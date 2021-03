Kaufberatung: True-Wireless-Kopfhörer mit ANC ab 49 Euro

Da True-Wireless-Kopfhörer immer häufiger über eine ANC-Funktion verfügen, haben wir uns dem Thema angenommen und genauer hingesehen. In diesem Ratgeber erklären wir die Unterschiede in Sachen Preis, Soundqualität und Bedienung. Außerdem klären wir, ob sich der Aufpreis für die aktive Geräuschunterdrückung lohnt.

Klang

Insbesondere in Sachen Klangqualität haben die günstigen Hersteller im letzten Jahr ordentlich aufgeholt. Knackende, übersteuernde oder gar vollkommen unbrauchbare Kopfhörer, wie das 2019 getestete 1-Cent-Modell von Amazon (Testbericht) , haben wir in den letzten Monaten nicht mehr auf dem Tisch gehabt.

Unterschiede sind zwar spürbar, aber das letzte Quäntchen Soundqualität ist im Zweifel teuer erkauft. Die Preisdifferenz zwischen billig und teuer steht in keinem Verhältnis mehr zur Soundqualität. Zwar klingen die Sennheiser Momentum True Wireless 2 (Testbericht) für 250 Euro minimal besser als beispielsweise die Huawei Freebuds Pro (Testbericht) für 120 Euro, ob man deshalb aber doppelt so viel Geld ausgeben muss, sollte gut überlegt sein. Für den gelegentlichen Gebrauch sind aus unserer Sicht praktisch alle Geräte ab circa 50 bis 60 Euro geeignet.

ANC-Funktion

Bedienung

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit aller verfügbaren ANC-Kopfhörer in TWS-Bauweise ist für den Alltag und gelegentlichen Gebrauch ausreichend. Ohne zwischenzeitliches Nachladen halten die Ohrstöpsel in der Regel mindestens drei Stunden lang durch. Bei deaktivierter Geräuschunterdrückung verlängert sich diese Zeit noch.

Preise

Bei Preisen unter 80 Euro würden wir die ANC-Funktion derzeit lediglich als nettes Nice-To-Have einordnen, ohne dabei zu große Erwartungen an das Extra zu haben. Wichtiger wäre uns hier eine vernünftige Bedienung inklusive Lautstärkeregelung am Kopfhörer.

Fazit

Zum Recherchezeitpunkt sind in unserem Preisvergleich insgesamt 122 True-Wireless-Kopfhörer mit ANC bei deutschen Händlern gelistet. Eines der günstigsten Modelle im Preisvergleich, die Tribit Fly Buds NC für 50 Euro, ist ganz frisch in der Redaktion eingetroffen und wird in den nächsten Tagen zeigen müssen, was sie können. Der erste Eindruck, insbesondere der Geräuschunterdrückung, ist allerdings schon sehr vielversprechend.