Kindersicherung für Steckdosen: von günstig bis super

Im Leben eines Erwachsenen spielt das Thema Kindersicherung für Steckdosen so lange keine Rolle, bis der eigene Nachwuchs Stricknadeln in Löcher stecken kann. Schade eigentlich: Würden wir das Thema bereits bei Bau und Renovierung bedenken, gäbe es später kein nerviges Gefummel. Aber der Reihe nach.

Die meisten von uns dürften aus ihrer eigenen Kindheit noch zwei Varianten von „erhöhtem Berühungsschutz“ kennen: Die dicken Plastikstöpsel, die man als Blockade in die Steckdose stopft und die man mühsam mit den Kontakten eines Steckers wieder herausfummeln muss, bevor man Handyladegerät, Rasierer oder Heißluftfritteuse anstecken kann. Und diese Dreh-Dinger, bei denen man den Stecker zunächst um 90° versetzt in die Steckdose drückt, mit den Kontakten kleine Aussparungen erreicht und diese dann mit einer Drehbewegung in die Horizontale bringt, bis der Stecker passt.