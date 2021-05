Kopfhörer für Kinder: Sichere, günstige und gute Headsets für Reisen und Schule ab 20 Euro

Wer auf der Fahrt in den Urlaub zum zigten Mal Bibi & Tina, Feuerwehrmann Sam, Paw Patrol & Co. hört, der wird sich irgendwann Kopfhörer wünschen. Vor allem, wenn noch mehrere Stunden Fahrt oder Flug vom Ziel trennen. Wir haben mehrere Kopfhörer ausprobiert und zeigt, was man beim Kauf beachten sollte.

Grundsätzlich unterscheidet man bei Kopfhörern zwischen In-Ear-, On-Ear und Over-Ear-Modellen. Für Erwachsene ist die Auswahl riesig. Selbst Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) sind mittlerweile günstig zu haben. Mehr dazu im Artikel Testsieger: Das sind die besten Kopfhörer ihrer Klasse.

Bei Kindern schrumpft die Auswahl. Zwar gibt es einige In-Ear-Modelle für Kinder, deren maximale Lautstärke begrenzt ist. Grundsätzlich raten wir aber davon ab, In-Ears bei Kindern zu verwenden. Denn bei Kopfhörern handelt es sich streng genommen um Hygieneprodukte. Stecken sich die Kleinen verunreinigte In-Ears in die Ohren, kann das zu Reizungen, im schlimmsten Fall zu sogar zu Entzündungen führen.

Over-Ear-Kopfhörer liegen im Gegensatz zu On-Ear-Modellen nicht auf dem Ohr auf, sondern umfassen es komplett. Dadurch sind sie beim längeren Tragen vor allem bei empfindlichen Ohren angenehmer. Zusätzlich schirmen sie die Umgebung besser ab. Das mag bei Erwachsenen gewünscht sein. Bei Kindern ist es eher schlecht, wenn diese von ihrer Umwelt zu wenig mitbekommen. Aus dem gleichen Grund sehen wir in ANC für Kinderkopfhörer wenig Sinn, von denen es auf dem Markt ohnehin keine Modelle gibt. Ein weiterer Nachteil der Over-Ears: Im Sommer sorgen sie zuverlässig für einen Satz heiße Ohren.

Lautstärke: Begrenzung für Kinder bei 85 dB

Kinderkopfhörer sollten eine begrenzte maximale Lautstärke haben. Empfohlen sind maximal 85 Dezibel, weniger ist im Zweifel besser. Dabei muss man sich in erster Linie auf die Angaben der Hersteller verlassen. Vor allem bei günstigen Geräten kann das eher Fantasie als Realität sein. So oder so sollte man den sicherheitshalber selbst kurz nachmessen. Dafür kann man eine App im Smartphone nutzen. Die Kollegen von heise+ stellen im Artikel Fünf Schallpegel-Apps für Android-Smartphones im Vergleich passende Programme vor. Unter Windows kann man ein Mikrofon und Anwendungen wie den Spaichinger Schallpegelmesser verwenden. Die Messungen sind natürlich nicht zu 100 Prozent genau, man sieht aber zumindest, ob ein Kopfhörer bei voller Lautstärke unter 80 oder über 100 dB liegt.

Die meisten Kindermodelle setzen auf Dämpfer, die nicht wissen, wie die tatsächliche Lautstärke der Kopfhörer ist. Nutzt man sie also bei Zuspielern mit schwachen Verstärkern, ist bei maximaler Lautstärke der Kinderkopfhörer gering. Nutzt man sie dagegen an Endgeräten mit besseren Verstärkern, kann die tatsächlich im Kinderohr ankommende Lautstärke über den angegebenen 85 db liegen. Entsprechend sollte man den Zuspieler immer wieder kontrollieren und etwa bei iOS in den Einstellungen die maximale Lautstärke regeln. Samsung bietet ähnliche Funktionen, andere Android-Geräte kann man mit einer App begrenzen, der Suchbegriff dafür ist Volume Limit.

Die Lauscher von Tonies. Bild: TechStage.de Praktisch: Das Anschlusskabel lässt sich austauschen. Bild: TechStage.de Die Tonies-Kopfhörer sind bequem zu tragen und ein gutes Investment. Bild: TechStage.de Die Kopfhörer von JBL, die Nachfolger ähneln dem Design, haben aber zusätzlich ein Mikrofon im Kabel. Bild: TechStage.de Wichtiger als der Sound sind für die Kinder meist die Aufkleber. Bild: TechStage.de Manche Kopfhörer lassen sich einklappen, praktisch zur Aufbewahrung. Bild: TechStage.de Die Kopfhörer von JVC ähneln denen von JBL. Bild: TechStage.de Auch hier gibt es Aufkleber, mit denen die Kinder ihren Kopfhörer verschönern können. Bild: TechStage.de Die Anschlüsse sehen zwar aus, als wären sie abnehmbar, sind allerdings fest eingebaut. Bild: TechStage.de Kinderkopfhörer - Bilderstrecke Kinderkopfhörer - Bilderstrecke

Kabelkopfhörer für Kinder

Unser Tipp sind Kinderkopfhörer mit Kabel. Sie sind günstig, stabil und benötigen keine Batterien. Für diesen Ratgeber haben wir mehrere Kopfhörer ausprobiert. Die meisten Markenprodukte ähneln sich im Aufbau und beim Preis. Vernünftige Kopfhörer für Kinder kosten zwischen 15 Euro und 30 Euro.

