Hightech-Horror zu Halloween: Nebelmaschine, Projektor und Co.

Für Halloween gibt es unzählige Kostüme und Dekorationen. Wer bisher noch nicht alles für den Abend zusammen hat, sollte sich beeilen, damit die Ware noch pünktlich vor dem 31. Oktober ankommt. Wir zeigen eine Auswahl an Produkten, die lieferbar sind und geben Tipps für ein herrlich schauerliches Halloween-Ambiente.

Projektoren

Da sich Halloween hauptsächlich an der Haustüre abspielt, sind weit sichtbare Dekorationselemente wichtig. Wie wäre es beispielsweise mit einer grusligen Szene im Türrahmen, welche nur als Silhouette sichtbar ist? Dieses Szenario wird sich so ähnlich bei uns privat abspielen. Das benötigte Hightech-Zubehör ist dabei nicht einmal teuer.

Sehr einfache Videoclip-Projektoren gibt es zwischen 30 und 40 Euro . Die Geräte haben eine Handvoll kurzer Videoclips abgespeichert, welche sie an eine transparente Leinwand werfen und so für Halloween und auch Weihnachtsstimmung sorgen. Durch die Ende Oktober vorherrschende Dunkelheit zur Abendstunde sind die billigen Geräte ausreichend hell. Hauptkritikpunkt vieler Käufer ist die kurze Haltbarkeit des Projektors im Retro-Design. Außerdem sind nur die ab Werk gespeicherten Clips abspielbar.

Eine technisch deutlich bessere Alternative für den Effekt sind günstige LED-Beamer ab 30 Euro. Diese sind nicht teurer als die Clip-Projektoren, sie können aber auch eigene Inhalte abspielen, die dann von Innen an eine Leinwand vor dem Fenster oder im Türrahmen projiziert werden. Geeignete und brauchbare Budget-Beamer wie der Blitzwolf BW-VP5 (Testbericht) sind ab circa 50 Euro erhältlich. Schaurige Videos finden sich etwa auf Youtube oder bei Anbietern wie AtmosFX, von denen wir ein Video benutzen.

Für die Rückprojektion geeignete Leinwände sind ebenfalls günstig zu bekommen. Für Halloween und gelegentliche Nutzung sind selbst billige Stoff-Variante ausreichend. Einfache Leinwände in der Größe 227 x 127 cm gibt es etwa bei Amazon ab 17 Euro.

Wer den Grusel-Faktor noch steigern will, sollte sich zusätzlich eine Nebelmaschine zulegen. Die günstigsten Modelle mit LED-Beleuchtung und Fernbedienung sind schon für unter 40 Euro erhältlich. Doch Vorsicht, im Lieferumfang ist in der Regel noch keine für den Betrieb notwendige Nebel-Flüssigkeit enthalten. Ein Kanister mit fünf Litern Nebel-Fluid ist ab 11 Euro bei Amazon erhältlich.

Anbei ein kurzes Beispiel, wie solch ein Szenario mit Billig-Beamer, Stoffleinwand und Budget-Nebelmaschine in der Praxis aussehen kann.

Einfache Bild-Projektionslampen , welche Bilder von Halloween-Kürbissen und Skeletten an die Hauswand werfen, sind ab etwa 20 Euro erhältlich. Auch diese Projektoren sind nicht nur für Halloween geeignet und so sind im Lieferumfang auch Dias für Weihnachten oder Silvester enthalten.

Sound und Ambiente

Bluetooth-Lautsprecher (Ratgeber) oder Multiroom-Systeme (Testsieger) sorgen für eine realistische Soundkulisse an Halloween und können auch den Rest des Jahres sinnvoll genutzt werden. Neben dauerhaften Sounds sind mit smarten Lautsprechern zusammen mit einem Bewegungsmelder gruslige Szenarien denkbar.

Dekoration

In unserem Carport hält etwa ein schauriger Geist mit leuchtenden Augen Wache. Auf Knopfdruck beginnt er gruslig zu Seufzen und mit den Armen zu rudern. Der Gruselspaß ist für 33 Euro bei Amazon erhältlich. Wer auf die Geräusche und die beweglichen Arme verzichten kann, bekommt die Gespenster mit leuchtenden Augen ab 16 Euro im Doppelpack .

Doch Vorsicht selbst beim Kauf auf Amazon – viele besonders günstige Angebote kommen aus China und deshalb nicht rechtzeitig. Hier heißt es genau hinsehen oder beispielsweise selbst basteln. So gibt es beispielsweise auch für 3D-Drucker reichlich an kostenlosen Halloween-Druckvorlagen .

Maskerade

Für ein wirklich gruseliges Outfit reichen ein paar Vampirzähne nicht aus. Wer heute noch mit einem Horrorkostüm beeindrucken will, hat findet eine riesige Auswahl. Optisch äußerst wirkungsvoll sind Silikonmasken im Horrorclown-Design oder mit dem Aussehen eines halb verrottenden Zombies . Die Kosten für solche Masken liegen bei etwa 15 bis 20 Euro. Doch wer zu günstig kauft, wird höchstwahrscheinlich bis nach Halloween auf die Lieferung warten müssen. Um die Masken tatsächlich kurzfristig zu bekommen, sollte man auf das Lieferdatum achten. Hier ein Link zu kurzfristig bei Amazon lieferbaren Halloween Kostümen . Egal, wo gekauft wird: Vor dem Tragen sollten die Teile unbedingt ein bis zwei Tage durchgelüftet werden. Wer empfindliche Haut oder Probleme mit der Atmung hat, sollte besser auf die Vollgesichtsmasken verzichten.

Ebenfalls gruslig, aber weit weniger bedenklich für empfindliche Haut, sind mit Leuchtschnüren beleuchtete Gesichts-Masken im Purge-Style. Diese Masken sind auch bei Bangood, Ebay & Co. ab etwa 5 Euro erhältlich. Doch falls die Ware nicht aus einem europäischen Lager kommt, dauert die Lieferung in der Regel deutlich zu lange. Unsere private Horrormaske haben wir für 7 Euro bei Amazon bestellt – die Lieferung dauerte zwei Tage. Das Modell plüschiger, blutverschmierter Killerhase ist ebenfalls ab 7 Euro erhältlich, andere Varianten mit zusätzlicher Beleuchtung 26 Euro. Wer seine leuchtenden Masken oder Kostüme selbst gestalten möchte, bekommt die dafür notwendigen Leuchtschnüre (EL-Wire) in Neonfarben für etwa 7 bis 15 Euro.