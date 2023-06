Kühlboxen für Auto, Camping & Co. mit App, Akku, Eiswürfelmaschine ab 13 Euro

Wer beim Camping, auf dem Festival oder am Strand Abkühlung durch Kaltgetränke sucht oder auch nur das Grillgut frisch halten will, findet eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Kühlboxen mit unterschiedlicher Technik. Doch welche Systeme sind, wofür geeignet und lohnen sich Extras wie App-Anbindung, interner Akku oder gar der integrierte Eiswürfelbereiter? Dieser Ratgeber hilft, die beste Kühlbox für die eigenen Ansprüche zu finden. Dieser Artikel gehört zu unserer Themenwelt Camping.

Neben der Größe und Aufteilung der Kühlboxen unterscheiden sich diese vor allem durch die eingesetzte Technik. Und hier gilt es genau hinzusehen, damit die Kühlbox auch tatsächlich so funktioniert, wie erwünscht.

Absorberkühlboxen

Bei den Kühlboxen gibt es, wie auch bei Camping-Kühlschränken, Modelle mit Absorbertechnik. Hier wird ein Wasser-Ammoniak-Gemisch elektrisch erhitzt und der Ammoniak verdampft und nimmt beim Abkühlen die Wärme aus der Kühlbox auf. Nach dem Abkühlen wird er erneut verdampft.

Diese Kühlboxen können neben Strom auch mit Gas betrieben werden, weshalb sie für die Nutzung fernab des Stromnetzes besonders interessant sind – etwa beim Camping. Durch die mittlerweile sehr effektiven mobilen Solarkraftwerke und Photovoltaik-Panels verliert dieser Punkt jedoch an Relevanz. Sehr positiv ist die sehr geringe Geräuschentwicklung der Geräte. In der Praxis sind sie kaum bis gar nicht zu hören. Die Anschaffungskosten sind im Verglich zu Geräten mit Kompressor vergleichbar.

Allerdings arbeiten die Geräte wenig effektiv und benötigen vergleichsweise viel Strom oder Gas. Die Absorber-Kühlung ist außerdem stark von der Außentemperatur abhängig. Ab einer Außentemperatur von 30 bis 35 Grad findet kaum oder keine Kühlung mehr statt. Die Kühlleistung ist zudem stark schwankend und deshalb nicht für sensible Lebensmittel oder etwa Medikamente geeignet. Im besten Fall erreichen solche Systeme Temperaturen von 25 Grad unter der Umgebungstemperatur.

Kompressorkühlboxen

In Kompressor-Kühlgeräten werden Kältemittel auf natürlicher oder FKW-Basis verwendet. Mittels eines Verdampfers geht es vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über. Das verdampfende Kältemittel entzieht der Kühlbox Wärme und sorgt so für Abkühlung. Der Kompressor komprimiert das Kältemittel anschließend und führt es wieder dem Verdampfer zu.

Kühlbox Bild: TechStage.de

Kompressorkühlboxen sind in den vergangenen Jahren deutlich effektiver geworden, was Energieverbrauch und Kühlleistung betrifft. Selbst Gefrierfächer sind dank absoluten Kühltemperaturen von bis –20 Grad möglich. Anders als Absorber sind die Kühlboxen mit Kompressor kaum von der Umgebungstemperatur abhängig. Zwar gibt es auch hier Grenzen, Temperaturschwankungen treten aber erst bei Umgebungstemperaturen über 40 Grad auf.

Zur Stromversorgung kommen in der Regel wahlweise ein 12-Volt oder ein 230-Volt-Netzteil zum Einsatz. Eine Versorgung per Gas ist hier nicht möglich. Anders als Absorber sind die Kompressormodelle deutlich zu hören und auch schwerer.

Passivkühlboxen

Die einfachsten Kühlboxen besitzen kein Kühlaggregat, sondern schützen das Kühlgut durch dicke, isolierte Wände und den Einsatz von vortemperierten Kühl-Pads. Wie lange die vorgekühlten Lebensmittel oder Getränke kühl bleiben, ist stark von der Außentemperatur abhängig.

Kühlbox Bild: TechStage.de

Die günstigsten Kühlboxen eignen sich also nur zum kühl halten, nicht aber zum Herunterkühlen – ideal etwa für das gekühlte Getränk am See oder den Transport im PKW. Die bunten Kunststoffbehälter gibt es dafür schon ab etwa 10 Euro.

Thermoelektrische Kühlboxen

Diese Boxen sind die günstigsten Modelle mit integrierter Kühlung. Die dick isolierten Boxen haben in der Regel einen kleinen Lüfter im Deckel integriert. Zur Versorgung dient meist der 12-Volt-Kfz-Anschluss (Zigarettenanzünder). Soll das Gerät auch an einer Schuko-Steckdose funktionieren, benötigt man ein Modell mit 230-Volt-Netzteil.

