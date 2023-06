Günstig zum Balkonkraftwerk: Wechselrichter mit 600 Watt oder 800 Watt kaufen?

Über kleine Photovoltaik-Anlagen für Balkon, Dach oder Terrasse – die sogenannten Balkonkraftwerke (Ratgeber) – stolpert man mittlerweile nicht nur im Internet oder Baumarkt, selbst beim Discounter sind die kleinen Solaranlagen erhältlich. Doch lohnt sich eine Anschaffung und worauf sollte man achten?

Wer beim eigenen Verbrauch kein oder kaum Einsparungspotenzial findet, kann die Stromrechnung auch mit selbst produziertem Strom reduzieren. Die günstigste und einfachste Möglichkeit dafür sind Balkonkraftwerke. Deren Vorteile sind der günstige Preis, die einfache Inbetriebnahme und der sehr geringe bürokratische Aufwand im Vergleich zu einer großen Photovoltaik-Anlage.

Noch erlaubt der Gesetzgeber eine maximale Einspeisung von bis zu 600 Watt, doch in naher Zukunft soll diese Begrenzung auf 800 Watt erhöht werden. Wir zeigen, warum es sich aktuell trotzdem lohnt, zu einem Balkonkraftwerk mit 600 Watt zu greifen. Mehr Hintergrundwissen bietet der Artikel Balkonkraftwerke ab 500 Euro: Kaufen, einstecken und sofort sparen.

Unterschiede Balkonkraftwerke

Das Angebot an Balkonkraftwerken ist groß und die Sets unterscheiden sich nicht nur beim Preis. Wo also liegen die Unterschiede und was muss man beim Kauf beachten? In der Regel bieten die Hersteller zwischen bis zu 25 Jahre Leistungsgarantie auf die Solarmodule. Die Garantie der Wechselrichter oder Drehrichter ist mit zwei bis maximal fünf Jahren deutlich geringer. Eine integrierte WLAN-Funktion zur Überprüfung der Leistungs- und Ertragsdaten ist zwar häufig, aber nicht immer vorhanden. Im Zweifel reicht hier eine WLAN-Steckdose mit integriertem Strommesser. Der größte Unterschied bei den erhältlichen Anlagen betrifft deren Leistung. Hier gibt es verschiedene Faktoren, die wichtig sind.

Wie viel Leistung in Watt die eigene Photovoltaik-Anlage ins Stromnetz einspeisen kann, ist vom verwendeten Wechselrichter abhängig. Die meisten im Moment erhältlichen Modelle für Balkonkraftwerke erlauben die aktuell zulässige maximale Einspeisung von 600 Watt. Aber auch Wechselrichter mit weniger Leistung und Geräte mit 800 Watt sind erhältlich. Nach aktuellem Stand der Vorschriften dürfen diese allerdings noch nicht eingesetzt werden.

Einzelne Anbieter wie Ecoflow oder Priwatt bieten jedoch Wechselrichter mit Update-Möglichkeit an. Sobald sich die gesetzlichen Vorgaben ändern, reicht dann ein Firmware-Update und der Wechselrichter gibt zukünftig bis zu 800 statt vormals 600 Watt aus. Das gilt etwa für das Balkonkraftwerk Priwall Duo mit zwei Panels für aktuell nur 638 Euro (mit Rabatt-Code: PRIFLAT100). Der Hersteller Yuma geht den umgekehrten Weg. Hier ist ein 800-Watt-Wechselrichter ab 829 Euro mit Downgrade-Möglichkeit auf 600 Watt erhältlich.

Bild: TechStage.de

Wie hoch die tatsächliche Einspeisung ist, hängt dann allerdings von den verwendeten Solarpanels und den Wetterbedingungen ab. Die Nennleistung der angeschlossenen Solarmodule wird man in der Realität praktisch nie oder bestenfalls nur für einige Stunden am Tag erreichen. Um auch bei Bewölkung möglichst viel Strom einspeisen zu können, lohnt es sich deshalb, die Panels großzügiger zu berechnen.

Das bereits getestete 600-Watt-Balkonkraftwerk von Netto (Testbericht) beinhaltet zwei 420-Watt-Panels. Bei guter Ausrichtung und idealen Wetterbedingungen wird hier zur Mittagszeit sogar etwas mehr Strom erzeugt, als tatsächlich genutzt werden kann. Bei Bewölkung oder Halbschatten sinkt der Betrag dann trotzdem auf zweistellige Leistungswerte und wir wünschten uns noch mehr Panels.

