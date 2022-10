Handyhalterung fürs Auto: Qi und kabelgebundenen Modelle ab 10 Euro

Immer mehr Halterungen für das Kfz unterstützen kabelloses Laden per Induktion über den technischen Standard Qi. Wie das genau funktioniert, erklären wir im Vergleich: Wireless Charger fürs Auto von PNY, Terratec, Belkin . Wir werfen in diesem Ratgeber aus der Themenwelt Auto und Smartphone einen Blick auf Halterungen, die mit und ohne Kabel das Handy aufladen und stellen weitere Möglichkeiten der sicheren Befestigung des Mobilgeräts im Pkw vor.

Kabellos Laden per Induktion im Auto

Kabelloses Laden oder auch Wireless Charging lädt das Smartphone per Induktion. Für den Ladevorgang legen Nutzer das Mobilgerät auf eine Induktionsspule. Diese wandelt elektrischen Strom im Ladegerät in ein Magnetfeld um. Das Handy nutzt die Energie, um damit den Akku zu laden. Dafür reicht alleine der Berührungskontakt mit der Ladestation.

Der Vorteil von Wireless Charging: Man muss zum Laden das Handy nicht zusätzlich an ein Kabel stöpseln, sondern befestigt es einfach in der Kfz-Halterung. Allerdings benötigt die Halterung selbst den 12-Volt-Anschluss als Stromquelle. Der Wirkungsgrad bei der Induktion ist allgemein geringer. Deshalb dauert kabelloses Laden länger, da mehr Energie verloren geht. Je nach Smartphone-Modell erlauben solche Halterungen Ladevorgänge mit 5 bis 15 Watt. Das ist verglichen mit modernen kabelgebundenen Netzteilen mit bis zu 150 Watt sehr wenig.

Zu den Apple-Geräten mit Induktion gehören das iPhone 8, iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12 und iPhone 13. Unter den Android-Smartphones mit Qi bieten Hersteller wie Samsung, Oneplus, Doogee, Xiaomi, Motorola, Huawei oder Gigaset entsprechende Geräte an. Eine Auswahl an preiswerten Handys fürs kabellose Laden per Induktion zeigen wir in der Top 10: Die günstigsten Qi-Smartphones für kabelloses Laden ab 240 Euro.