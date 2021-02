Haustiere orten: GPS-Tracker für Hund, Katze & Co. ab 10 Euro

Wenn die Katze vom Freigang nicht nachhause kommt, sind die Sorgen groß. Wer sein Tier mit einem GPS-Tracker ausstattet, kann es Tag und Nacht überwachen. Damit weiß der Nutzer zwar noch nicht gleich, wie es dem Tier geht, aber er kann es bei Bedarf wenigstens finden. TechStage hat vier Tracker für Hund, Katze & Co. zwischen 10 und 50 Euro ausprobiert und zeigt im Beitrag, was sie leisten.

Warum GPS-Tracker?

Über 80.000 Haustiere gehen im Schnitt pro Jahr in Deutschland verloren, berichtet der Verein Tasso (Link zur Meldung). Dabei empfehlen die Autoren ganz klar, Haustiere zu chippen. So können sie dem Besitzer zugeordnet werden, wenn Dritte sie wieder finden.

Wer wissen will, wo sich die Katze oder der Hund tagesaktuell herumtreibt, kommt mit einem RFID-Chip allerdings nicht weit. Dieser sendet zwar auf nächste Distanz Informationen zu Tier und Besitzer, allerdings keine Daten an den Eigentümer. Hier bieten sich GPS-Tracker als Alternative an. Sie zeigen, wo sich das Haustier befindet und schlagen Alarm, wenn es einen vorher festgelegten Radius ums Eigenheim verlässt. Über dieses sogenannte Geofencing richten Nutzer Zonen ein. Verlässt das Tier einen solchen Bereich, warnt eine App den Besitzer, wenn sich beispielsweise die Katze nahe einer Autobahn befindet oder der Hund ausbüxt und sich im Nachbarsgarten mit der läufigen Hündin vergnügt.

TechStage hat vier GPS-Tracker bis 50 Euro ausprobiert. Alle Modelle weisen laut Hersteller einen unbedenklichen SAR-Wert (unter 2W) in Hinblick auf elektromagnetische Strahlung aus (Link zum Bundesamt für Strahlenschutz). Zudem funktioniert bei allen Modellen mindestens die Ortung innerhalb Deutschlands.

Produkte

Die vier Tracker im Test von TechStage tragen die Bezeichnung Prothelis Greta, Tractive GPS-Tracker, Vodafone Curve und „No-Name“ GPS GF-07 von banggood.com. Die technischen Spezifikationen haben wir in der Übersicht zusammengestellt. Die Produkte sind laut Herstellern alle für Hunde und Katzen gleichermaßen geeignet, allerdings stellt sich die Frage, ob die Größe der Tracker für ein kleines Tier wie eine Katze nicht hinderlich ist.

GPS GF-07

(no-name) Prothelis Greta Tractive GPS-Tracker Vodafone Corve Benötigte Temperatur -20 bis +55 Grad -20 bis +60 Grad n/a -20 bis +45 Grad Wasserfestigkeit n/a IP67 iPX7 IP67 Gewicht 17,7g 35,9g 40,1g 27,1g Maße (l, b, h) 4x2,3x1,4cm 6x2,5x1,5cm 7x4x2cm 4x4x1,5cm Funkstandard GSM 850/900/1800/1900 GSM 900/1800 n/a GSM 850/900/1800/1900 App nein ja ja ja Geofencing nein ja ja ja Automatische Benachrichtigungen (App/SMS) nein ja ja ja SIM integriert nein ja ja ja Verpflichtendes Abo nein ja ja ja Akkulaufzeit bis 6 Tage bis 5 Tage bis 6 Tage bis 7 Tage Preis ab 10 Euro ab 48 Euro ab 34 Euro ab 40 Euro

Einrichtung & Funktionen

Alle Produkte erfordern eine Anmeldung mit personenspezifischen Daten. Diese dürfen die Anbieter nach Telekommunikationsgesetz (TKG) §111 erheben. Tractive und Prothelis wollen den vollen Namen, Anschrift und Geburtsdatum wissen. Vodafone verlangt sogar eine Kopie des Personalausweises. Auch für den Budget-Tracker aus China ist eine Prüfung indirekt notwendig. Denn dieser arbeitet als einziges Modell mit einer SIM-Karte, die sich der Käufer separat zulegen muss. Bei den anderen Modellen ist die SIM bereits integriert; für den zugehörigen Service verlangen die Anbieter aber natürlich Geld.

