Heizkosten sparen mit smarten Thermostaten ab 10 Euro

Laut des Statistischen Bundesamts beträgt der Energieanteil für das Heizen von Räumen in deutschen Haushalten 71 Prozent. Dementsprechend groß ist das Einsparpotential in Sachen Raumheizung. Allein durch den Einsatz elektronischer Heizkörperthermostate können Mieter im Durchschnitt bis zu 60 Euro pro Jahr Heizkosten einsparen. Für Hausbesitzer liegt das Sparpotential bei 115 Euro.

Programmierbare Thermostate ohne App-Steuerung

Der einfache Austausch des alten Heizkörper-Thermostats mit einem programmierbaren Modell verläuft in der Regel problemlos. Wenn nicht, helfen Adapter, die entweder dem Produkt beiliegen oder im Handel erworben werden können. Die Stromversorgung erfolgt in der Regel über handelsübliche Batterien, die einen Betrieb des Thermostats für ein bis zwei Heizperioden gewährleisten. Auf einen starken Temperaturfall, etwa beim Stoßlüften, schließen viele Modelle das Heizungsventil, sodass nicht unnötig Wärmeenergie verschwendet wird.

Smarte Thermostate mit App-Steuerung

Smarte Thermostate für Fußbodenheizungen

Fazit

Mit einfachen programmierbaren Thermostaten oder per App steuerbaren smarten Modellen können Anwender Heizkosten sparen. Das Einsparpotential ist abhängig vom indivduellen Nutzungsverhalten und von der Dämmung der Wohnräume. In gut gedämmten Wohnungen mit Fußbodenheizung spart ein smartes Raumthermostat weniger Energie ein als in ungedämmten Wohnungen. Der Komfort bei der Steuerung der Wohnraumtemperatur ist aber in jedem Fall gegeben.