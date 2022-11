Kein Bock auf Schokolade? Top 5 der besten Adventskalender 2022

24 Türchen, 24 Figuren aus günstig produzierter Milchschokolade – der Klassiker. Doch inzwischen hat der Handel auch ausgefallenere Adventskalender parat. Wir haben fünf Adventskalender herausgesucht, die uns besonders viel Freude bereiten. Bei einigen Kalendern fügen sich die Komponenten am Ende zu einem großen Ganzen zusammen – etwa einem X-Wing, andere setzten auf abgeschlossene, sehr abwechslungsreiche Experimente, wieder andere ergänzen die Werkzeugausstattung oder stellen bei jedem Türchen knifflige Rätsel. Wir haben hinter die Türchen geschaut und zeigen ein Auswahl nerdiger Adventskalender.

Platz 1: Kosmos Exit Adventskalender 2022

Der Kosmos Exit Adventskalender 2022 mit dem Titel Der lautlose Sturm kostet ab 22 Euro und führt den oder die Spieler in 24 kniffligen Schritten zur Lösung des Rätsels.

Dem Kosmos Exit Adventskalender liegen ein Story-Heft, ein Lösungsheft und eine Dekodiertafel bei. Ziel eines jeden Türchen ist es, den richtigen dreistelligen Code herauszufinden, der zum nächsten Türchen führt. Denn diese sind nicht in 1 bis 24 durchnummeriert, wie es bei Adventskalendern sonst üblich ist. Die Lösung der Rätsel ist also notwendig, um die Kalendertür zu öffnen.

Hinter dem einzigen nummerierten Türchen 1 verbergen sich fünf Karten, welche mit bunten Bonbons gefüllte Gläser zeigen. Im Story-Buch findet sich ein Bild von drei farbig markierten Schlüsseln. Wer die Bärte genau anschaut, sieht, welcher Schlüssel welches Glas öffnet. Die Farbmarkierung des Schlüssels zeigt, welche Bonbons gezählt werden sollen. Ein weiterer Hinweis verrät nun die Reihenfolge der drei Zahlen, die über die Decodiertafel die Symbole für das Finden der nächsten Tür liefert. Das Lösungsheft gibt im Zweifel Tipps. Wer das Rätsel aus Türchen 1 noch genauer nachvollziehen will, dem empfehlen wir einen Blick in unsere Bildergalerie.

Aber nicht alle Rätsel sind derart theoretisch. Schon hinter Türchen Nummer 2 versteckt sich ein Geschicklichkeitsspiel. Nachdem ein spitzer Gegenstand, etwa ein Kugelschreiber, ein Plättchen hinter der doppelten Wand löst, versucht es der Nutzer über kreisende Bewegungen des Adventskalenders über den Kamin nach außen zu schütteln. Später geht es so richtig ans Eingemachte. So war es beim Kosmos Adventskalender 2021 gar nötig, am Ende den gesamten Kalender auseinanderzunehmen.