Sparfüchse kommen beim GF-07 somit im Zweifelsfall günstiger weg. Denn das Modell sendet Standortdaten via SMS an den Eigentümer. Wer sich eine Zweitkarte zu einem bestehenden Mobilfunktarif mit SMS-Flat holt, hat keine Extrakosten. Wer keine Zweit-SIM zur Hand hat, findet in unserem Beitrag: Monatlich kündbare Tarife bis 5 Euro eine Übersicht zu günstigen Angeboten.

Prothelis App-Setup: Wer immer up-to-date über den Standort seines Tieres sein will, sollte die Push-Meldung gleich zu Beginn erlauben. Bild: Techstage Prothelis App-Setup: Ein kurze Bildergalerie erklärt.... Bild: Techstage Prothelis App-Setup: ...die wichtigsten Features. Bild: Techstage Prothelis App-Setup: Unter anderem zu Geofencing... Bild: Techstage Prothelis App-Setup: ...und nochmals zu den Push-Meldungen. Bild: Techstage Prothelis App-Setup: Dann gibt es noch eine Info zum kostenpflichtigen Benachrichtigungsdienst. Bild: Techstage Prothelis App-Setup: Danach legen Nutzer ihr neues Konto an. Bild: Techstage Prothelis App-Setup: Dafür verlangt Prothelis viele persönliche Daten. Bild: Techstage Prothelis App-Setup: Zum Schluss wählen Nutzer das gewünschte kostenpflichtige Abrechnungsmodell für den App-Service. Bild: Techstage Prothelis App-Setup Bilderstrecke zur Prothelis-App

Bei allen Modellen, mit Ausnahme des Banggood-Produktes, erfolgt die Anmeldung und Überwachung in einer App. Dort sehen Nutzer den Live-Standort des Trackers, legen Geofences fest und können die zurückgelegte Strecke des Haustiers auf einer Landkarte verfolgen. Alle Apps benachrichtigen, wenn der Akku der Tracker geladen werden muss oder das Tier eine festgelegte Zone verlässt. Die Apps aller Anbieter sind gut bedienbar, wobei sich Prothelis beim Design am wenigsten Mühe gegeben hat. Die Optik wirkt veraltet und unstrukturiert. Die Lösung von Vodafone zeigt den Standort und bietet Geofences, hat aber sonst keine weiteren nennenswerten Funktionen.

Vodafone Curve Setup: Auch Vodafone fragt direkt ab, ob die App Push-Meldungen senden darf. Bild: Techstage Vodafone Curve Setup: Danach geben Nutzer Ihre Mobilfunknummer ein... Bild: Techstage Vodafone Curve Setup: ...und verifizieren diese. Bild: Techstage Vodafone Curve Setup: Das gleiche muss man auch mit einer E-Mail-Adresse machen. Bild: Techstage Vodafone Curve Setup: Danach wird ein Passwort verlangt. Bild: Techstage Vodafone Curve Setup: Bei der Geräteeinrichtung hilft die App gut... Bild: Techstage Vodafone Curve Setup: ...und erkennt nach der Geräteauswahl das Curve-Modell in nächster Nähe automatisch. Bild: Techstage Vodafone Curve Setup: Zum Abschluss verlangt Vodafone den Scan eines Ausweisdokuments. Die Verifizierung erfolgt bei uns in rund 30 Minuten. Bild: Techstage Vodafone Curve App-Setup Curve-App im Setup

Die GPS-Tracker von Tractive und Prothelis bieten mehr Funktionen. Unter anderem können Nutzer bei Tractive nicht nur eine Zone im Umkreis von einigen Kilometern festlegen, sondern auch ganz individuelle virtuelle Zäune frei mit dem Finger zeichnen. Somit kann man beispielsweise angrenzende Bundesstraßen exakt aus einer Zone ausschließen. Darüber hinaus dient die App als eine Art Fitness-Tracker für Hund und Katze. Sie zeigt, wie viel das Tier läuft, schätzt, wie viele Kalorien es verbrennt und wie lange es ruht, also an einer Stelle bleibt. Damit diese Funktionen sauber arbeiten, muss der Besitzer vorab ein Profil des Tieres mit Name, Gewicht und Größe erstellen. Zusätzlich zeigt die Tractive-App nicht nur den Standort des Tiers, sondern hilft mit Signalton und kleiner LED im Tracker beim Auffinden des Haustiers.

