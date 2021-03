Kaufberatung: Notfallhandys bis 20 Euro

Egal ob auf der Baustelle, beim Sport oder auf Festivals – eine unachtsame Bewegung reicht aus und das teure Smartphone hat ein kaputtes Display oder geht verloren. Wer unbedingt telefonisch erreichbar bleiben möchte, muss sein Gerät entweder in dicke Schutzhüllen packen und extrem gut darauf aufpassen, oder ein Zweitgerät nutzen. Diese sind billiger als man denkt, die Preise liegen zwischen 10 und 20 Euro. So kostet etwa das relativ gut ausgestattete Nokia 105 (Testbericht) gerade einmal 18 Euro. Doch lohnt sich die Anschaffung? Wir geben einen Überblick.

Ausstattung

Die Ausstattung der günstigen Handys ist dem Preis entsprechend niedrig. Neben der Telefoniefunktion sind kaum weitere Extras vorhanden. Immerhin kommen die meisten Geräte mit einem ausreichend auflösendes Display, in einigen Fällen sogar in Farbe. Die Größe liegt zwischen 1,0 und 1,8 Zoll – das reicht, um eine SMS zu schreiben oder abzulesen.

Einige Geräte haben zwar eine rückseitige Kamera an Bord, diese ist allerdings kaum der Rede wert. Mit Auflösungen zwischen 0,08 bis 1,3 Megapixel sind die Bilder nach heutigem Maßstab schlicht unbrauchbar. Praktischer ist da eine integrierte LED-Taschenlampe. Gerade in Notsituationen ist dieses Extra nicht zu unterschätzen.

Bluetooth ist in dieser Preisklasse ebenfalls zu finden – allerdings handelt es sich um sehr einfache Module nach alten Standards. Die Kommunikation mithilfe eines kabellosen Headsets ist dementsprechend zwar möglich, aber qualitativ mäßig. Sie bieten wenig Reichweite und schlechte Sprachqualität.

Bei vielen Geräten in unserer Auswahl ist ein 3,5-Millimeter-Klinkenausgang für kabelgebundene Headsets eingebaut. Dieser eignet sich auch zur Nutzung des integrierten UKW-Radios – zumindest bei einigen Modellen. Wer das Notfallhandy mit einem Headset benutzen möchte, sollte also einen Bogen um die kleinen Geräte im Scheckkartenformat machen. Diese verzichten auf den Kopfhörerausgang. Wer vor allem Wert auf eine möglichst geringe Größe legt, sollte sich unsere Marktübersicht: Die kleinsten Handys ab 20 Euro durchlesen.

Manche Handys bieten einen Speicherkartenslot für Micro-SD-Karten. Wirklich wichtig finden wir dieses Extra nicht – dafür fehlt es schlicht an speicherintensiven Anwendungen.

Akku

Wer sein Gerät tatsächlich nur für den Notfall braucht, kann sich beispielsweise für ein winziges Gerät im Scheckkartenformat entscheiden. Hier hält der Akku für etwa drei Stunden Telefonie. Die Stand-by-Zeit liegt bei mehreren Tagen. Das klingt viel, reicht in der Praxis aber nur für das Nötigste. Die größeren Geräte, wie das Nokia 105 (Testbericht) für 18 Euro, haben da deutlich mehr zu bieten. Zum einen liegt die Gesprächszeit bei bis zu 15 Stunden und die Stand-by-Zeit bei über einer Woche, zum anderen ist der Akku austauschbar. Wer in Sachen Verfügbarkeit auf Nummer sicher gehen will, sollte sich unbedingt ein Modell mit ausreichend langer Stand-by-Zeit zulegen. Um nur einen Anruf zu tätigen, reicht auch ein kleiner Akku.