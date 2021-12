Geschenkratgeber: RC-Autos, Bagger, Flugzeuge und Hubschrauber zu Weihnachten

Das frohe Fest steht vor der Tür, aber es fehlt noch an Geschenkideen? Warum, nicht ein ferngesteuertes Spielzeug schenken? Die Bandbreite der Geschenkmöglichkeiten ist groß und reicht von Nutzfahrzeugen für die Baustelle wie einem Bagger oder Kipplaster bis hin zu schnellen Buggys als auch Geländefahrzeugen für schwieriges Terrain. Für wen Landfahrzeuge zu langweilig sind, der wählt eine Mini-Drohne, einen Helikopter oder ein Flugzeug.

Wir stellen in diesem Geschenkratgeber verschiedene Arten von RC-Spielzeug (Themenwelt) aus allen Preisklassen vor. Dabei zeigen wir, welche ferngesteuerten Modelle sich auch für Kinder eignen und welche besser nur von junggebliebenen Erwachsenen genutzt werden sollten. Einen ersten großen Überblick bieten wir im Ratgeber Auto, Boot, Drohne, Flieger & Roboter: Abgefahrenes RC-Spielzeug bis 50 Euro.

RC-Fahrzeuge: Flotte Buggys, Bagger und Crawler für Groß oder Klein

Die Bandbreite an landgestützten RC-Fahrzeugen stellt Käufer vor die Qual der Wahl. Bereits ab 10 Euro bekommt man winzige ferngesteuerte Autos, größere Modelle gibt es schon ab 30 Euro. Hier finden sich maßstabsgetreuen Nachbildungen echter Autos sowie Spaßmobile. Einen Überblick zu RC-Flitzern bieten wir im Ratgeber ferngesteuerte Autos: Schneller Spaß ab 30 Euro.

Eine spezielle Kategorie stellen RC-Autos mit Offroad-Fähigkeiten dar. Hier ist zu unterscheiden zwischen maßstabsgerechten Fahrzeugen mit Geländeoptik sowie einem Crawler für schwieriges Terrain. Zwar bekommt man schon für unter 50 Euro ein Geländewagen, echte und hochwertige Offroader mit Klettereigenschaften finden sich aber erst zu Preisen jenseits von 100 Euro. Mehr darüber erklären wir ausführlich im Beitrag RC im Gelände: Ferngesteuerte Crawler, Scaler und Offroader ab 25 Euro.

Ein Geländeauto muss nicht langsam sein. Für knapp 100 Euro bekommt man bereits Monster Trucks, die bis zu 50 km/h schnell sind. Trotz Allradantrieb ist die Geländetauglichkeit allerdings kein Schwerpunkt dieser Fahrzeuge. Eine weitere Spielart sind Buggys oder Truggys – eine Mischform aus Truck und Buggy. Einige dieser Flitzer schaffen Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h – allerdings nur auf festem Untergrund. Dieses Tempo hat aber seine Tücken, weshalb sich nur Erwachsene an diese Form des Spielzeugs heranwagen sollten. Mehr darüber erklären wir im Ratgeber Highspeed mit RC-Autos: Rasante Flitzer ab 50 km/h bis 200 Euro.

Eine besondere Kategorie sind Nutzfahrzeuge und Baumaschinen. Das Angebot reicht vom klassischen Kettenfahrzeug mit Schaufelbagger über den Radlader bis hin zum Schwerlastkran und Kipplader. Die Fahrzeuge im Bereich von unter 30 Euro eignen sich meistens nur als Indoor-Spielzeug. Robustere Modelle, mit denen man auch im Freien gut buddeln kann, fangen bei 50 Euro an. Echte Profis greifen zum Modell aus Vollmetall, diese sind abgesehen von einer Ausnahme aber nur im dreistelligen Bereich zu finden. Weitere Baumaschinen zeigen wir im Ratgeber RC-Nutzfahrzeuge: Ferngesteuerte Bagger, Kräne und Traktoren ab 10 Euro.

