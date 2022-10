Homeoffice, Streamen, Spielen: So gut sind Laptops bis 500 Euro

Leistung

Auf eine dedizierte Grafikkarte verzichten die meisten Notebooks in diesem Preissegment. Und wenn, dann kommen nur einfache Chips von Nvidia zum Einsatz, die für anspruchsvolle 3D-Spiele zu schwach sind. Die meisten Notebooks unter 500 Euro müssen mit einer integrierten GPU vorliebnehmen, wie der Intel UHD Graphics oder AMD Radeon Graphics. Was Spiele angeht, eignen sich die preiswerten Geräte nur für Casual und Browser Games sowie ältere und einfache Spiele wie Solitär.

Display

Bei Bildschirmen ist Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 Pixel) der Standard. Vorsicht: Bei günstigen Laptops finden sich gelegentlich noch HD-Auflösungen von 1280 × 720 Pixel. Das wäre höchstens noch bei einem kleinen Gerät unter 12 Zoll akzeptabel. Bei einem Notebook mit 15,6 Zoll oder 17,3 Zoll sind Pixel bei HD-Auflösung viel zu dominant, was sich an grobkörniger Schrift in Word-Dokumenten zeigt. Auch das Streamen von Inhalten in Full-HD ist dann nicht möglich.