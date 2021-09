iPhone 13: So schnell werden die neuen Apple-Smartphones billiger

iPhone 13 Mini und iPhone 13

Beim Design hat Apple weitestgehend den kantigen Look der iPhone-12-Generation übernommen. Hinzu kommen einige Detailänderungen wie eine kleinere Notch oder die neue Anordnung der rückseitigen Kamera, bei der die Linsen nicht mehr untereinander, sondern diagonal angebracht sind. Einen Fingerabdrucksensor gibt es weiterhin nicht. Als Farben bietet Apple Polarstern, Mitternacht, Blau, Rosé sowie das bekannte (Product)Red an. Das Display misst beim Mini-Modell 5,4 Zoll, beim iPhone 13 sind es 6,1 Zoll. Die Bildwiederholungsfrequenz bleibt bei den beiden „günstigen“ iPhones bei 60 Hertz, als Technik setzt der Hersteller weiterhin auf OLED.

Angetrieben werden alle neuen Apple-Modelle vom Apple-A15-Bionic-Chipsatz. Er wird im 5nm+-Verfahren hergestellt und soll leistungsfähiger als der Vorgänger sein. Das gilt auch für die Grafikleistung, die mit 30 Prozent höher angegeben wird. Der energieeffizientere Chip soll nach Angaben von Apple zudem insgesamt zu besseren Akkulaufzeiten der iPhone-13-Modelle führen. Bei der Kamera sieht auf den ersten Blick alles wie gehabt aus, im Detail gibt es aber wichtige Änderungen. So setzt Apple jetzt auf größere Sensoren und Sensor Shift für bessere Fokussierung und Stabilisierung auch in den beiden kleinsten iPhone-13-Modellen. Sowohl iPhone 13 Mini als auch iPhone 13 gibt es mit 128, 256 und 512 GByte internem Speicher.

iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max

Zusätzlich zu den Kamera-Neuerungen, die bereits bei den günstigen Modellen besprochen wurden, haben Pro und Pro Max einen neuen Makro-Modus über die Weitwinkelkamera erhalten, mit der bis zu 2 Millimeter an ein Motiv herangezoomt werden kann – auch im Video. Zudem hat der Weitwinkel eine lichtempfindlichere Blende von f/1.8 erhalten und der Nachtmodus lässt sich jetzt mit allen Linsen nutzen. Über das Teleobjektiv können Nutzer nun einen neuen Portrait-Videomodus verwenden, mit dem Live-Bokeh für Videos in Echtzeit berechnet wird. Außerdem ist ein Cinematic-Modus hinzugekommen, der das direkte Bearbeiten von Videos ermöglicht. Für genügend Platz für solche Videos sorgen Speichermengen von 128, 256 und 512 GByte sowie 1 TByte. Als Farben stehen Graphit, Gold, Silber und Sierrablau zur Auswahl. Alle iPhone-13-Modelle können seit dem 17. September vorbestellt werden und kommen am 24. September in die Läden.