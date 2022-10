Externe SSD-Festplatte selber bauen? Besser, günstiger und mehr Funktionen

Preise von Flash-basiertem Speicher wie etwa eine SSD oder NVMe kennen preislich nur eine Richtung: nach unten. Während sich der Grafikkartenmarkt erst langsam wieder erholt, ist NVMe-basierter Flash-Speicher so günstig wie nie. 1 TByte Speicher kostet etwa weniger als 90 Euro. In diesem Ratgeber zeigen wir, wann es sich lohnt, eine externe SSD mit einer passenden USB-Hülle selbst zu bauen und bis zu welcher Größe man besser etwas Fertiges kauft.

Festplatten oder SSD?

Auch eine NVMe ist ein Solid-State-Drive, also SSD. In diesem Text unterscheiden wir die Bauform, SSD beschreit die klassische 2,5-Zoll-Größe mit SATA-Anschluss, NVMe meint die flachen Riegel mit M.2-Anschluss.

Warum eine portable SSD?

Gegenüber einer externen, mechanischen Festplatte haben portable SSDs den großen Vorteil, dass es keine mechanischen Komponenten zum Auslesen der Daten benötigt. Damit sind die SSDs per se robuster. Anders als bei externen Festplatten muss man keinen Headcrash fürchten, wenn die Platte etwa beim Speichern vom Tisch fällt. Außerdem punkten sie bei der Geschwindigkeit, was sich beispielsweise bei Videoschnitt oder beim Laden von Spielen oder Programmen, die auf dem externen Speicher installiert sind, positiv bemerkbar macht.

Wie sicher sind externe Festplatten?

Welche SSD für Mac oder Windows?

exFAT hat keine Größenbeschränkung, das Format hat aber den Ruf, Daten nicht sorgsam zu behandeln und Fehler zu produzieren. Zum Austausch von Informationen, Bildern und Videos ist das normalerweise kein Problem, solange die Originale sicher aufgehoben sind. Windows setzt inzwischen komplett auf NTFS. Das Format lässt sich unter Mac zwar lesen, wer aber Daten auf die Sticks schreiben möchte, der kommt um ein paar Umwege nicht herum. Die einfachste Lösung ist das Mac-OS-Tool Mounty for NTFS . Wer nur mit einem Mac arbeitet, der sollte die externen Datenspeicher per APFS formatieren, das Standard-Dateiformat von Apple. Windows-Nutzer benötigen dann aber ein Zusatzprogramm. Mehr dazu schildert der Artikel Apples Dateisystem APFS von heise online.

Datentransfer: Engstelle USB

Für diesen Ratgeber haben wir uns drei externe SSD-Speicher vorgenommen. Diese schließen wir per USB-C an einem USB 3.1 und einem schnellen USB 3.2 Gen 2 Port an. Letzteren haben wir über eine PCI-Karte nachgerüstet. Anschließend nutzen wir den Data Drive Storage Benchmark von PCMark und testen damit die drei Geräte. Der Benchmark schreibt insgesamt knapp 15 GByte an Daten, er versucht so realistisch wie möglich zu sein. Damit ist er weit weg von den theoretischen Spitzen, die die Systeme erreichen können. Aber er zeigt gut, was die Geräte im Alltag liefern.