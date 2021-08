GPS, großer Akku, kleiner Preis: Navigationsgeräte für Fahrrad & E-Bike

Am besten man plant seine Fahrradabenteuer am Computer. Über spezialisierte Portale lassen sich punktgenaue Routen in Eigenregie austüfteln, oder man vertraut auf die Erfahrung vieler anderer Radfahrer, aber Vorsicht, die Strecken- und Fahrkönneneinschätzung ist sehr individuell. Mit komoot lassen sich zum Beispiel am heimischen Computer perfekte abgestimmte Touren planen und spielend leicht auf die Navigationsgeräte übertragen. Für das Mio Discover gibt es auch die hauseigene Mio Share Planungsplattform. Die Übertragung erfolgt beim Garmin Edge 530 drahtlos über die Garmin Connect Handy-App, das Mio Discover muss per USB-Kabel verbunden werden. Voraussetzung ist in allen Fällen eine Anmeldung auf den diversen Online-Portalen und Smartphone-Apps. Wer die Planung mit komoot häufig nutzt sollte über die Bezahlversion nachdenken.

Bild: TechStage.de