Das kleine Solarkraftwerk von Yuma (Testbericht) für 369 Euro kommt nur mit einem 300-Watt-Wechselrichter und einem 400-Watt-Panel. Das Bundle mit 800-Watt-Panelen liegt bei 729 Euro. Etwa 100 Euro mehr kostet die Variante mit 800-Watt-Wechselrichter. Beim Bundle Klimaworld BS-SET-300K für 430 Euro ist sogar nur ein Panel mit einer Leistung von 300 Watt enthalten. Die maximal zulässige Einspeisung kann dann rechnerisch schon nicht mehr erreicht werden.

Benötigte Leistung

Bei der Frage, ob der Wechselrichter 600 oder 800 Watt leisten soll, scheiden sich die Geister. Klar, mehr Leistung klingt immer besser, doch lohnen sich die Mehrkosten?

Wer sich eine Solaranlage für Balkon oder Terrasse anschaffen möchte, sollte sich zunächst mit dem eigenen Stromverbrauch auseinandersetzen. Hintergrund ist die Tatsache, dass bei Balkonkraftwerken der nicht genutzte Strom kostenlos ins Stromnetz eingespeist wird. Von einer hohen Einspeisung profitieren im Zweifel also andere. Zwei spannende Ausnahmen sind die Balkonkraftwerke Powerstream von Ecoflow (Testbericht) und das gerade frisch montierte Set von Zendure (Test folgt in Kürze). Hier wird zusätzlich ein Akku zwischengeschaltet, der den „zu viel“ produzierten Strom speichern und etwa nachts oder bei schlechtem Wetter einspeisen kann. Im Normalfall geht dieser produzierte Strom für den Nutzer verloren, genauer gesagt wird er kostenlos ins allgemeine Stromnetz eingespeist.

Die kleinen Solaranlagen für Terrasse und Balkon sind in erster Linie dafür geeignet, tagsüber die Grundlast (oder zumindest einen Teil davon) zu tragen. Mit Grundlast sind alle Verbraucher gemeint, die unauffällig im Hintergrund Strom verbrauchen. Hierzu gehören etwa Kühlschrank, Tiefkühltruhe, Router, Smart-Home-Komponenten und andere Stand-by-Verbraucher. Je nach Größe und Ausstattung des Haushaltes ist die benötigte Leistung ganz unterschiedlich hoch. In einem modernen Einfamilienhaus reichen schon knapp 300 Watt Einspeisung, damit der Stromzähler stehen bleibt. Kleine Wohnungen haben in der Regel eine noch deutlich niedrigere Grundlast und so tun es hier auch kleine Sets mit weniger Leistung. In alten Häusern mit Jahrzehnte alten Elektrogeräten fließen im Hintergrund auch mal schnell 600 Watt und mehr durch die Leitungen. Um auch energiehungrige Verbraucher wie Herd, Waschmaschine oder Gartenwerkzeuge per Photovoltaik zu betreiben, sind die kleinen Solaranlagen zu schwach. Durch die Übernahme der Grundlast lassen sich die monatlichen Stromkosten trotzdem spürbar senken.

Bild: TechStage.de

Kosten

Selbst, wer kein Problem damit hat zu viel produzierten Strom zu verlieren, sollte sich gut überlegen, ob nicht auch eine 600-Watt-Anlage ausreicht. Grund hierfür sind die im Moment noch spürbar höheren Kosten. Abgesehen davon, dass Wechselrichter mit 800 Watt oder einer Update-Möglichkeit teurer sind, werden für einen effizienten Betrieb auch stärkere (und größere) Panels benötigt. Doch was bedeutet das konkret? Wir haben uns hierzu ein paar Beispiele herausgesucht, bei denen die Leistung der beigelegten Solarmodule mindestens ausreicht, um eine volle Einspeisung des Wechselrichters zu ermöglichen.

Das günstigste Set im Preisvergleich von Offgridtec Solar-Direct mit 600-Watt-Wechselrichter und zwei 360-Watt-Panels (720 Wp) gibt es ab 449 Euro. Die Sets von Netto (Testbericht) und das System Vale MiniPV 600 mit zwei 420-Watt-Panels (840 Wp) und 600-Watt-Wechselrichter kosten 499 Euro. Das günstigste Set mit 800-Watt-Wechselrichter ist zwar lediglich 20 Euro teurer, allerdings beinhaltet das Naka Balkonkraftwerk für 520 Euro ebenfalls „nur“ zwei 420-Watt-Panels. Zwar sind damit bei bestem Wetter 800 Watt möglich, bei weniger idealen Bedingungen sinkt die Leistung aber schnell. Erfahrungsgemäß werden dann nicht einmal mehr die 600 Watt erreicht. Um die stärkeren Wechselrichter effizient zu nutzen, sollte die Solarleistung im Idealfall ebenfalls großzügiger ausgelegt werden. Sinnvoll wären aus unserer Sicht mindestens 1000 bis 1200 Watt Solarleistung (Wp). Solche dann spürbar stärkeren Sets, wie das Solarway Plug&Play Deye Sun800 mit zwei 500-Watt-Panels kosten dann schon mindestens 645 Euro.

