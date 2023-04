Handyhalterung mit Wireless Charger fürs Auto: Kabellos laden mit Qi

Die Auswahl an Smartphone-Halterungen ist sehr vielfältig. Einige kleben auf dem Armaturenbrett oder halten per Saugnapf an der Frontscheibe. Andere klemmen am Lüftungsgitter. Sie halten das Smartphone mit einer Klammer oder magnetisch. Eine Übersicht bietet unser Artikel Handyhalterung fürs Auto ab 10 Euro: Lüftungsgitter, Saugnapf, Magnet & Co.

Es gibt auch Varianten, die das Telefon aufladen. Besonders komfortabel sind Lösungen fürs induktive Laden – auch Wireless Charger genannt. Immer mehr Halterungen für das Auto unterstützen kabelloses Laden per Induktion über den technischen Standard Qi. Mehr dazu erklären wir in unserem Vergleich: Wireless Charger fürs Auto von PNY, Terratec, Belkin. Wir werfen in diesem Ratgeber aus der Themenwelt Auto und Smartphone einen Blick auf Halterungen, die das Handy kabellos laden.

Kabellos Laden per Induktion im Auto

Eine Halterung mit Wireless Charger lädt das Smartphone kabellos per Induktion. Für den Ladevorgang legen Nutzer das Mobilgerät auf eine Induktionsspule. Diese wandelt elektrischen Strom im Ladegerät in ein Magnetfeld um. Das Handy nutzt die Energie, um damit den Akku zu laden. Dafür reicht allein der Berührungskontakt mit der Ladestation.

Der Vorteil: Man muss zum Laden das Handy nicht zusätzlich an ein Kabel stöpseln, sondern befestigt es einfach in der Kfz-Halterung. Allerdings benötigt die Halterung selbst den 12-Volt-Anschluss als Stromquelle. Der Wirkungsgrad bei der Induktion ist allgemein geringer. Deshalb dauert kabelloses Laden länger, da mehr Energie verloren geht. Je nach Smartphone-Modell erlauben solche Halterungen Ladevorgänge mit 5 bis 15 Watt. Das ist verglichen mit modernen kabelgebundenen Netzteilen mit bis zu 150 Watt sehr wenig.

Kabelloses Laden per Induktion wird häufig gleichgesetzt mit Qi. Dabei handelt es sich allerdings um einen technologischen Standard des Wireless Power Consortiums, der mittlerweile eine sehr große Verbreitung findet. Das Wort Qi steht für Lebensenergie. Es gibt aber auch andere Standards fürs kabellose Laden. Wer ein Ladegerät mit Qi kauft, sollte sich informieren, ob das eigene Smartphone auch diesen Standard nutzt.

Zu den Apple-Geräten mit Induktion gehören das iPhone 8, iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 und iPhone 14. Unter den Android-Smartphones mit Qi bieten Hersteller wie Samsung, Oneplus, Doogee, Xiaomi, Motorola, Huawei oder Gigaset entsprechende Geräte an. Eine Auswahl an preiswerten Handys fürs kabellose Laden per Induktion zeigen wir in der Top 10: Die günstigsten Qi-Smartphones für kabelloses Laden ab 240 Euro.

Vor dem Kauf sollte man prüfen, für welche Smartphones die Qi-Halterung geeignet ist. Viele Modelle unterstützen das nur fürs iPhone. Halterungen mit Qi unterscheiden sich in Varianten mit Klemmen fürs Lüftungsgitter sowie mit Saugnapf. Eher selten sind hier Matten für das Armaturenbrett zu finden.

Für Lüftung: Handyhalterungen mit Qi

Der Charme der Variante fürs Lüftungsgitter: Das Sichtfeld wird nicht eingeschränkt, die Montage erfolgt mit wenigen Handgriffen. Hier sollte man darauf achten, dass diese wirklich fest sitzt. Denn das Smartphone als Geschoss im Innenraum kann gefährlich sein. Der Nachteil: Eine Ausrichtung klappt nicht immer so gut wie bei der Saugnapf-Halterung. Zudem passen je nach Fahrzeug die Lamellen nicht immer zur Halterung. Ein weiteres Problem kann das Gewicht des Smartphones sein, das dann die Halterung zu weit nach unten zieht. Die warme Heizungsluft im Winter kann zusätzlich schädlich für das Handy sein.

Das kabellose Autoladegerät ESR Halolock mit Cryoboost ist eine magnetische Smartphone-Halterung für das Lüftungsgitter. Diese kostet bei Amazon 35 Euro, bietet Magsafe und eignet sich nur fürs Apple iPhone. Wer eine Schutzhülle nutzt, sollte darauf achten, dass auch die für Magsafe geeignet ist. Eventuell hält das iPhone sonst nicht ausreichend fest an der Halterung. Für größere Smartphones wie das iPhone 13 Pro Max bietet sich die ESR Halolock-Schutzhülle für 18 Euro an. Ein Adapter für den USB-A-Stecker für den 12-V-Anschluss im Auto gehört allerdings nicht zum Lieferumfang, diesen muss man zusätzlich kaufen.

Die magnetische Befestigung ist komfortabel, da man nur das Handy dagegen halten muss. Wir haben das mit einem iPhone 12 Mini beim Halolock ausprobiert. Das kompakte und leichte Smartphone sitzt bombenfest an der Handyhalterung. Die Klemmen halten solide am Lüftungsgitter, eine zusätzliche flexible Stütze stabilisiert die Halterung. Ein Kugelgelenk erlaubt die gewünschte Ausrichtung des iPhones. Zusätzlich kommt ein Lüfter beim Laden mit maximal 7,5 Watt zum Einsatz.

