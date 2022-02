Kaufberatung: Die besten Hüllen für das Google Pixel 6

Ende 2021 hat Google das Pixel 6 und Pixel 6 Pro (Testbericht) veröffentlicht. Und schon jetzt zählt das Pixel 6 zu den derzeit beliebtesten Smartphones laut unseres Preisvergleichs. Kein Wunder, denn das Google Pixel 6 ist nach Pixel 4 (Testbericht) und Pixel 5 (Testbericht) endlich wieder ein Flaggschiff auf hohem Niveau.

Das zeigt sich auch im Preis. Rund 600 Euro sind für das Pixel der 6. Generation fällig. Wer von so einem teuren Smartphone lange etwas haben will, sollte ein paar Euro in Schutzhüllen und Displayschutz investieren. Wir zeigen, welche Produkte sich dafür eignen.

Welche Hülle schützt am besten?

Hülle ist nicht gleich Hülle. Viele Cases gibt es aus Materialien wie Silikon, Leder, Kunstleder oder Carbon. Besonders hochwertige Hüllen findet man aus Leder, Carbon oder dickerem Silikon. Günstige Ausführung gibt es aus Kunstleder und dünnem Silikon.

Bei der Schutzeigenschaft gewinnt ein einfaches Prinzip: Je dicker die Hülle, desto besser ist das Smartphone bei Stürzen vor Schäden geschützt. Das trifft vor allem bei Hüllen aus Leder und Silikon zu. Dennoch haben beide Hüllen Nachteile. Leder-Cases zerkratzen und verfärben sich mit der Zeit. Silikonhüllen können sich verfärben oder einreißen. Hier lohnt fast immer der Griff zu Originalzubehör oder Markenprodukten von Herstellern wie Spigen, Pitaka, Hama, ESR oder Easyacc. Die halten erfahrungsgemäß lange.

Eine Ausnahme bilden Carbonhüllen. Sie sind besonders dünn und leicht. Dennoch schützen sie zuverlässig bei Stürzen. Der Vorteil: Carbonhüllen tragen kaum auf. Der Nachteil: Bei einem Sturz können die teuren Carbon-Hüllen zerspringen. Wenn das passiert, muss man muss sie austauschen.

Bild: TechStage.de

Originalhüllen

Das Google Pixel 6 ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Mint, Coral und Schwarz. Entsprechend bietet Google Hüllen in passenden Farben an. Zudem findet man eine Lederhülle in Schwarz. Preislich liegen die Hüllen zwischen 29 und 49 Euro.

Alle Originalhüllen schützen Rahmen und Rückseite des Smartphones. Die deutlich hervorstehende Rückkamera ist in den Hüllen vollständig eingebettet, sodass man das Handy mit Hülle flach auf einen Tisch legen kann.

Markenhüllen

Große Markenhersteller wie Spigen, Pitaka, ESR, Easyacc oder Hama stellen seit Jahren hochwertige und gut gearbeitete Hüllen für sämtliche Smartphones her.

Für das Google Pixel 6 ist die Auswahl allerdings stark eingeschränkt. Nur Spigen schafft es als namhafter Drittanbieter entsprechende Schutzhüllen anzubieten.

Die Hüllen sind mit 12 bis 20 Euro günstiger als die Originalhüllen. Eine große Farbauswahl gibt es nicht, dafür Variationen bei Zusatzfunktionen und Stabilität. Die Slim Armor CS Hülle für rund 19 Euro bietet etwa einen Schutz von Rückseite und Rahmen und besitzt auf der Rückseite ein Fach für zwei Geldkarten.

Die Tough Armor ist noch ein paar Millimeter dicker gearbeitet und wirkt damit robuster. Auf der Rückseite gibt es kein Kartenfach, sondern einen Standfuß für Streaming & Co. – Kostenpunkt ebenfalls 19 Euro.

Spigen-Hüllen sind unserer Erfahrung nach quasi unverwüstlich. Bei täglichem Gebrauch – inklusive Stürzen – halten die Produkte gut und gerne eine gesamte Smartphone-Lebenszeit. Eine von uns privat genutzte Spigen-Hülle hält mittlerweile fünf Jahre durch; ohne nennenswerte Ermüdungserscheinungen.

Billighüllen

Billige Hüllen findet man bereits ab 1 Cent in diversen Onlineshops; allen voran bei Aliexpress oder Wish. Zu den Produktpreisen kommen häufig noch Versandkosten dazu. Dann kosten 1-Cent-Hüllen rasch 3 oder mehr Euro.

Viel erwarten darf man bei diesem Preis nicht. Dennoch haben diese Hüllen ihre Daseinsberechtigung. So findet man hier eine sehr breite Auswahl an Farben, Mustern und Motiven. Plüschapplikationen, Oberflächen aus Textil oder Holz(-imitat) gibt es ebenfalls. Und auch Flip-Cases, also Hüllen mit Klappe als Displayschutz, gibt es.

Wer einfach nur einen schönen und günstigen Case für sein Google Pixel 6 sucht, ist hier richtig. Erfahrungsgemäß gehen diese Hüllen aber schnell kaputt. Dann muss eine neue her.

Displayschutz

Wer nicht gerade ein Flip-Case oder eine Handytasche zum Schutz nutzt, sollte zum Panzerglas greifen. Denn das 6,4 Zoll große Display des Google Pixel 6 kann bei ungeschickten Stürzen rasch in die Brüche gehen.

Im Gegensatz zu den Hüllen, kann man bei günstigem Panzerglas nichts falsch machen. Denn jedes Panzerglas bricht bei Gewalteinwirkung irgendwann. Dennoch schützt das Panzerglas das darunterliegende Display zuverlässig. Entsprechend nehmen sich billige und teure Produkte zwischen 2 und 10 Euro nichts.

Bild: TechStage.de

Wer bei der Anbringung von Displayschutzfolien nicht genau arbeitet, sollte zu Panzergläsern mit Schablone greifen. Hier ist die Anbringung einfacher.

Neben Panzerglas fürs Display gibt es auch Glasfolien für die rückseitige Kamera des Pixel 6. Nachdem diese komplett verglast ist, können wir einen zusätzlichen Schutz an dieser Stelle nur empfehlen.

Fazit

Neben den teuren Originalhüllen gibt es einige günstigere Alternativen von Markenherstellern wie Spigen und Billigherstellern. Guten und günstigen Schutz findet man für das Pixel 6 bei Spigen. Wer vor allem auf die Optik Wert legt, bekommt bunte Hüllen in den unterschiedlichsten Motiven ab 1 Cent.