Bild: TechStage.de

Zwar leisten solche Anlagen dann auch mehr, riesig ist der Unterschied aber nicht. Betrachten wir den aktuellen Ertrag unseres Sets mit 600-Watt-Wechselrichter und zwei 420-Watt-Panels (840 Wp), dann würden wir mit so einem größeren Set etwa 700 bis 850 Wattstunden (Wh) mehr erwirtschaften. Bei einem Arbeitspreis von etwa 40 Cent pro kWh sind das dann pro Tag etwa 26 bis 34 Cent zusätzlich gesparte Stromkosten – allerdings nur an sonnigen Tagen und wenn tatsächlich der gesamte eingespeiste Strom verbraucht wird.

Meist sind aber gerade tagsüber, wenn das Balkonkraftwerk Strom produziert, nur wenige Verbraucher aktiv und die Grundlast ist somit gering. Am höchsten ist der Strombedarf in der Regel abends, dann liefert das Balkonkraftwerk jedoch keine Leistung mehr. Hier ist es dann auch egal, ob das Gerät theoretisch 600 oder 800 Watt einspeisen kann. Einzige Ausnahme sind Balkonkraftwerke mit zusätzlichem Stromspeicher, wie das Ecoflow Powerstream (Testbericht). Diese speichern überschüssige Energie tagsüber und geben diese dann abends ab.

Weiter geht es mit versteckten Kosten, welche oft nicht sofort erkennbar sind. Die angebotenen Sets sind nämlich häufig weniger komplett, als es uns die Produktbeschreibung weismachen will. So kommt etwa das Netto-Balkonkraftwerk (Testbericht) ohne Halterung für die Panels zum Kunden. Beim Anker Solix (Testbericht) ist die zwar enthalten, man muss aber zumindest ausreichend Werkzeug zu Hause haben. Selbst beim Premium-Balkonkraftwerk von Ecoflow (Testbericht) gehören nicht automatisch alle benötigten Kabel und Adapter zum Lieferumfang. Worauf man bei der Befestigung achten sollte, zeigen wir im Ratgeber Richtig planen und Geld sparen: Solarpanels für Balkonkraftwerke aufstellen und befestigen.

Hinzu kommt die Problematik, dass nicht alle Wechselrichter bequem in eine normale Schuko-Steckdose eingesteckt werden können. Der Wechselrichter von Deye aus dem Netto-Balkonkraftwerk hat stattdessen den häufig empfohlenen Wieland-Stecker an Bord. Dieser ist technisch gesehen zwar sicherer, allerdings muss eine entsprechende Dose von Fachpersonal eingebaut werden, was mit Kosten ab etwa 200 Euro verbunden ist. Beim Set von Netto gehört ein geeigneter Adapter bereits zum Lieferumfang und so kann man hier ohne Kosten die klassische Steckdose verwenden. Beim frisch eingetroffenen Balkonkraftwerk von Parkside (Lidl) ist es noch eine Ecke komplizierter. Hier kommt kein Standard-Wieland-Anschluss zum Einsatz, sondern eine proprietäre Lösung. Wer hier nicht stundenlang nach dem richtigen Adapter suchen will, muss die Spezialdose einbauen lassen, was weitere Kosten verursacht.

Preise

Balkonkraftwerke mit Wechselrichter für 600 Watt bekommt man als Komplett-Set ab 450 Euro. Ausführungen mit Wechselrichter bis 800 Watt liegen rund 100 Euro darüber. Einzelne Wechselrichter für 800 Watt sind rund 60 Euro teurer (30 Prozent) als für 600 Watt.

Fazit

Ob sinnvoll oder nicht, aktuell scheinen sich die meisten Käufer für 800-Watt-Wechselrichter zu interessieren und so fallen die Preise für die 600-Watt-Modelle spürbar. Wer günstig kaufen und nur eine moderate Grundlast versorgen will, der sollte unbedingt die Preise der Wechselrichter und Balkonkraftwerk-Komplettsets mit 600 Watt im Auge behalten. Diese lohnen sich aktuell eher, da sie günstiger sind und dennoch genügend Kostenersparnis beim Stromverbrauch bieten. Bei Anlagen mit mehr Leistung verpufft für den Nutzer der Vorteil, wenn der überzählige Strom kostenfrei ins Netz gespeist wird.