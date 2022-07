Größer, bunter, besser: Warum sich jetzt ein neuer E-Reader lohnt

So ziemlich jeder, der sich für das Thema interessiert, hat bereits einen E-Book-Reader zu Hause. Dabei hat sich in den ersten Jahren seit ihrer ersten Veröffentlichung wenig getan. Es lohnte sich bisher kaum, auf ein neueres Modell umzusteigen. Das ist nun anders. Auch die eigentlich spartanischen E-Reader bekommen immer mehr Funktionen, die einen Wechsel auf ein neues Modell attraktiv machen.

Auflösung und Größe

Relativ neu sind E-Book-Reader in Übergröße. So bieten etwa der Pocketbook Inkpad X und der Huawei Matepad Paper (heise+ Testbericht) Displays mit einer Diagonale von 10,3 Zoll. Das ist geringfügig größer als DIN A5 und in etwa doppelt so groß wie das Display des Kindle Paperwhite 2021. Die Größe kommt allen zugute, die etwa PDFs auf dem E-Reader betrachten. Aber auch Brillenträger und Alterskurzsichtige wissen es zu schätzen, wenn trotz erhöhter Schriftgröße noch ausreichend Text auf eine Seite passt.