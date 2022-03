Kaufberatung: Smarte Thermostate für Fußbodenheizungen

Wie bei herkömmlichen Heizkörpern regeln Thermostate einer Fußbodenheizung die Temperatur in den Räumen einer Wohnung. Häufig kommen dafür analoge Modelle zum Einsatz, die über einen Drehregler Temperaturanpassungen erlauben. Eine Fernsteuerung oder Programmierung per Smartphone und App bieten solche Lösungen hingegen nicht. Wer also Energie einsparen möchte und die Fußbodenheizung bei längerer Abwesenheit abschaltet, benötigt ein intelligentes Thermostat, das sich aus der Ferne steuern lässt. Nur so wird gewährleistet, dass man bei Rückkehr aus dem Winterurlaub durch die Trägheit einer Fußbodenheizung beim Aufwärmen der Wohnung nicht kalt erwischt wird.

Fußbodenheizung: elektrisch oder wassergeführt

Im Unterschied zu smarten Heizkörperthermostaten wird die Auswahl eines passenden Modells durch die Betriebsart der Fußbodenheizung eingeschränkt. Elektrische Varianten sind in Deutschland mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent klar in der Minderheit. In den meisten Fällen sind in hiesigen Haushalten wassergeführte Fußbodenheizungen verbaut. Die Anpassung der Temperatur für die einzelnen Räume erfolgt in der Regel über Stellantriebe, die direkt über der Verteilerbank der Fußbodenheizung sitzen.

Bild: TechStage.de

Grundlegende technische Anforderungen ermitteln

Für einen korrekten Anschluss eines Thermostats ist außerdem zu klären, ob das zu steuernde Stellventil in der Ausführung "stromlos offen" (NO, normally open) oder "stromlos geschlossen" (NC, normally closed) vorliegt. Diese Daten wie auch Informationen über die erforderliche Spannung (24 Volt oder 230 Volt) lassen sich anhand der Produktbezeichnungen der aktuell verwendeten Thermostate und Stellantriebe herausfinden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um Stellantrieb von Honeywell, das eine Spannung von 230 Volt erfordert und mit einem Ventil arbeitet, das "stromlos geschlossen" ist. Bestätigt wird dies auch durch die technischen Daten des im Betrieb befindlichen Thermostats von Busch-Jaeger (Modell 1097 U), das ein Stellventil in der Ausführung "stromlos geschlossen" erfordert.

Bild: TechStage.de

Für den einfachen Austausch des bislang genutzten Busch-Jaeger-Thermostats ist also ein Modell für wassergeführte Fußbodenheizungen erforderlich, das Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" ansteuern kann.

Bild: TechStage.de

Problemfall Unterputzdose

Zusätzlich sind weitere Parameter von Bedeutung. Das für den Test verwendete Thermostat von Moes erfordert an der Unterputzdose seitliche Schraubdomen zur Befestigung. Sind diese nur am oberen und unteren Rand vorhanden, kann das Moes-Thermostat vom Typ BHT-02 zwar befestigt werden - das Display wird dabei jedoch um 90 Grad gedreht. Wer das Thermostat korrekt befestigen möchte, muss also entweder eine Unterputzdose mit Schraubdomen an alles Seiten verwenden oder ein Workaround für die Befestigung finden.

Bild: TechStage.de

Feinjustierung Temperatur

Die Temperatursteuerung der Fußbodenheizung basiert auf einem im Thermostat integrierten Temperatursensor. Oft stimmt der angezeigte Wert jedoch nicht mir der tatsächlichen Raumtemperatur überein. Daher unterstützen die meisten Thermostate eine nachträgliche Kalibrierung auf die tatsächlich gemessenen Temperaturwerte. Dafür misst man mit einem Thermometer die aktuelle Temperatur und konfiguriert entsprechend den Temperatursensor im Thermostat.

Bild: TechStage.de

Software-Plattform und weitere Features

Smarte Thermostate für Fußbodenheizungen gibt es von verschiedenen Herstellern. Einige Varianten erfordern einen zusätzlichen Hub, über den die Geräte verwaltet werden. Andere, wie das für diesen Artikel verwendete Thermostat von Moes, sind hingegen auch standalone einsetzbar.

Zahlreiche Hersteller wie Avatto, Beok, Moes, Ketotek und Qiumi unterstützen die von Tuya entwickelte Smart-Life-Plattform. Damit lassen sich verschiedene Smart-Devices mit nur einer App verwalten, sodass Anwender nicht für jedes smarte Device ein neues Verwaltungstool installieren müssen. Das gilt auch für Lösungen, die zu Apple HomeKit kompatibel sind. Entsprechende Varianten sind etwa von tado und Meross erhältlich.

Inzwischen unterstützen nahezu sämtliche Thermostate auch eine Sprachsteuerung über Dienste wie Amazon Alexa und Google Assistant.

Bild: TechStage.de

Energieeinsparpotential begrenzt

Wassergeführte Fußbodenheizungen sind in Sachen Temperatursteuerung sehr träge. In gut gedämmten Gebäuden spart daher eine zeitlich gesteuerte Absenkung der Temperatur - etwa in der Nacht oder an bestimmten Wochentagen - so gut wie keine Energie. Mehr dazu bei heise online im Artikel Smarte Thermostate im Test: Heizkostenersparnis nicht garantiert.

Bei längerer Abwesenheit lohnt sich hingegen die Abschaltung der Fußbodenheizung. Mit einem smarten Thermostat können Anwender diese kurz vor der Heimfahrt komfortabel über das Smartphone einschalten und profitieren bei der Ankunft von einem optimal geheizten Zuhause.

Preis

Smarte Thermostate für Fußbodenheizungen sind ab etwa 40 Euro erhältlich. Die meisten Angebote gibt es bei Amazon. Die dort erhältlichen Modelle stammen meist von chinesischen Herstellern, die auf die Tuya-Plattform setzen. Ensprechende Geräte könne Anwender über die Smart-Life-App verwalten.

Fazit

Die Auswahl eines passenden Thermostats für eine Fußbodenheizung ist von der Betriebsart (elektrisch oder wassergeführt) des verwendeten Modells sowie im Fall von wassergeführten Fußbodenheizungen von der Spannung der Stellantriebe abhängig.

Wer bereits smarte Devices im Heimbereich mit einer bestimmten Plattform wie Apple HomeKit oder Smart Life verwendet, wird bei der Auswahl eines Thermostats für die Fußbodenheizung auf entsprechende Kompatibilität achten.

Hinweis: Der Anschluss eines Thermostats mit 230 V Spannung sollte durch geschultes Fachpersonal erfolgen.