RC-Autos für Kinder bis 8 Jahren

Wer ein ferngesteuertes Auto als Geschenk für seine Kinder sucht, findet neben Miniaturfahrzeugen auch eine Reihe an spaßigen Autos sowie Nutzfahrzeugen. Einige eignen sich bereits für Kinder ab 2 Jahren, wie etwa die Modelle von Revell Revellino oder Bauer BB Junior. Für Kinder ab 3 Jahren ist das RC-Modell von Mattel Fisher-Price oder das Amphibienfahrzeug von Amewi freigegeben. Die Fahrzeuge von Spin Master Air Hogs sind erst was für Kinder ab 4 Jahren, der Mini-Crawler von Jamara oder der Tumbling Flippy von Dicky Toys sowie die Modelle für Mario Kart eignen sich ab 6 Jahren.

Für den reinen Indoor-Einsatz interessant sind ferngesteuerte Mini-Autos. Einfache Modelle mit analoger Funkverbindung finden sich bereits für weniger als 10 Euro. Mehr über kleine Autos erklären wir im Ratgeber Mini-RC-Autos für die Hosentasche: Winzige Modelle mit Fernsteuerung ab 9 Euro. Für Spaß im Kinderzimmer sorgen auch Miniatur-Bagger, Kranwagen oder Radlader. Einfache RC-Nutzfahrzeuge dieser Art gibt es bereits ab 8 Euro. Neben Autos gibt es zudem ferngesteuerte Dinosaurier.

Eine besondere Kategorie sind ferngesteuerte Fahrzeuge mit Battle-Funktion. Dabei beschießen sich die Kontrahenten mit den Gefährten über Infrarot. Landet eines der Kinder einen Treffer, ertönt beim anderen Fahrzeug ein Piepton und eine LED-Leuchte erlischt. Sind alle Lampen aus, hat der Spieler verloren. Worauf es alles zu achten gibt, erklären wir ausführlich im Ratgeber RC-Spielzeug für Multiplayer: Auto, Drohnen und Co mit Battle-Funktion. Ein zweier Set gibt es bereits ab 60 Euro. Möglich sind auch Duelle mit ferngesteuerten Robotern ab 30 Euro.

Ab in die Luft: Ferngesteuerte Hubschrauber, Flugzeuge und Drohnen

Wer den Traum vom Fliegen seinem Liebsten verwirklichen will, kann ein ferngesteuertes Flugzeug, eine Drohne oder einen Hubschrauber verschenken. Ganz so einfach, wie bei einem RC-Auto ist es aber nicht. Wer damit im Freien fliegen will, muss einige Dinge beachten. Als Geschenk für Kinder eignen sich RC-Flugzeuge wegen des höheren Risikos und der Haftung weniger – zumindest nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen.

RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de RC-Flugzeuge: F4U corsair und P51 Mustang Bild: TechStage.de Alle Bilder zu Corsair und Mustang von Eachine für unter 60 Euro RC-Flugzeuge

Ferngesteuerte Flieger unterliegen als Luftfahrzeuge dem Luftverkehrsgesetz. Hierzu ist etwa eine Modellhaltehaftpflicht nötig. Flugzeuge bis 2 Kilogramm Abfluggewicht dürfen auf privatem Grund abheben, solange ein Abstand von mindestens 1,5 Kilometer zu Flugplätzen oder besonders Geschützen militärischen Objekten oder Kraftwerken eingehalten wird. Worauf man alles achten sollte, schildern wir im Ratgeber RC-Flugzeuge: Ferngesteuerte Flieger ab 30 Euro.

Bereits ab 40 Euro bekommt man klassische, flugfähige RTF-Modelle („Ready to fly“) von Carson oder Amewi mit einer Fernsteuerung im 2,4-GHz-Bereich. Alternativ gibt es Flieger, die per Smartphone gesteuert werden können, etwa die Modelle von TobyRich. Die Palette reicht von Nachbildungen eines Kampfjets bis hin zum klassischen Hochdecker in der Art einer Cesna. Die mögliche Flugdauer liegt durchschnittlich zwischen 8 und 20 Minuten. Ab 140 Euro bietet Amewi bereits ausgewachsene Modelle mit einer Länge von über 1 Meter an.