Tractive bietet eine sehr präzise Einstellung von Geofences. Bild: Techstage

Der Prothelis Greta warnt bei einer gewissen Temperatur oder Geschwindigkeit oder, wenn sich das Tier länger nicht bewegt. Ab welcher Temperatur oder Geschwindigkeit (in km/h) der Alarm anschlagen soll, entscheidet der Eigentümer. Der China-Tracker gibt nur Informationen über den aktuellen Standort. Funktionen wie Geofencing oder die Darstellung von Bewegungsverläufen hat er nicht. Hier ermittelt der Nutzer den Standort über SMS an den Tracker beziehungsweise die darin eingelegte SIM-Karte. Mit der SMS „777“ sendet der Tracker etwa den Standort als Google-Maps-Link. Einen Status zum Akkustand kann man nicht per SMS abfragen.

Das Modell von Tractive ist als einziger Tracker vollständig wassergeschützt (IPX7). Der Prothelis-Tracker ist nach IP67 gegen Spritzwasser und Staub geschützt; aber nur, wenn man die mitgelieferte Plastikkappe auf den Micro-USB-Eingang steckt. Der Vodafone Curve ist ebenfalls nach IP67 zertifiziert. Das China-Modell verzichtet auf Angaben und sieht auch nicht so aus, als ob er im Regen überlebt. Wer ihn nicht in einem Plastikbeutel ans Halsband hängen will, sollte diesen Tracker eher für die Überwachung eines Autos nehmen; oder einen anderen trockenen Ort wählen. Als Tier-Tracker fällt er somit allerdings durch.

Tractive App-Setup: Die Tractive-App hat aus unserer Sicht das schönste Design. Bild: Techstage Tractive App-Setup: Darüber hinaus bietet sie die meisten Funktionen... Bild: Techstage Tractive App-Setup: ...aber ungenaue Ortung. Bild: Techstage Tractive App-Setup: Zusätzlich gibt es eine Art Fitness-Tracking für Haustiere. Bild: Techstage Tractive App-Setup: Beim Setup der App ist Tractive vorbildlich. Bild: Techstage Tractive App-Setup: Die Abgabe persönlicher Daten ist überschaubar, ... Bild: Techstage Tractive App-Setup: ...für jede mögliche Push-Meldung wird eine einzelne Erlaubnis eingeholt. Bild: Techstage Tractive App-Setup: Die Einrichtung des Trackers stellt die App visuell dar. Bild: Techstage Tractive App-Setup: Solch eine Anleitung sparen sich Prothelis und das No-Name-Produkt von Banggood. Bild: Techstage Tractive App-Setup Setup der Tractive-App

Praxistest

Die Standortermittlung des Tractive-Trackers ist sehr ungenau. Bild: Techstage

Für unseren Test durchliefen alle Tracker das gleiche Verfahren: Wir haben Sie auf einer Strecke von 5 Kilometern mitgenommen, um das Tracking zu verfolgen. Zudem haben wir die Produkte an einer festen Position abgelegt, um die Ortung zu bestimmen. Bei der Standortgenauigkeit hat der Vodafone Curve die Nase vorn. Das Modell zeigt den exakten Standort; das schlechteste Ergebnis mit 20 Metern Differenz haben wir bei Tractive festgestellt. Die Modelle von Prothelis und das No-Name via banggood.com sind auf wenige Meter genau und liegen damit im Mittelfeld.

Die Akkus der Tracker halten laut den Herstellern zwischen vier und sieben Tagen. Diese Angaben hängen aber natürlich mit dem Nutzungsverhalten zusammen. Wer – wie bei Prothelis möglich – alle 10 Sekunden ein Update will, verkürzt die Akkulaufzeit deutlich um bis zu ein bis zwei Tage. Mit Standortaktualisierungen alle 60 Minuten kommt man hingegen auf die angegebenen Werte. Nur Prothelis bietet noch spezifischere Aktualisierungszyklen. So können Nutzer den Standort etwa nur alle 24 Stunden oder nur auf Anfrage abfragen. Letzteres verlängert die Akkulaufzeit natürlich spürbar um mehrere Tage. Das Modell von Tractive ist bei Nutzung seiner vielen Zusatzfunktionen am schnellsten leer.

