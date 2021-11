Geschenkeratgeber Soundbars: Dolby Atmos, Multiroom & Co im Wohnzimmer

TechStage zeigt in diesem Ratgeber, worauf man beim Kauf einer neuen Soundbar achten sollte und welche Funktionen sie haben muss, damit die Geräte viele Jahre Spaß machen.

Lautsprecher: Wie viele sollten es sein?

2.1 oder lieber 5.1.2? Wie viele Lautsprecher und Kanäle sollte eine aktuelle Soundbar mitbringen? Zunächst kurz zur Erklärung: Die Zahlen stehen dafür, wie viele Lautsprecher wie ausgerichtet sind. Nehmen wir die 3.1.2-Konfiguration der LG Eclair DQP5W (Testbericht) . Die 3 kennzeichnet drei Kanäle, die gerade von der Soundbar aus zum Nutzer strahlen, sie sollen Klänge von der Front und der Seite auf Kopfhöhe wiedergeben. Die 1 steht für den Subwoofer, bei unserem Beispielgerät ist ein solcher Woofer, per Funk mit der Soundbar verbunden. Die 2 am Ende steht für die Sound-Kanäle, die nach oben gerichtet sind, den Schall von der Decke reflektieren und damit mehr Räumlichkeit erzeugen. Dabei muss die Anzahl der Kanäle nicht gleich der Anzahl der Lautsprecher sein, ein x.x.2-System kann etwa vier Lautsprecher haben, die nach oben abstrahlen.

Stark vereinfacht kann man sagen: Mehr Lautsprecher sorgen für ein größeres Klangbild, aber auch für eine größere Soundbar. Gerade mit Dolby Atmos (siehe weiter unten) ist die Größe und die Anzahl der Lautsprecher nicht mehr so entscheidend wie früher.

LG Eclair DQP5W: Drückt man die Pairing-Taste an der Unterseite, verbindet sich der Tieftöner mit der Soundbar.

Subwoofer: günstig mit Kabel, schick per Funk

Subwoofer runden das Klangbild ab, sie sorgen für den „Umpf“ bei Filmen und Musik. Dafür benötigt man allerdings Volumen, etwas, das bei schmalen Soundbars oft fehlt. In unseren Tests konnte bislang nur das Teufel Sounddeck Streaming (Testbericht) auch ohne externen Subwoofer genügend Bass liefern.

Wer sich entsprechend eine Soundbar zulegt, der sollte sich die Option für einen externen Subwoofer offenhalten. Praktischerweise kann unser Gehör die tiefen Töne nicht direkt zuordnen, sodass man beim Aufstellort freier ist. Bei den günstigeren Geräten ist der Ort mehr oder weniger durch das Kabel definiert, das von der Soundbar zum Subwoofer geht. Wer bei der Wahl flexibler sein möchte, sollte eine Soundbar mit kabellosem Subwoofer wählen. Dieser kommuniziert per proprietärem Funk oder WLAN mit der Soundbar, Verzögerungen muss man inzwischen nicht mehr befürchten.

Dolby Atmos: Klangobjekte statt Surround-Kanäle

Wer sich jetzt eine neue Soundbar anschafft, der sollte in jedem Fall auf Dolby Atmos achten. Das Soundformat hat sich bei Filmen mehr oder weniger durchgesetzt, zusätzlich kommt es (wenn auch sehr langsam) bei Streaming-Diensten an.

Atmos funktioniert anders als Surround. Stark vereinfacht gesagt ist Atmos eine Weiterentwicklung bestehender Surround-Systeme, die allerdings einen anderen Ansatz verfolgt. Statt wie bisher bestimmte Klänge einzelnen Kanälen zuzuordnen, platziert Atmos den Sound als Klangobjekt im virtuellen Raum. Ein Jet fliegt also nicht mehr von links nach rechts, sondern kann vorne unten starten und über den Zuhörer nach links abheben.

Atmos-taugliche Geräte wie Soundbars oder Surround-Systeme bekommen die Informationen, wo er Sound erklingen soll und versuchen anschließend diesen so gut wie möglich darzustellen. Dazu haben Atmos-Soundbars mehrere Lautsprecher, die in unterschiedliche Richtungen „feuern“. Neben den Front-Lautsprechern, etwa für Dialoge, zielen die Soundbars an Wand und Decke und realisieren die 3D-Klangeffekte über Reflexionen.