Die Kühlleistung solch thermoelektrischen Boxen ist allerdings sehr gering und von der Außentemperatur abhängig. Letztlich sind solche Systeme nur in Kombination mit vorgekühlten Lebensmitteln und Kühlpads sinnvoll nutzbar. Um etwa Lebensmittel auf einer langen Fahrt oder einen Tag am See frisch zu halten, ist diese Lösung für rund 50 Euro prima geeignet. Zum Herunterkühlen fehlt es aber an Leistung.

Kühlboxen mit Extras

Abgesehen von den verschiedenen Technologien, gibt es auch Unterschiede in der Ausstattung. So bieten mittlerweile viele Hersteller Kühlboxen mit App-Anbindung ans Smartphone an. Wer besonders empfindliche Lebensmittel oder gar Medikamente lagern will, hat so die Temperatur immer im Blick und kann die Temperatur per Fingerzeig regulieren. Ein Beispiel hierfür ist etwa die Kompressorkühlbox Kesser mit 42 Litern Nutzraum und App-Anbindung für rund 235 Euro. Die Box kühlt bis –20 Grad und wird per 12 Volt, 24 Volt oder 230 Volt versorgt. Letztlich sind die Geräte mit smarter Anbindung aber etwas teurer und bieten aus unserer Sicht kaum praktischen Mehrwert – im Zweifel tut es hier auch ein einfaches Funkthermometer wie etwas das sehr empfehlenswerte Switchbot Outdoor Meter (Ratgeber).

Ganz neu im Programm sind Kühlboxen mit integriertem Akku, welche auch fernab vom Stromnetz funktionieren. Neben einfachen thermoelektrischen Geräten gibt es mittlerweile auch Kompressorkühlboxen mit integriertem Stromspeicher. Während das Modell von Anker aktuell noch bei Kickstarter gelistet ist, ist die Ecoflow Glacier bereits im Handel erhältlich.

Kühlbox Bild: TechStage.de

Die Eckdaten dieser Kompressorkühlbox können sich sehen lassen: Bis zu –25 Grad Kühlung, 40 Stunden Akkulaufzeit, integrierte Powerbank, ein Fassungsvermögen von 38 Litern und App-Anbindung. Und sogar noch ein besonders Extra ist an Bord. Die Ecoflow Glacier verfügt über eine integrierte Eiswürfelmaschine. So genial wir diese Premium-Kühlbox auch finden – mit ihren Abmessungen von 78 × 39 × 45 cm und einem Gewicht von 23 kg ist sie extrem klobig und mit aktuell 1200 Euro zu teuer.

Wer nicht auf solche Premium-Ausstattung verzichten will, bekommt das ganze deutlich günstiger, wenn man Kühlbox, Stromversorgung und Eiswürfelbereiter einzeln kauft. Ein Beispiel gefällig?

Eine Kompressorkühlbox mit 42 Litern Volumen, App-Steuerung und Stromversorgung mit 12 Volt, 24 Volt und 230 Volt gibt es für 235 Euro. Eine für die Stromversorgung benötigte Powerstation (Mobiler Stromspeicher) mit 512 Wh Kapazität und bis 1000 Watt Leistung gibt es vom Markenhersteller für 399 Euro. Ein Eiswürfelbereiter mit einer Eisproduktion von bis zu 13 kg innerhalb von 24 Stunden ist ab 100 Euro erhältlich. Die so zusammenkommenden 734 Euro sind zwar ebenfalls nicht besonders günstig, aber zumindest deutlich billiger als die Komplettlösung. Wer mehr zu günstigen Powerstations erfahren will, sollte sich unsere TOP 10 Solargeneratoren bis 500 Euro ansehen.

Fazit

Vor dem Kauf einer Kühlbox sollte man sich entscheiden, ob diese Getränke und Lebensmittel lediglich kühl halten oder auch abkühlen soll. Geht es nur darum, die vorgekühlten Getränke vor schnellem Erhitzen zu schützen, sind günstige passive Kühlboxen ab 13 Euro zusammen mit Kühlelementen ausreichend. Noch etwas länger kühl halten die thermoelektrischen Boxen ab etwa 36 Euro.

Wer seine Lebensmittel in der Kühlbox auch herunterkühlen will, muss aber deutlich mehr investieren. Hier ist auf jeden Fall die Kompressorkühlbox unser Favorit. Zum einen sind diese nicht mehr teurer als Absoberkühlboxen und zum anderen arbeiten sie unabhängig von der Umgebungstemperatur. Wer auf eine Versorgung per Gas angewiesen ist, muss sich für die Absorberlösung entscheiden.