Bis auf GF-07 gibt es zu jedem Tracker eine Halterung dazu. Bild: Techstage

Zum Laden liegen den Geräten entsprechende Ladekabel bei. Beim Banggood-Tracker und beim Prothelis Greta ist dies ein Micro-USB-Kabel. Curve und Tractive setzen auf proprietäre Anschlüsse. Ersatzkabel sind erhältlich, bei Tractive ist es mit 10 Euro allerdings am teuersten.

In puncto Anbringung passen alle Tracker an Halsbänder von Hunden und Katzen. Allerdings bieten nur Tractive und Prothelis spezielle Silikontaschen für Halsbänder im Lieferumfang. Das sind allerdings auch die Modelle, die mit einer Länge von 6 bis 7 cm und einer Höhe von bis zu 4 cm am dicksten auftragen. Bei größeren Tieren ist es entsprechend egal, für welchen Tracker sich der Besitzer entscheidet. Wer allerdings die Bewegung kleinerer Haustiere – etwa die einer Katze oder eines Chihuahuas – tracken will, sollte wohl zum Curve greifen. Auch beim Gewicht liegt er unter den brauchbaren Modellen vorne. Mit 27 Gramm liegt er unter dem Greta (35 Gramm) und Tractive (40 Gramm). Der nicht wasserdichte GF-07 kommt auf 18 Gramm.

GPS GF-07

(no-name) Prothelis Greta Tractive GPS-Tracker Vodafone Corve Pro + sehr günstig + viele Zusatzfunktionen + günstig + Standorterkennung sehr genau + leicht & klein + Laden per Micro-USB + wasserfest + ansprechende App + Laden per Micro-USB + viele Zusatzfunktionen + günstiges Abo + ansprechende App Contra - keine App - App optisch nicht ansprechend - Standorterkennung nicht genau - keine Zusatzfunktionen - keine automatische Benachrichtigung - teures Abo - teures Abo - proprietäres Ladekabel - nicht wasserfest - proprietäres Ladekabel

Preise

Der Prothelis Greta kostet einmalig ab 47 Euro, Tractive liegt bei einmalig 34 und Vodafone Curve bei 40 Euro. Zusätzlich kommen aber noch Gebühren für die App-Nutzung hinzu. Wer den Curve-Tracker gleich mit Service für 24 Monate zusammen kauft, zahlt bei preisboerse24.de einmalig 90 Euro. Die weiteren Abo-Preise zu den jeweils günstigsten Konditionen hier in der Übersicht:

GPS GF-07

(no-name) Prothelis Greta Tractive GPS-Tracker Vodafone Corve Kosten bei monatlicher Zahlung

(monatlich) separate SIM-Karte notwendig 5 Euro 8 Euro 3 Euro Kosten bei 24 Monaten Laufzeit (gesamt) separate SIM-Karte notwendig 91 Euro 100 Euro 48 Euro

Der China-Tracker GF-07 von Banggood kostet einmalig 10 Euro und braucht eine SIM-Karte. Wer nicht gerade eine Zweit-SIM zur Hand hat, findet in unserem Beitrag: Monatlich kündbare Tarife bis 5 Euro eine Übersicht zu günstigen Angeboten.

Fazit

Der GF-07 von Banggood eignet sich nicht für Tiere. Er sollte nur im Trockenen zum Einsatz kommen; beispielsweise in einer Tasche für teures Kameraequipment. Sobald ein Tracker aber nass werden kann, was bei Haustieren nun mal die Regel ist, sollten Interessenten zu den Modellen von Prothelis, Tractive oder Vodafone greifen. Die meisten Funktionen gibt es bei Tractive und Prothelis, die höchste Standortgenauigkeit bietet Curve. Auch beim Preis hat der Vodafone-Tracker die Nase vorn. Er kostet einmalig 40 Euro und mit 24-Monats-Abo 2 Euro monatlich.