Handyhalterungen mit Qi fürs Auto Induktive Ladestationen für Smartphones im Auto

Weitere universale, magnetische Handyhaltungen gibt es bei Herstellern wie Scosche. Hier muss man in der Regel ein Metallplättchen auf die Rückseite des Handys kleben, was den Empfang von etwa NFC einschränken kann. Es gibt zudem Schutzhüllen für Mobiltelefone mit integrierter Metallplatte und Popsockets.

Ebenfalls zur Kategorie der kabellosen Ladegeräte für das Lüftungsgitter, aber ohne magnetische Befestigung, gehört die Belkin Boost Up Wireless Universal-Kfz-Halterung für 31 Euro bei Amazon. Diese macht einen robusten und hochwertigen Eindruck und bietet sicheren Halt. Zur Montage klemmt man sie mit einem Gummi-Clip in die Lüftung. Die Arme zieht man auseinander, um Mobiltelefone verschiedener Breite aufzunehmen. Mit der Halterung von Belkin kann man das Smartphone allerdings nur hochkant nutzen.

Das Ladegerät lädt standardmäßig mit 5 Watt. Verwendet man ein Gerät von Apple, sind sogar 7,5 Watt und bei Samsung 9 Watt möglich. Die Handyhalterung bezieht ihren Strom ausschließlich über den Adapter für die 12-Volt-Buchse im Auto. Eine Verbindung mit einer anderen Stromquelle per USB ist nicht möglich.

Das kabellose Autoladegerät von Hinyx für 31 Euro bei Amazon lädt Smartphones über Qi mit 5 Watt auf. Bei Geräten von Samsung sind laut Hersteller auch 10 Watt möglich, bei iPhones 7,5 Watt. Den Halter in Violett Metallic befestigt man über eine mechanisch verstellbare Klemme am Lüftungsgitter. Er verfügt über einen USB-C-Anschluss. Ein entsprechender Adapter für den Zigarettenanzünder gehört allerdings nicht zum Lieferumfang. Hier benötigt man zusätzlich einen USB-Adapter für den Zigarettenanzünder oder einen USB-Port im Kfz. Der Ladevorgang bei einem OnePlus 8 Pro (Testbericht) dauert von 30 auf 100 Prozent etwa drei Stunden.

Über das Kupplungsgelenk der Halterung kann man das Mobilgerät zusätzlich ausrichten. Dreht man dieses um 90 Grad, kann man das Handy im Querformat nutzen. Diese Ansicht ist etwa für die Navigation praktisch. Ein elektrischer Motor fährt die Greifarme an der Seite automatisch aus, damit sich diese an die Größe des Smartphones anpassen. Doch Vorsicht: Das Konstrukt wirkt fragil und zerbrechlich. Das manuelle Anpassen der Halterung ohne Strom ist nicht möglich.

Qi-Handyhalterungen mit Saugnapf

Eine Alternative zur Klemme fürs Lüftungsgitter ist der Saugnapf. Schon vor der Verbreitung von Smartphones kam diese Form bei Navigationsgeräten häufig zum Einsatz. Am besten halten Sie an der Windschutzscheibe, ist das Armaturenbrett aber glatt, sauber und eben, kann man sie dort ebenfalls anbringen.

Der Vorteil einer Saugnapf-Halterung: Das Mobiltelefon richtet man sehr einfach nach Wunsch aus und platziert es möglichst sichtbar. Der Nachteil: Die Saugnäpfe halten nicht immer zuverlässig – gerade bei Temperaturschwankungen an der Scheibe im Sommer. Damit kann sich die Saugnapf-Halterung schnell zum Risiko entwickeln, wenn diese während der Fahrt herunterfällt und so den Fahrer ablenkt. Zudem sind diese größer und behindern unter Umständen das Sichtfeld.

Angesehen haben wir uns den Anker 613 Magnetic Wireless Charger ab 58 Euro. Man kann das Smartphone darin sowohl hochkant als auch quer nutzen. Konzipiert ist es in fürs iPhone 12 und 13. Zur Befestigung dient ein Saugnapf. Zusätzlich gibt es ein Pad zum Ankleben, falls der Saugnapf allein nicht fest genug hält. Die kabellose Ladeleistung beträgt 7,5 Watt.

Qi-Handyhalterungen für CD-Schacht & Silikonmatten

Oftmals kommt der alte CD-Player im Auto kaum noch zum Einsatz. Warum dann nicht den Schacht für eine Handyhalterung nutzen? Lösungen von iOttie mit Qi gibt es hier ab 50 Euro. Einige davon können auch mit unterschiedlichen Halterungen verbunden werden, etwa für die Lüftung. Beasy bietet zudem eine Silikonmatte mit induktivem Ladefeld für 30 Euro an.

Fazit

Eine Handyhalterung ist für jeden eine sinnvolle Investition, der das Mobilgerät als Navi oder für Musik im Auto nutzt. Unterstützt das Smartphone kabelloses Laden, bietet sich eine Auto-Halterung mit Qi an. Alternativ reicht ein USB-Kabel mit Adapter für den 12-Volt-Steckplatz im Auto.