Husqvarna, Ecovacs & Co.: Das können Mähroboter ohne Begrenzungskabel

Rasenroboter finden sich schon seit Jahren in deutschen Gärten und es werden immer mehr. Zu Recht, denn einmal installiert versprechen die elektronischen Gartenhelfer viel Zeit- und Arbeitsersparnis, indem sie selbstständig den Rasen mähen. Was im Sommer je nach Rasengröße schnell mehrere Stunden pro Woche spart, verlangt aber zumindest bei der Installation gute Planung und einiges an Zeit und Aufwand – bis jetzt. Abhilfe verspricht eine neue Generation von Mährobotern, die ohne diesen Perimeter-Draht auskommt und stattdessen auf Sensoren wie Ultraschall, GPS, Kameras und KI zurückgreift.

GPS statt Begrenzungsdraht?

Der Begrenzungsdraht wurde bislang bei Rasenrobotern gebraucht, damit sie wussten, welchen Bereich sie nicht verlassen oder welchen sie nicht befahren durften. Das setzte zuvor präzises Verlegen eines Drahtes rings um den zu mähenden Bereich voraus, das je nach Verlegeart auf oder unter dem Rasen und abhängig von der Größe mehrere Stunden dauern kann. Mehr dazu und was generell noch wichtig bei Rasenrobotern ist, haben wir in unserem Ratgeber Husqvarna, Gardena, Stihl: Der beste Mähroboter für jede Rasengröße zusammengefasst.

Die neuesten Rasenmäher-Roboter benötigen dieses Begrenzungskabel nicht mehr. Stattdessen setzen sie in erster Linie auf das globale Ortungssystem GPS sowie bisweilen auf zusätzliche Signalfackeln, Ultraschall, ToF-Sensoren (Time of Flight) und Kameras gepaart mit KI (künstliche Intelligenz). Damit ist es den Modellen möglich, bis auf wenige Zentimeter genau zu navigieren und zu mähen, ohne ungewollt das Blumenbeet umzupflügen.

Warum benötigt ein Mähroboter Kameras?

Die Kameras in einigen der neuen Rasenroboter erlauben es dem Gerät wortwörtlich, sich ein Bild von seiner Umgebung zu machen. Damit orientiert sich das Gerät und erkennt Hindernisse wie Gartenmöbel, Menschen oder Tiere im Fahrweg. Zusätzlich lassen sich die Kameras bei einigen Modellen auch als bewegliches Sicherheitssystem verwenden. Die Mäher können auf dem Grundstück patrouillierend oder in der Ladestation stehend, erkannte Personen filmen und so potenzielle Diebe abschrecken.

Wofür benötigt ein Rasenmähroboter künstliche Intelligenz?

Die Erkennung von Gegenständen, Personen und der Umgebung geschieht zwar über die erwähnten Kameras, allerdings muss der Roboter das Gesehene auch verstehen. KI sorgt dafür, dass der Mäher die Bilder verarbeiten und etwa seine Fahrtroute bei einem Hindernis umplanen kann, ohne es zuvor anzurempeln oder gar zu überfahren. Das erhöht nicht nur die Autonomie des Roboters, sondern auch den Schutz für Mensch und Tier.

Kein Begrenzungsdraht, keine Arbeit bei der Installation?

Tatsächlich wird die Arbeit für die Ersteinrichtung reduziert, der Zeitaufwand allerdings nur eingeschränkt. Grundsätzliche Schritte wie der Aufbau und das Aufstellen der Ladestation bleiben gleich, der schweißtreibende und zeitaufwendige Akt des Drahtverlegens entfällt aber. An seine Stelle tritt die Einrichtung und Verbindung mit der App des Roboters, die Nutzer eines Saugroboters (Themenwelt) bekannt vorkommen und vor wenig Probleme stellen dürfte. Außerdem wollen GPS-Antenne und/oder Signal-Beacons aufgestellt werden – teils in direkter Nähe zur Ladestation, teils im Garten verteilt oder nur grob in der Nähe der Mähfläche.

