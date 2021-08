Kamera für den Kinder-Fahrradanhänger: Auf dem Handy sehen, was los ist

Mit dem Radanhänger zur Kita, zum Waldspielplatz oder zum Turnen: Die Anhänger von Thule, Queridoo, Croozer & Co. für ein oder zwei Kinder haben sich emanzipiert, etabliert und sind auch aufgrund ihrer nicht günstigen Preise ein Wunsch vieler Eltern. In der Praxis sind vor allem die ersten Touren, aber auch längere Ausflüge durchaus eine Herausforderung. Noch schlechter als beim Kindersitz im Auto kann man hier nämlich sehen, was hinten los ist, wenn es quäkt. Gibt es eine allgemeine Unzufriedenheit oder ein akutes Problem? Schnüren Anschnallgurt oder Helm-Riemchen gerade irgendwelche Extremitäten ab? Kommt das Essen wieder hoch? Oder war da einfach nur gerade ein besonders großer Kran am Straßenrand zu sehen oder der Schnuller liegt knapp außer Reichweite?