisches Zubehör für Rasenmähroboter

Draht & Verbindungsstücke

Das Frühjahr ist ein guter Zeitpunkt, um den Leitungsdraht zu überprüfen. Der erste Check geht über die Ladestation und den Roboter sowie eine eventuell vorhandene App. Sobald hier Fehler auftreten, muss man ins Detail gehen. Wenn eine optische Untersuchung des Kabels keine offensichtlichen Risse zeigt, sollte man sich ein Multimeter zulegen. Damit kann man an der Station messen, ob es vielleicht an der Verbindung zwischen Draht und Ladestation hakt. Eine Option ist es, den Draht mit einem Mittelwellenradio abzugehen. Ein Bruch im Kabel hört man damit durch ein Rauschen. Im Roboter-Forum erklären die Nutzer , wie man das Radio zum Finden von Bruchstellen nutzen kann.

Wer neuen Draht kauft, etwa um eine Stelle zu flicken oder um den Bereich zu verändern, sollte zum gleichen Material greifen, das bereits unter der Erde liegt. Unterschiedliche Materialien können Probleme bereiten, etwa wenn Kupfer und Aluminium gemischt werden. Die Roboter sind in der Lage, mit dem Draht jedes Herstellers zu arbeiten. Beim Kauf sollte man aber auf die empfohlene Fläche achten. Das bezieht sich meist auf den Durchmesser des Kabels. Je größer dieser ist, desto geringer ist der Widerstand im Kabel und desto länger kann das Kabel sein. Wer nur eine Stelle flicken möchte, der sollte zu den Reparatursets seines Herstellers greifen. Darin sind neben Kabeln zusätzliche Haken und wetterfeste Verbindungsstücke enthalten. Diese sind einfach zu nutzen, man muss aber sicherstellen, dass der abisolierte Bereich des Drahtes komplett innerhalb des Kabelverbinders liegt.

Unterstand

Dabei hat man eine große Auswahl an Produkten. Neben den offiziellen (und meist vergleichsweise teuren) Garagen der jeweiligen Hersteller gibt es zahlreiche Drittanbieter, die solche Produkte im Angebot haben. Das Design reicht dabei von Unterständen mit Plexiglas bis hin zu Garagen, die Hundehütten ähneln. Abhängig vom Design sollte man auf einen soliden Aufbau und eine gute Möglichkeit zur Verankerung achten, damit etwa Windböen den Unterstand nicht aus dem Boden reißen. Es spricht nichts dagegen, in der Werkstatt die Werkbank (Ratgeber) samt Säge (Ratgeber) herauszuziehen, um damit einen eigenen Unterstand zu bauen. Dabei muss man allerdings darauf achten, wie viel Platz der Mähroboter seitlich und nach vorne zum Navigieren benötigt.

Neue Klingen & Messer

Wird der Mähroboter laut, kann es an Verstopfungen im Mähwerk und an abgenutzten Messern liegen.

Jeder Hersteller liefert für seinen Mähroboter Ersatzklingen. Dazu gibt es eine breite Auswahl an Angeboten von Drittanbietern. Das hört sich teilweise großartig an, denn sie versprechen etwa Titanklingen und Ähnliches. Die Angebote sind verlockend, für den Preis einer Packung Originalklingen bekommt man beim Drittanbieter Schneiden für drei oder vier Wechsel. Ein Ausprobieren schadet nicht, allerdings muss man darauf achten, dass die Schrauben kompatibel sind.

Die größte Auswahl an Klingen von Drittherstellern hat wahrscheinlich Amazon . Hier reicht es, einfach nach " Markennahme + Ersatzmesser " zu suchen.

Aufkleber

Auf die Spitze treibt das Husqvarna. Über die Seite MyHusqvarna kann man komplette Foliensätze bestellen, die auf den jeweiligen Automower abgestimmt sind. Das reicht von Länderflaggen bis hin zu Blumen- oder Tiermustern. Wer nicht so weit gehen möchte, oder keinen Automower hat, der kann eigene Designs mit selbstklebender Autofolie verwirklichen. Wer also einen gerne einen Mähroboter im Karbon-Look oder in Metallic hätte, findet bei Amazon zahlreiche Optionen.