Anschließend folgt das Erlernen der Mähfläche. Dafür wird der Mäher bei fast allen derzeitig verfügbaren Modellen mit dem Smartphone wie ein ferngesteuertes Auto am Rand der Mähfläche entlang manövriert, bis man wieder am Ausgangspunkt angelangt ist. Die Roboter erkennen dadurch ihre spätere Arbeitsfläche. Dieser Vorgang dauert – je nach Roboter und Rasengröße sowie Ausgrenzungen von Beeten oder Teichen im Schnitt etwa 20 bis 60 Minuten. Anschließend benötigen manche Modelle eine Erkundungstour ohne Mähvorgang, die dann aber schon selbstständig abläuft. Danach ist der GPS-Mäher betriebsbereit.

Welche Vorteile bieten Rasenroboter ohne Begrenzungsdraht?

Neben der Arbeitsersparnis bei der Einrichtung bieten Mähroboter, die ohne Begrenzungskabel auskommen, weitere Vorteile. So fahren sie ausnahmslos in geraden Bahnen und erzeugen damit ein sehr ordentliches Schnittbild – fast wie auf dem Fußballplatz. Die Ausrichtung der Bahnen darf bei manchen Geräten frei gewählt werden, sodass man etwa exakt parallel zur Hausfront mähen lassen kann. Außerdem lassen sich bei manchen Modellen (bereits jetzt oder zukünftig geplant) einzelne Zonen anlegen, die unterschiedlich hoch oder oft gemäht werden können – ähnlich wie bei Saugrobotern. Zudem sieht man dank App genau, wo der Roboter schon war, wie lange er noch benötigt und einiges mehr. Das klappt meist detaillierter als bei bisherigen Rasenrobotern, da die GPS-gestützten Modelle genau wissen, wo sie sich gerade aufhalten und wo sie schon waren.

Gibt es Nachteile von Mährobotern ohne Begrenzungskabel?

Derzeit bieten die von uns getesteten oder gerade im Test befindlichen Rasenmäher-Roboter, die ohne Begrenzungsdraht auskommen, zwar einige offensichtliche Vorteile, aber sie sind noch nicht perfekt. Ein Nachteil ist die Abhängigkeit von einem guten GPS-Signal. Ist der Himmel mit einer dichten Wolkendecke überzogen oder bewegt sich der Roboter unter dichtes Blattwerk von Bäumen oder Sträuchern, kann das GPS-Signal so schwach werden, dass der Roboter aus Sicherheitsgründen seine Arbeit einstellt. Das passiert aber bei den neuesten Modellen fast nie.

Ein weiterer großer Nachteil: Derzeit erlaubt kaum ein GPS-Rasenroboter das nachträgliche Anpassen der Mähkarte. Zwar ermöglichen einige Varianten (schon jetzt oder erst für die Zukunft geplant), nachträglich neue Mähbereiche zu erfassen oder Sperrzonen für Beete auch später noch zu erstellen. Eine bereits angelegte Karte zu überarbeiten, funktioniert nach derzeitigem Stand aber nur bei einem Modell: dem Marotronics Alfred (Testbericht). Alle anderen Roboter verlangen vom Kunden das komplett neue Anlernen der Karte, wenn er etwa feststellt, dass sich der Roboter an einer bestimmten Stelle der Karte immer wieder festfährt.

Ein weiterer Nachteil ist der Kantenschnitt – bei GPS-basierten Robotern mehr noch als bei welchen mit Begrenzungsdraht. Denn während Besitzer von Drahtmodellen das Kabel zur Not immer wieder ein paar Zentimeter versetzen können, bis der Roboter die perfekte Kante abfährt, können aktuelle GPS-Mäher das mehrheitlich (noch) nicht. Da sie zentimeter-, aber nicht millimetergenau mähen, sollte lieber immer etwas Gras am Rand stehen bleiben, statt dass der teure Mäher im Teich versinkt oder die Beete ramponiert.