Das Schwergewicht bei den Kinderkopfhörern ist JBL. Der Hersteller baut nicht nur solide Kopfhörer, er liefert sie auch mit zahlreichen Aufklebern aus. Das ist für die meisten Kinder deutlich wichtiger als die eigentliche Soundqualität. Wir haben für den Ratgeber die JBL JR-300 ausprobiert, die allerdings derzeit nicht mehr im Handel sind. Die Nachfolger, etwa JBL JR310, sind ähnlich gut und kommen inzwischen mit einem Mikrofon.

In einem ähnlichen Preisbereich liegen die Tonies Lauscher. Sie kommen von der Macher der Toniebox (Testbericht), passen aber dank 3,5-mm-Klinke an jeden Standard-Ausgang. Im Test gefiel die Verarbeitung und die weichen Ohrenpolster. Für die meisten Kinder sollten sie angenehm zu tragen sein.

Anders als bei den JBL kann man das rund 1,3 m lange Kabel des Kopfhörers wechseln. Das geht bei den JVC HA-KD5 leider nicht. Die Testkinder spielen gerne am Kabel herum, was man vor allem am Klinkenstecker merkt. Überhaupt ist das dünne, 0,9 m lange Kabel die vielleicht größte Schwäche der JVC HA-KD5. Denn es teilt sich und geht in jede Ohrmuschel einzeln. Zudem kann man es nicht von den Ohrmuscheln lösen. Bleibt das Kind also beim Hören irgendwo hängen und reißt sich die JVC HA-KD5 vom Kopf, kann sich das Kabel unangenehm um den Hals legen.

Unser Tipp sind die aktuellen Kopfhörer von JBL oder die Tonies Lauscher. Beide Kopfhörer sind robust und liefern fürs Geld eine ordentliche Qualität.

Bluetooth-Kopfhörer für Kinder

Die Auswahl der Bluetooth-Kopfhörer für Kinder ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Das dürfte auch daran liegen, dass immer mehr Smartphones auf den Klinkenstecker verzichten. Die Antwort: Kinderkopfhörer mit Bluetooth.

Bekannte Marken wir Belkin oder JBL haben ihre Geräte entsprechend angepasst. Belkin ist dabei etwas aktueller. Neben Bluetooth 5.0 gibt es auch einen Klinkenanschluss, so dass man die Headsets mit und ohne Kabel nutzen kann. Das macht die Kopfhörer deutlich flexible, erhöht aber den Preis. Die günstigeren Geräte verzichten leider meist auf ein Klinkenkabel, entsprechend sollte man darauf achten, dass sie vor der Reise geladen sind.

Wer mehr als ein Kind hat, der sollte sich gleich noch mit dem Thema Dual-Audio für Bluetooth beschäftigen. Denn die meisten Geräten können zwar mehr als ein Headset koppeln, aber nur zu einem Streamen. Hier helfen spezielle Adapter. Mehr dazu zeigen wir im Artikel Testsieger: Die besten Bluetooth-Audio-Adapter für Computer, Heimkino, KFZ und Kopfhörer. Für die Nintendo Switch gibt es ebenfalls spezielle Bluetooth-Adapter, mehr dazu im Artikel Nintendo Switch: Das beste Zubehör - Schutz, Kopfhörer, Gamepads, Akku, Spiele.

Fazit

Ein Jahr Homeschooling hat gezeigt: Kopfhörer sind nicht nur für die Fahrt oder den Flug praktisch. Sie helfen Kinder beim konzentrierten Arbeiten und helfen dabei, dass Eltern nicht bei den immer gleichen Folgen durchdrehen. Man sollte aber dann zu einem vernünftigen Modell für Kinder greifen.

Eine Lautstärkebegrenzung habe alle Kinderkopfhörer. Auch sind sie kleiner als Modelle für Erwachsene. Unterschiede gibt es unter anderem bezüglich ihrer Verarbeitung und Haltbarkeit. Um die möglichst lange zu gewährleisten, sollte man beim Kauf auf möglichst wenig bewegliche Teile achten. Das Kabel ist ein wichtiger Punkt. Gut ist es, wenn das Kabel einseitig in den Kopfhörer geht. Noch besser ist es, wenn es sich zusätzlich vom Kopfhörer lösen lässt. Das vermindert zum einen die Verletzungsgefahr. Zum anderen können es Nutzer bei einem Defekt einfach ersetzen.