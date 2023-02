Günstige Alternativen zu Apples Macbook-Netzteilen

Wer ein zweites Ladegerät fürs Büro wollte oder sein defektes Original ersetzen musste – vor allem die Kabelenden waren empfindlich – musste für über 100 Euro ein Originalprodukt kaufen. Oder einen China-Nachbau, dessen Hersteller entweder nicht zu ermitteln oder nicht auszusprechen ist und dem es einfach egal ist, dass er den patentierten Stecker nicht nachbauen darf. Entsprechende Billig-Produkte gab es schon ab etwa 35 Euro. Eine enorme Ersparnis, allerdings sind bei uns in der Redaktion zwei von drei dieser Nachbauten innerhalb weniger Tage nach dem Ersteinsatz mit einem deutlichen Poff-Geräusch ausgestiegen. Hochgerechnet auf die Einsatzdauer waren diese Netzteile also deutlich teurer als das Original.

USB-C

In jedem Fall reichen USB-C-Netzteil und das richtige USB-C-Kabel aus, um den Laptop mit Strom zu versorgen. Wichtig ist dabei, dass das Kabel USB-C-PD (für Power Delivery) unterstützt – und genug Energie weitergeben kann. Bis zu 100 Watt sind standardmäßig drin; vor allem günstige Kabel schaffen häufig aber weit weniger. An anderer Stelle zeigen wir, worauf man beim Kauf eines USB-C-Kabels achten sollte .

Leistung

Kurz und knapp: Ja, mit einem kleinen aber. Die MacBooks holen sich, was sie gerade benötigen und was sie bekommen können. Ein 16-Zoll-Macbook-Pro bekommt aus einem 30-Watt-Netzteil eben 30 Watt. Zieht der Rechner mehr, weil Prozessor und Grafikeinheit jetzt kräftig gefordert werden, holt er sich den Rest aus dem Akku. In dem Fall könnte der Akku also leer werden, obwohl das Notebook angeschlossen ist. Mit vollem Akku reichen die 30 Watt gerade noch so, um den Rechner im Leerlauf zu betreiben. Geht das Macbook in den Standby-Modus, kann es den Akku auch wieder aufladen; aber eben relativ langsam.