Eine Alternative zum Flugzeug sind RC-Helikopter. Diese brauchen nicht so viel Platz zum Abheben und Landen. Zu unterscheiden ist zwischen preiswerten und leichten Modelle für den Indoor-Einsatz und originalgetreuen Hubschraubern für die freie Wildbahn. Handliche RC-Hubschrauber bekommt man bereits ab 20 Euro. Aufgrund des leichten Gewichts eignen sich diese Modelle nur für den Einsatz in den eigenen vier Wänden – bereits ein leichter Windstoß würde das Fluggerät hinfort blasen. Diese Modelle nutzen meistens einen Koaxial-Rotor mit Stabilisierungsstange und sind deshalb verhältnismäßig einfach zu beherrschen. Einen Hubschrauber wie den Revell Control Interceptor kann auch ein Kind ab 8 Jahren steuern – allerdings ist eine erwachsene Aufsichtsperson empfehlenswert.

Anspruchsvoller zu steuern sind Helikopter mit Haupt- und Heckrotor. Amewi bietet entsprechende Modelle ab 60 Euro an. Dank automatischer Stabilisierung über einen Kreiselstabilisator erleichtern sie Einsteigern das Leben. Bereit für den Outdoor-Einsatz ist der Sky Hunter von Carrera für 150 Euro. Nur für Profis sind Pitch-Helis, die in der Bedienung dem Original sehr nahekommen. Mit Preisen jenseits von 300 Euro dürften diese sowieso das Budget für ein Weihnachtsgeschenk sprengen. Mehr dazu erklären wir im Ratgeber RC Helikopter: Ferngesteuerte Hubschrauber für Anfänger ab 20 Euro.

Eine weitere Möglichkeit als Weihnachtsgeschenk sind Drohnen für Einsteiger. Während echte Video-Drohnen unter 400 Euro nicht zu bekommen sind, eignen sich die preiswerten Varianten gut als Spielzeug vorwiegend für den Indoor-Einsatz. Für Einsteiger gibt es bereits Mini-Drohnen ab 25 Euro. Diese eignen sich zum größten Teil auch für Kinder. Worauf man achten sollte, zeigen wir in der Kaufberatung: Drohnen für Einsteiger und Kinder unter 100 Euro.

Ferngesteuerte Schiffe: Vom Speedboat zum U-Boot

Abseits von Fluggeräten und Landfahrzeugen bieten sich auch ferngesteuerte Boote als Geschenk an – solange die Teiche noch nicht zugefroren sind. Sollte das bereits der Fall sein, ist ein RC-Hovercraft eine Alternative.

Ein RC-Boot wie das Revell Control Sundancer (Testbericht) bekommt man bereits für 20 Euro. Das kompakte Boot ist einfach zu steuern und eignet sich für Kinder ab 8 Jahren. Wer ein richtig schnelles Schnellboot sucht, sollte einen Blick auf das Revell Control Speedboat Hurricane (Testbericht) für 60 Euro werfen. Dieses schafft rasante 45 km/h und macht eine Menge Spaß. Für Kinder ist es aber nicht mehr geeignet. Weitere Alternativen zeigen wir im Ratgeber Großer Fahrspaß mit kleinen RC-Booten ab 20 Euro.

Für Fans des Films und der gleichnamigen Serie „Das Boot“ ist ein ferngesteuertes U-Boot ein tolles Spielzeug. Diese sind wie die Vorbilder in der Lage unter Wasser zu tauchen und zu schwimmen. Von preiswerten Modellen um die 20 Euro raten wir eher ab. Gute Erfahrungen haben wir mit dem T2M Sub Explorer II für 40 Euro gemacht, das zum Abtauchen Tanks mit Wasser füllt. Die Steuerung ist bis in eine Tiefe von 1 Meter möglich, der Akku hält etwa 15 Minuten. Weiter U-Boote finden sich in unserem Ratgeber RC-Spaß zum Abtauchen: Ferngesteuerte U-Boote ab 20 Euro.

Fazit

Egal, ob zu Land, Wasser oder in der Luft. RC-Spielzeug ist vielfältig und muss nicht teuer sein. Ferngesteuerte Autos eignen sich hervorragend als Geschenk für Kinder sowie Erwachsene. Bereits ab 10 Euro bekommt man Miniatur-Flitzer mit Fernsteuerung, ab 30 Euro finden sich maßstabsgetreue Nachbildungen echter Autos. Jenseits von 100 Euro eignen sich RC-Fahrzeuge zum Überwinden von schwierigem Terrain oder je nach Modell auch für rasante Fahrten mit mehr als 50 km/h.