Nicht zuletzt bleibt der hohe Preis dieser technisch fortschrittlichen Rasenroboter. Mit 1500 Euro aufwärts sind sie normalerweise um ein Mehrfaches teurer als kabelgebundene Mähroboter. Wie immer hat neue Technik ihren Preis.

Was sind die modernsten Mähroboter ohne Begrenzungsdraht?

Grundsätzlich gibt es noch Mähroboter, die mittels Rasensensor versuchen, sich auf dem Grün zu halten. Auf die wollen wir in diesem Artikel aber nicht weiter eingehen, da sie gemeinhin in erster Linie nur für winzige Rasenflächen geeignet sind und auch nicht als übermäßig verlässlich gelten. Stattdessen konzentrieren wir uns auf Modelle, die nach der im Artikel bereits beschriebenen Technik arbeiten.

Ecovacs Goat G1

Zu den neuesten Modellen dieser Art gehört zweifellos der Ecovacs Goat G1, der sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gerade im Test befindet. Er setzt auf GPS-Positionierung, KI samt nach vorn gerichteter und zusätzlicher Rundumkamera, zusätzlichen Signalfackeln im Garten und eine richtig gute App. Anpassung der Mähfläche sowie Erweiterung sind derzeit nicht möglich, dafür macht die „Ziege“ einen ausgezeichneten Eindruck bezüglich Navigation und Rasenschnitt.

Segway/Ninebot Navimow

Der Segway/ Ninebot Navimow bezeichnet sich selbst als Ersten seiner Art, auch wenn das so nicht ganz korrekt ist – der Marotronics-Modelle Alfred und Ardumower existieren schon deutlich länger, auch wenn es sich dabei nicht um Großserienmodelle handelt. Auch der Navimow verwendet GPS und zusätzliche Sensoren wie eine Kamera, um per App einfach und intuitiv Mähflächen zu erstellen. Preislich liegt der Navimow sogar noch leicht unter dem Goat G1.

Marotronics Alfred

Der Marotronics Alfred (Testbericht) richtet sich eher an Interessenten, die beim Zusammenbau selbst Hand anlegen und im Betrieb möglichst viele Freiheiten bis hin zur eigenen Programmierung haben wollen. Das erfordert zwar viel Know-how, doch dafür bietet er im Gegenzug aber auch die meisten Möglichkeiten – auch ohne Programmierkenntnisse. So ist der Alfred derzeit der einzige GPS-Mäher, dessen Mähkarte an jeder beliebigen Stelle minutiös vom Nutzer angepasst werden darf. Kameras bietet das Gerät allerdings „ab Werk“ nicht und die App war zumindest zum Testzeitpunkt Ende 2022 eher unintuitiv.

Ecoflow Blade

Der Ecoflow Blade fällt sofort durch sein futuristisches Design ins Auge, das wenig mit einem herkömmlichen Mähroboter gemein hat. Abweichend von der Konkurrenz bietet der Mähroboter vorn zwei starre, je 45 Grad zur Fahrtrichtung installierte Räder und einen optionalen Sammelbehälter, mit dem das Gerät im Herbst Laub aufklauben können soll. Ende April 2023 soll der Ecoflow Blade auf den Markt kommen.

Husqvarna Nera

Der bekannte Mähroboter-Profi Husqvarna hat seine Nera-Reihe vorgestellt, die erstmals mittels GPS kabellos mähen kann und sich dabei nicht wie zuvor an Unternehmen, sondern an Endkunden richtet. Damit setzt nun auch der Marktführer bei Mährobotern auf diese neue Technologie. Die Nera-Modelle sollen im Laufe des Jahres 2023 auf den Markt kommen.

Mammotion Luba

Der über Kickstarter finanzierte Mammotion Luba setzt wie das Modell von Ecoflow auf untypisches Rasenmäher-Design, das hier an einen Sportwagen erinnern soll. Die teuerste Version bietet dabei Vierrad-Antrieb und soll bis zu 5000 m² mähen können. Die Auslieferung der Luba-Modelle wird für Ende Mai 2023 erwartet.

Fazit