Günstige Laptops: Was sollte man bei Notebooks unter 300 Euro beachten?

Wer Zuhause im Homeoffice oder im Büro den Großteil seiner Arbeit auf einem leistungsstarken Desktop-PC erledigt und nach einem handlichen Mobilcomputer für den gelegentlichen Einsatz abseits des Schreibtischs sucht, braucht nicht unbedingt ein hochwertig ausgestattetes und damit teures Notebook. Denn für typische Office-Anwendungen, die Kommunikation via E-Mail und sozialen Netzwerken, das Surfen im Web und auch das Streamen von Musik oder Video reicht eine mobile Maschine mit preiswerten Hardware-Komponenten für 200 bis 300 Euro aus.

Chromebooks: Tablets mit Tastatur im XXL-Format

Den Löwenanteil im Preissegment unter 300 Euro machen Chromebooks (Themenwelt) aus. Das auf Linux basierende Betriebssystem Chrome OS von Google liefert die Basis für einen Computer, der voll auf das angesagte Cloud-Computing setzt – inklusive Apps aus dem Web und Speicherung aller eigenen Daten in der Cloud. Dabei müssen die Geräte nicht schlecht sein, wie das Acer Chromebook Spin 513 (Testbericht) zeigt.

Dank der genügsamen Apps und der Auslagerung von Daten ins Web kommen Chromebooks aus dem unteren Preissegment mit 4 GByte Arbeitsspeicher aus und sind meist auch nur mit sehr kleinen Festplatten mit 32 bis 64 GByte ausgestattet. Auch die Prozessorleistung spielt eine untergeordnete Rolle: eine günstige Tablet-CPU von MediaTek oder Qualcomm (Snapdragon), ein sparsamer Intel Celeron oder ein AMD-30xx-Chip mit niedriger Taktfrequenz zwischen 1 und 2 GHz reichen für den flüssigen Betrieb von Chrome OS aus. Als Grafikeinheit kommen ausschließlich in die CPU integrierte Lösungen zum Einsatz, was diese Geräteklasse für das Gaming in hoher Qualität disqualifiziert – immerhin sorgen Browser-Spiele oder optimierte Mini-Games aus dem Google Chrome Web Store auch auf Chromebooks für Unterhaltung zwischendurch.